Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII diễn ra ngày 16/9, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Quốc Nam theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (55 tuổi, quê quán tại P.Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; cao cấp Lý luận chính trị. Trước đây, ông Toàn từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Nội chính Văn phòng Tỉnh ủy - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phó chánh rồi Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (cũ và mới).

Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại Quyết định số 2119/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê Đà Nẵng. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong quá trình công tác ông từng là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.