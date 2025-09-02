Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Thế giới
Thứ ba, ngày 02/09/2025 17:11 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước Trung Quốc

+ aA -
V.N Thứ ba, ngày 02/09/2025 17:11 GMT+7
Việt Nam đánh giá cao việc đồng chí Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam và cử khối quân nhân tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm, thể hiện tình cảm đặc biệt, sự coi trọng rất cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung, cũng như sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 2/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhân dịp đồng chí Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc đồng chí Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam và cử khối quân nhân tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm, thể hiện tình cảm đặc biệt, sự coi trọng rất cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung, cũng như sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay; khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, lựa chọn tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm; nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam và ủng hộ Việt Nam triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIV.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy, hai bên đi sâu trao đổi về các biện pháp cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những kết quả có ý nghĩa lịch sử trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (8/2024), điện đàm giữa hai Tổng Bí thư (1/2025) và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (4/2025).

Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ Việt - Trung thời gian qua phát triển vượt bậc. Tin cậy chính trị được tăng cường, trao đổi chiến lược cấp cao mật thiết, các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, hợp tác thực chất tăng trưởng mạnh mẽ, nền tảng hữu nghị được củng cố vững chắc hơn.

Trong đó, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc trở thành trụ cột quan trọng. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước, Thủ tướng Chính phủ mong đồng chí Triệu Lạc Tế và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương hai nước thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Nhóm công tác liên Chính phủ giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác giữa các ngành trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, công an; tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn. Thủ tướng mong muốn Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ủng hộ, thúc đẩy các cơ quan liên quan tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác đường sắt, cung cấp vốn vay ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, phấn đấu khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam; nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh, sớm xác định mô hình thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; thúc đẩy đầu tư chất lượng cao và hợp tác tiền tệ giữa hai nước; nỗ lực đưa hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục trở thành điểm sáng mới trong hợp tác hai nước.

Bày tỏ coi trọng và nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu hợp tác thực chất, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam; đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, nhất là về hạ tầng cơ sở, giao thông, làm tốt và vững chắc công tác chuẩn bị để xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước; nhất trí cùng Việt Nam khẩn trương tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt hai nước; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam.

Trong không khí chân thành, thẳng thắn và tin cậy, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Tham khảo thêm

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ông Medvedev nói về tin xấu cho Thủ tướng Đức Merz và Tổng thống Pháp Macron; Phương Tây báo tin không vui cho Ukraine

Thông tin về hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn sống là tin xấu đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết.

Ukraine ngạc nhiên trước lời nói của ông Zelensky về lãnh thổ

Thế giới
Ukraine ngạc nhiên trước lời nói của ông Zelensky về lãnh thổ

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Thế giới
Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Phương Tây tiết lộ: Tại sao ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin

Thế giới
Phương Tây tiết lộ: Tại sao ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin

Bất ngờ xu hướng đảo chiều ở Ukraine: Đại đa số dân chúng ủng hộ hòa đàm với Nga

Thế giới
Bất ngờ xu hướng đảo chiều ở Ukraine: Đại đa số dân chúng ủng hộ hòa đàm với Nga

Đọc thêm

Những mốc son trong hành trình 80 năm thời đại Hồ Chí Minh
Tin tức

Những mốc son trong hành trình 80 năm thời đại Hồ Chí Minh

Tin tức

Trong 80 năm đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước, dân tộc Việt Nam đã ghi những mốc son chói lọi trên hành trình lịch sử này.

Chuyện Đại uý Công an tạo lá cờ Tổ quốc và số 80 từ 34 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện
Tin tức

Chuyện Đại uý Công an tạo lá cờ Tổ quốc và số 80 từ 34 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

Tin tức

Đại úy Đỗ Anh Vũ, cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc tạo lập “lá cờ Tổ quốc và số 80” từ 34 Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của chính mình thể hiện niềm tự hào dân tộc mang ý nghĩa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người tổ chức đoàn quân Nam tiến đầu tiên là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người tổ chức đoàn quân Nam tiến đầu tiên là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhà giáo Phạm Văn Nghị sinh năm 1805, đời vua Gia Long nhà Nguyễn. Quê làng Tam Đăng (nay là xã Yên Thắng, huyện Ý Yên) tỉnh Nam Định. Đỗ Hoàng giáp tiến sĩ năm 1838, đời vua Minh Mệnh. Gần như suốt đời ông theo nghề dạy học, kể cả trong thời gian làm quan Đốc học Nam Định...

Bà cụ dùng kéo cắt “sừng trường thọ” trên trán, dẫn đến nguy kịch
Xã hội

Bà cụ dùng kéo cắt “sừng trường thọ” trên trán, dẫn đến nguy kịch

Xã hội

Cụ bà 98 tuổi ở Trung Quốc đã gây chấn động dư luận khi dùng kéo cắt bỏ một khối u giống như sừng trên trán.

Nghị sĩ Ukraine tố chính quyền Tổng thống Zelensky đứng sau vụ ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội
Thế giới

Nghị sĩ Ukraine tố chính quyền Tổng thống Zelensky đứng sau vụ ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội

Thế giới

Chính quyền Kiev đã dựng nên "một người ngẫu nhiên” để đổ tội sát hại nghị sĩ Andrey Parubiy - cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine, nghị sĩ Ukraine lưu vong Artyom Dmitruk cáo buộc.

Bắt 2 đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự cướp tài sản ở Hải Phòng
Pháp luật

Bắt 2 đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự cướp tài sản ở Hải Phòng

Pháp luật

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng và Công an phường An Dương vừa phối hợp truy bắt thành công 2 đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự thực hiện hành vi cướp tài sản.

Nhiều 'biến số' tác động đến thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Nhiều "biến số" tác động đến thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Kết tháng 8 với đà tăng trưởng ấn tượng, ngoài những thách thức, thị trường chứng khoán trong tháng 9 có thể đón nhận cơ hội mới từ chính sách tiền tệ và khả năng được nâng hạng.

Hết hạn 'tối hậu thư' hai tuần: Ông Trump tung nước cờ mới với Ukraine và Nga?
Thế giới

Hết hạn 'tối hậu thư' hai tuần: Ông Trump tung nước cờ mới với Ukraine và Nga?

Thế giới

Hai tuần tiếp theo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra về chiến tranh ở Ukraine đã hết hạn. Người ta đang dự đoán những gì ông sẽ làm tiếp theo sau khi tỏ thái độ không hài lòng cả với Ukraine và Nga.

Lá này là “ngân hàng canxi”, bổ mắt dưỡng gan nhưng ít người biết ăn thật lãng phí
Gia đình

Lá này là “ngân hàng canxi”, bổ mắt dưỡng gan nhưng ít người biết ăn thật lãng phí

Gia đình

Thật lãng phí nếu ít người biết ăn và sử dụng như một loại rau để chế biến nhiều món ngon.

Cư dân mạng tràn vào cảm ơn người đứng sau những góc quay 'tuyệt đối điện ảnh' của Đại lễ A80 trên VTV
Văn hóa - Giải trí

Cư dân mạng tràn vào cảm ơn người đứng sau những góc quay "tuyệt đối điện ảnh" của Đại lễ A80 trên VTV

Văn hóa - Giải trí

Quay phim tự do (free lance) Lê Bảo Hân là người được cộng đồng mạng tìm kiếm sau những thước phim tuyệt đẹp về Đại lễ A80 trên sóng truyền hình.

Loài thủy sản ngon nhất Việt Nam mỗi năm mang về cho tỉnh Cà Mau 10.000 tỷ đồng
Nhà nông

Loài thủy sản ngon nhất Việt Nam mỗi năm mang về cho tỉnh Cà Mau 10.000 tỷ đồng

Nhà nông

Cua biển Cà Mau được xác định là ngành hàng chủ lực, mỗi năm đem về nguồn thu hơn 10.000 tỷ đồng, với diện tích khoảng 250.000 ha nuôi cua xen canh và đã được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đây được xem là cơ sở pháp lý để tỉnh Cà Mau tăng cường quản lý, kiểm soát, quảng bá thương hiệu để góp phần nâng cao giá trị và tăng thu nhập hộ nuôi.

Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam: Mạnh mẽ tiến đến hai mục tiêu 100 năm
Thế giới

Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam: Mạnh mẽ tiến đến hai mục tiêu 100 năm

Thế giới

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp: Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi?
Bạn đọc

Miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp: Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi?

Bạn đọc

Từ năm 2025, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, người nghèo và người dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn sẽ tiếp tục được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp. Vậy còn những đối tượng nào khác cũng được miễn?

Lai Châu: Hơn 3000 người tham gia màn đồng diễn chào mừng Tết Độc lập
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Hơn 3000 người tham gia màn đồng diễn chào mừng Tết Độc lập

Lai Châu Ngày Mới

Với chủ đề “Niềm tin son sắt - Vững bước tương lai”, chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2025, do tỉnh Lai Châu tổ chức tối qua (1/9) tại sân vận động xã Than Uyên (Lai Châu) thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Lỗ Trí Thâm đấu tay đôi với Dương Chí, kết cục ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Lỗ Trí Thâm đấu tay đôi với Dương Chí, kết cục ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Thủy hử, Lỗ Trí Thâm đã có màn giao đấu tay đôi với Dương Chí - dòng dõi năm đời của Dương gia tướng.

Đức nổi đoá khi kế hoạch gửi quân tới Ukraine bị tiết lộ
Thế giới

Đức nổi đoá khi kế hoạch gửi quân tới Ukraine bị tiết lộ

Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã chỉ trích Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen về những phát biểu gần đây của bà về khả năng triển khai quân đội EU tới Ukraine. Ông Pistorius lập luận rằng ban lãnh đạo khối này không có thẩm quyền cũng như năng lực trong những vấn đề như vậy, trong khi các cuộc thảo luận nên được giữ kín.

Ngắm sà lan chở 1.000 quả pháo hoa bắn tầm cao phục vụ Quốc khánh, tối 2/9 tại TP Cần Thơ
Tin tức

Ngắm sà lan chở 1.000 quả pháo hoa bắn tầm cao phục vụ Quốc khánh, tối 2/9 tại TP Cần Thơ

Tin tức

Tối Quốc khánh 2/9, TP Cần Thơ bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao tại Công viên Tây Đô. Hiện tại, đã có khoảng 1.000 quả pháo hoa được cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ lắp đặt sẵn trên chiếc sà lan với nhiều chủng loại, màu sắc rực rỡ.

Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày 'thùm thụp' khắp núi rừng
Nhà nông

Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày "thùm thụp" khắp núi rừng

Nhà nông

Cứ mỗi dịp Tết Độc lập 2/9, du khách và người dân khắp nơi lại náo nức kéo về các xã Co Mạ, Mộc Châu, Vân Hồ... ở tỉnh Sơn La để hòa mình vào không khí lễ hội độc đáo của bà con dân tộc Mông. Giữa muôn vàn sắc màu văn hóa, âm thanh "thùm thụp" của tiếng chày giã bánh dày là rộn rã, mời gọi hơn cả, báo hiệu một mùa Tết ấm no, đủ đầy.

Chen chân mua sắm hàng giảm giá, xếp hàng chờ ăn uống lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Chen chân mua sắm hàng giảm giá, xếp hàng chờ ăn uống lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2/9, rất đông người dân tại TP.HCM đã đổ về các siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm, vui chơi và ăn uống. Nhờ tăng cường khuyến mãi và ưu đãi, các điểm đến này đều rất đông đúc.

Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Tin tức

Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Tin tức

Giữa không khí hào hùng của Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (Hà Tĩnh) ngồi trang trọng bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm đã trở thành một trong những khoảnh khắc lay động hàng triệu trái tim.

Mỹ Tâm rưng rưng xúc động, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh kể kỷ niệm khó quên về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 2/9
Media

Mỹ Tâm rưng rưng xúc động, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh kể kỷ niệm khó quên về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 2/9

Media

"Tôi rất vui và háo hức khi được hòa mình vào không khí Đại lễ 2/9 cùng với các chiến sĩ, nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao và toàn thể người dân", Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ PV Dân Việt.

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80
Văn hóa - Giải trí

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

Văn hóa - Giải trí

Hồ Ngọc Hà khẳng định cô được đào tạo trong môi trường Quân đội và hiểu rõ ý nghĩa của hòa bình, độc lập, tự do.

Nhiều dự án 'khủng' tại TP.HCM được xem xét, tháo gỡ cấp sổ hồng
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều dự án 'khủng' tại TP.HCM được xem xét, tháo gỡ cấp sổ hồng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xác định việc gỡ vướng pháp lý các dự án bất động sản là một trong những mục tiêu hàng đầu để khơi thông thị trường, nhiều dự án của một số "ông lớn" bất động sản cũng được xem xét, gỡ vướng.

Chào mừng Tết Độc lập, lần đầu tiên có bài hát về 34 tỉnh thành mới
Văn hóa - Giải trí

Chào mừng Tết Độc lập, lần đầu tiên có bài hát về 34 tỉnh thành mới
6

Văn hóa - Giải trí

Sao Mai Huyền Trang vừa phát hành MV "Tôi yêu Việt Nam", như góp thêm một khúc hoan ca vào Tết Độc lập năm nay, đặc biệt đây là bài hát đầu tiên nhắc tên 34 tỉnh thành sau sáp nhập.

Tháp cổ Vĩnh Hưng thuộc văn hóa Óc Eo ở tỉnh Cà Mau mới, có bao nhiêu bảo vật quốc gia lạ mắt, hút ánh nhìn?
Nhà nông

Tháp cổ Vĩnh Hưng thuộc văn hóa Óc Eo ở tỉnh Cà Mau mới, có bao nhiêu bảo vật quốc gia lạ mắt, hút ánh nhìn?

Nhà nông

Tháp cổ Óc Eo, tháp Vĩnh Hưng được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau bảo tồn, phục vụ cho nhu cầu của du khách đến tham quan, tìm hiểu thêm về văn hóa Óc Eo. Tháp cổ Vĩnh Hưng từng phát hiện nhiều cổ vật nay là bảo vật quốc gia, tọa lạc tại ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu cũ), nay là xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau mới.

Cảnh báo Mỹ sẽ giáng đòn mạnh xuống Nga trong tuần này
Thế giới

Cảnh báo Mỹ sẽ giáng đòn mạnh xuống Nga trong tuần này

Thế giới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ "xem xét rất kỹ" khả năng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này.

Tập đoàn TH tặng hơn 1 triệu sản phẩm cho chiến sỹ và người dân tại Đại lễ 2/9
Nhà nông

Tập đoàn TH tặng hơn 1 triệu sản phẩm cho chiến sỹ và người dân tại Đại lễ 2/9

Nhà nông

Hòa cùng niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn TH đã đồng hành cùng đại lễ bằng một chiến dịch đặc biệt: trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm sữa tươi và đồ uống tốt cho sức khỏe tới lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân khắp nước tụ hội về thủ đô trong những ngày lịch sử này.

Giá vàng 2/9 kỷ lục, nhiều người chuyển qua mua một thứ khác, mua dễ hơn, lời nhanh hơn
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng 2/9 kỷ lục, nhiều người chuyển qua mua một thứ khác, mua dễ hơn, lời nhanh hơn

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 2/9 vẫn ở mức kỷ lục. Các doanh nghiệp lớn niêm yết vàng miếng SJC 130,6 triệu đồng/lượng. Một số tiệm vàng nhỏ giá còn cao hơn. Nhiều người có xu hướng không mua vàng nữa mà đầu tư vào một kim loại quý khác.

Đây, cây đặc sản thấp tè ra trái đặc ruột, bán ra nước ngoài đem hơn 1 tỷ USD về cho tỉnh Vĩnh Long mới
Nhà nông

Đây, cây đặc sản thấp tè ra trái đặc ruột, bán ra nước ngoài đem hơn 1 tỷ USD về cho tỉnh Vĩnh Long mới

Nhà nông

Vĩnh Long từ lâu được biết đến là vùng đất trù phú với cây dừa, đặc biệt là giống dừa sáp đặc ruột nổi tiếng về chất lượng và giá trị kinh tế cao. Dừa sáp đang là 1 trong 6 loại cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam, mang lại giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD/năm. Để nâng cao năng suất và chất lượng giống dừa sáp, tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long) đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là phương pháp nuôi cấy phôi và cấy mô.

Con trai bầu Đoan đưa ra cam kết với Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Con trai bầu Đoan đưa ra cam kết với Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Giám đốc điều hành CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Hoàng Đức, đồng thời là con trai của bầu Đoan, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, duy trì ổn định mọi hoạt động của đội bóng xứ Thanh.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

3

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất

4

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

5

Hành trình chăm sóc chồng bệnh tật của vợ Bruce Willis

Hành trình chăm sóc chồng bệnh tật của vợ Bruce Willis