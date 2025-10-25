Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Tin tức
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 12:24 GMT+7

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng mới

+ aA -
PV Thứ bảy, ngày 25/10/2025 12:24 GMT+7
Sáng 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã công bố và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm nhân sự Thành viên mới của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh VGP

Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 2.
Thủ tướng chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ động, sáng tạo, quyết định theo thẩm quyền

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các 5 cán bộ lãnh đạo vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ nhiệm kỳ 2021-2026; điều này thể hiện niềm tin, sự tín nhiệm, kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí, đây là niềm vinh dự, tự hào.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chủ tịch nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy, bổ sung cán bộ lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà có kinh nghiệm gần 40 năm công tác. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua. Với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, lần đầu tiên, Chính phủ có một nữ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, có kinh nghiệm 35 năm công tác; rèn luyện và trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Định, đưa tỉnh trở thành điểm sáng của cả nước về chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 3.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã công bố và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm nhân sự - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, với 43 năm công tác. Đồng chí được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác ngoại giao (ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, công tác Đảng ở ngoài nước) và công tác tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng; luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, tận tụy, tất cả vì công việc chung.

Đồng chí Trần Đức Thắng có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác, giữ nhiều cương vị khác nhau cả ở Trung ương và địa phương. Trước khi quay trở lại Trung ương, với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũ, đồng chí đã cùng đội ngũ lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Hải Dương trở thành tỉnh thuộc nhóm tăng trưởng cao của Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 11 cả nước về quy mô kinh tế năm 2024.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình là cán bộ có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang cũ, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 1/2025. Đồng chí có nhiều đóng góp trong việc đưa tỉnh Kiên Giang cũ trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long và là tỉnh mạnh về kinh tế biển và phát triển du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 4.
Thủ tướng trao quyết định và tặng hoa cho các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhiệm kỳ này của Chính phủ là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức trên hầu hết các lĩnh vực. Tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo. Khối lượng công việc rất lớn, năm sau nặng hơn năm trước, yêu cầu cao hơn, trong khi có nhiều thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết quả đạt được của năm 2025 và trong giai đoạn 2021-2025 là rất đáng trân trọng, tự hào.

Thủ tướng khẳng định, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề.

Trong đó, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ tâm, đủ tầm, đủ tài, đủ sức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 5.
Các đại biểu dự buổi lễ công bố quyết định - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 6.
Các đại biểu dự buổi lễ công bố quyết định - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp tục xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân", các thành viên Chính phủ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết định theo thẩm quyền, theo chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, thể hiện chính kiến rõ ràng. Ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số bền vững trong những năm tới. Nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển theo hướng xanh, số, tuần hoàn, chia sẻ…

Thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Củng cố, tăng cường hơn nữa tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Tiếp tục làm tốt công tác thông tin - truyền thông, tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, từ giờ đến cuối năm có một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung triển khai, trong đó có việc phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19/12/2025…

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí để tiến hành đánh giá cán bộ trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 7.
Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, các đồng chí tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhắc lại, vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất về việc cần có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền, để đất nước "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, các đồng chí tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ; phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân; tiếp tục "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt", "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, lượng hóa được".

Chính phủ mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, đồng hành, ủng hộ của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đông đảo tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, để Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh và các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 8.
Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, các đồng chí được bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã lựa chọn, tín nhiệm giao trọng trách; cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tin tưởng, tạo điều kiện để được rèn luyện và trưởng thành; các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo địa phương đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả trên các cương vị công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 9.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ chúc mừng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 10.
.Lãnh đạo tỉnh Bình Định chúc mừng Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí được bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất; trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, với các nội dung chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết, vừa định hướng cụ thể, thiết thực nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, vừa thể hiện rõ yêu cầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng "Chính phủ hành động, liêm chính, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 11.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 12.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chúc mừng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng- Ảnh 13.
.Lãnh đạo Bộ Nội vụ chúc mừng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đố Thanh Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, các đồng chí sẽ nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương thức làm việc với sản phẩm hiệu quả, thực tiễn, cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham khảo thêm

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng với các ông Lê Hoài Trung, Trần Đức Thắng, Đỗ Thanh Bình

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng với các ông Lê Hoài Trung, Trần Đức Thắng, Đỗ Thanh Bình

Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng

Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng

Sáng nay Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Sáng nay Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, bầu Tổng Thư ký Quốc hội

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, bầu Tổng Thư ký Quốc hội

Miễn nhiệm Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và 2 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội

Miễn nhiệm Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và 2 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong

Tin tức
Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong

Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

Tin tức
Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

Bí thư một phường được điều động làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Tin tức
Bí thư một phường được điều động làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân công phụ trách địa bàn theo phương án đan xen giữa 2 khu Đông-Tây

Tin tức
Thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân công phụ trách địa bàn theo phương án đan xen giữa 2 khu Đông-Tây

Đọc thêm

Mưa lớn kéo dài, đặc khu Thổ Châu bị ngập nặng
Tin tức

Mưa lớn kéo dài, đặc khu Thổ Châu bị ngập nặng

Tin tức

Do ảnh hưởng của bão số 12 và áp thấp nhiệt đới, tại khu vực đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang), mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ nhiều nơi.

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?
Nhà nông

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nhà nông

Trong khi Philippines, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam đang dự tính xây dựng 147 trung tâm chế biến lúa gạo nhằm hướng đến mục tiêu dần tự chủ lương thực thì Việt Nam cũng tìm hướng mở rộng thị trường, sang các nước châu Phi, châu Á khác. Trong 20 ngày đầu tháng 10, các chuyến tàu chở gạo Việt Nam cũng hướng đến châu Phi là chủ yếu.

Lương Bằng Quang bị bắt: 'Hào quang là thu nhập' và cái kết đắng
Video

Lương Bằng Quang bị bắt: "Hào quang là thu nhập" và cái kết đắng

Video

Lương Bằng Quang vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ", bị cáo buộc liên quan đến việc chi 8 tỷ đồng để che giấu vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả của Ngân 98. Vụ việc khép lại sự nghiệp ồn ào của nam nhạc sĩ từng là "hiện tượng" Làn Sóng Xanh, người từng định nghĩa "hào quang là thu nhập".

Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn như Jack, Hieuthuhai, Pháo... tham gia các chương trình của TP.HCM
Văn hóa - Giải trí

Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn như Jack, Hieuthuhai, Pháo... tham gia các chương trình của TP.HCM

Văn hóa - Giải trí

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn yêu cầu các đơn vị không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các chương trình của TP.HCM, trong đó có Jack, Hieuthuhai, Pháo...

Trời lạnh đột ngột, bác sĩ cảnh báo căn bệnh dễ mắc nhất
Xã hội

Trời lạnh đột ngột, bác sĩ cảnh báo căn bệnh dễ mắc nhất

Xã hội

Trời trở lạnh đột ngột làm suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh, dẫn đến nhiều bệnh lý, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp.

'Còn sáu tháng nữa', Hungary đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Liên minh châu Âu
Điểm nóng

"Còn sáu tháng nữa", Hungary đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Liên minh châu Âu

Điểm nóng

Budapest đã bước vào một cuộc đối đầu công khai với Brussels. Các quan chức châu Âu không hề che giấu mong muốn nhìn thấy một chính phủ khác ở Hungary và đã can thiệp vào công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội. Đáp lại, Thủ tướng Viktor Orbán cáo buộc EU kích động chiến tranh.

Khu kinh tế chuyên biệt hoành tráng 338.00 tỷ ở Hải Phòng (sau sáp nhập Hải Dương) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam
Nhà nông

Khu kinh tế chuyên biệt hoành tráng 338.00 tỷ ở Hải Phòng (sau sáp nhập Hải Dương) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Nhà nông

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng thành lập tại phía Tây thành phố (địa phận tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) với tổng diện tích 5.300ha, tổng mức đầu tư hơn 338.000 tỷ được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, tạo sự phát triển cân bằng với 2 khu kinh tế ven biển hiện nay ở Hải Phòng. Đây là khu kinh tế chuyên biệt lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball
Chuyển động Sài Gòn

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball

Chuyển động Sài Gòn

Sau lễ hội Nghinh Ông, xã Cần Giờ lại tiếp tục rộn ràng khi người dân đua nhau thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể dục Thể thao năm 2025.

Nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích khi lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc
Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích khi lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc

Xã hội

Bé trai 13 tuổi cùng người thân lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc (An Giang) thì bị mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé.

Đà Nẵng xử phạt 35 triệu đồng Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vì hàng loạt sai phạm
Xã hội

Đà Nẵng xử phạt 35 triệu đồng Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vì hàng loạt sai phạm

Xã hội

Sở GDĐT TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy do có nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh và tổ chức giảng dạy.

Xe “dịch vụ công lưu động” về tận xã đảo của Hà Nội: Người dân hiến đất mở rộng nhà văn hóa mong được cấp sổ đỏ
Tin tức

Xe “dịch vụ công lưu động” về tận xã đảo của Hà Nội: Người dân hiến đất mở rộng nhà văn hóa mong được cấp sổ đỏ

Tin tức

Chiếc xe lưu động mang mô hình “Dịch vụ công lưu động” đã về đến xã đảo Minh Châu (TP Hà Nội), đưa “chính quyền số” đến tận làng quê, giúp người dân dễ dàng làm thủ tục hành chính ngay tại địa phương.

CĐV Thép xanh Nam Định ủng hộ sự hoán đổi vị trí giữa ông Nguyễn Trung Kiên và ông Vũ Hồng Việt
Thể thao

CĐV Thép xanh Nam Định ủng hộ sự hoán đổi vị trí giữa ông Nguyễn Trung Kiên và ông Vũ Hồng Việt

Thể thao

Sau chuỗi trận không đạt kỳ vọng, CLB Thép xanh Nam Định điều chỉnh nhân sự khi ông Nguyễn Trung Kiên lên làm HLV, còn ông Vũ Hồng Việt giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật. Quyết định này chia dư luận thành hai luồng: Một bên hoài nghi “bình mới rượu cũ”, bên kia đồng cảm và trân trọng ông Việt.

Chủ tịch TP.HCM: Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, nghĩa tình
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM: Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, nghĩa tình

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phát động Phong trào thi đua yêu nước lần thứ I giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, nghĩa tình, tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Hiệu trưởng kể lại 6 ngày không bao giờ quên trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên: '50 năm tôi chưa từng thấy'
Xã hội

Hiệu trưởng kể lại 6 ngày không bao giờ quên trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên: "50 năm tôi chưa từng thấy"

Xã hội

Cô Nguyễn Thị Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Xá cho biết: "50 năm qua, tôi chưa từng thấy trận ngập lụt nào lớn như thế".

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích 'đáng gờm'
Xã hội

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích "đáng gờm"

Xã hội

4 nhà leo núi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đến từ Huế, Tiền Giang, Khánh Hòa và Hà Nội được đánh giá là đều bản lĩnh, tự tin và sở hữu lượng kiến thức đồ sộ.

Người đẹp Việt đạt IELTS 7.0 sẽ 'làm nên chuyện' tại Hoa hậu Trái đất?
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Việt đạt IELTS 7.0 sẽ "làm nên chuyện" tại Hoa hậu Trái đất?

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh thể hiện sự chỉnh chu, chuyên nghiệp trong những nội dung thi đầu tiên tại Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2025.

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi
Nhà nông

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi

Nhà nông

Tại xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh) nhiều hộ nông dân đã liên kết với doanh nghiệp, thành lập Tổ hợp tác trồng rau ngò gai (rau mùi tàu-một loại rau gia vị, rau thơm nổi tiếng) xen canh trong vườn dừa xiêm, vườn mát đẹp như phim mà lại tăng thu nhập.

Mở rộng đường, xây lại cầu hơn 100 tuổi “giải cứu” kẹt xe khu Nam TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Mở rộng đường, xây lại cầu hơn 100 tuổi “giải cứu” kẹt xe khu Nam TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa khởi động giải pháp mới kết hợp mở rộng đường và xây lại cầu để hướng tới giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều năm tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có được cấp lại sổ đỏ không?
Bạn đọc

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có được cấp lại sổ đỏ không?

Bạn đọc

Nhiều hộ gia đình, cá nhân đang canh tác đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất từ những năm 1993–2000, nay phát hiện “sổ đỏ” đã ghi hết thời hạn 20 hoặc 50 năm. Nhiều người băn khoăn: đất hết hạn sử dụng có bị thu hồi không, và có được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không?

Nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói về sản xuất giảm phát thải, 'đổi mới phải có nông dân và doanh nghiệp'
Nhà nông

Nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói về sản xuất giảm phát thải, "đổi mới phải có nông dân và doanh nghiệp"

Nhà nông

Để quá trình chuyển đổi sang trồng trọt giảm phát thải đạt hiệu quả và bền vững, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát cho rằng cần điều chỉnh cơ sở hạ tầng, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và KHCN. Trong đó, phải có sự tham gia của nông dân và doanh nghiệp.

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy
Gia đình

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy

Gia đình

Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.

Ukraine đánh bật quân Nga khỏi làng chiến lược Torske, bắt sống nhiều tù binh
Thế giới

Ukraine đánh bật quân Nga khỏi làng chiến lược Torske, bắt sống nhiều tù binh

Thế giới

Các đơn vị tấn công của Ukraine vừa giành thắng lợi quan trọng khi tái chiếm ngôi làng Torske, một vị trí then chốt trên hướng Lyman thuộc vùng Donbass trong một trận chiến ác liệt khiến quân Nga tại đây phải rút lui hoặc đầu hàng theo từng nhóm, tờ Militarnyi đưa tin.

Trách nhiệm thuộc về ai trong vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ?
Tin tức

Trách nhiệm thuộc về ai trong vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ?

Tin tức

Liên quan vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ, sáng 25/10, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, đang trong quá trình điều tra, chưa khởi tố vụ án.

Ở một xã mới này ở Hà Tĩnh, dân nuôi con đặc sản vốn là động vật vật hoang dã, chăm nhàn như ăn kẹo, nắm tiền tỷ/năm
Nhà nông

Ở một xã mới này ở Hà Tĩnh, dân nuôi con đặc sản vốn là động vật vật hoang dã, chăm nhàn như ăn kẹo, nắm tiền tỷ/năm

Nhà nông

Nhà chị Lê Thị Quyến , thôn Hợp Phát, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, (trước là xã Đức Giang, huyện Vũ Quang) xây chuồng nuôi động vật hoang dã bán làm con đặc sản-cầy vòi mốc. Mô hình nuôi vật nuôi mới toanh này không chỉ đem lại thu nhập tiền tỷ gia đình chị Quyến, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho chăn nuôi đặc sản tại địa phương.

Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay: Công trình hơn 150 năm tuổi, không gian văn hóa đặc biệt tại thành phố mang tên Bác
Chuyển động Sài Gòn

Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay: Công trình hơn 150 năm tuổi, không gian văn hóa đặc biệt tại thành phố mang tên Bác

Chuyển động Sài Gòn

Bến Nhà Rồng hôm nay nằm dịu dàng bên dòng sông Sài Gòn, bên kia là cột cờ Thủ Ngữ, bến Bạch Đằng, cầu Ba Son. Mỗi người dân và du khách, từ già đến trẻ đều cảm thấy tự hào, biết ơn trước không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt tại thành phố vinh dự được mang tên Bác.

Công an tỉnh Lai Châu đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính
Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân có quan hệ giải quyết các thủ tục hành chính.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia “nhầm quê”: Cách nhau có gần 20.000 km
Thể thao

Cầu thủ nhập tịch Malaysia “nhầm quê”: Cách nhau có gần 20.000 km

Thể thao

Tờ La Nacion (Argentina) cho rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã phù phép gian lận để các cầu thủ Argentina có thể khoác áo ĐT Malaysia.

Ám ảnh tuyến đường 'tử thần' của người dân Đà Nẵng trước mưa bão
Xã hội

Ám ảnh tuyến đường "tử thần" của người dân Đà Nẵng trước mưa bão
6

Xã hội

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường huyết mạch lên các xã miền núi của TP Đà Nẵng có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho phương tiện, người qua lại và có thể gây chia cắt cô lập nhiều hộ dân với bên ngoài.

Victoria Beckham lần đầu nói về chuyện chồng ngoại tình
Văn hóa - Giải trí

Victoria Beckham lần đầu nói về chuyện chồng ngoại tình

Văn hóa - Giải trí

Sau 26 năm gắn bó, Victoria Beckham lần đầu công khai nói về sóng gió hôn nhân và sự lựa chọn tha thứ trong cuộc hôn nhân với David Beckham.

Chân dung và sự nghiệp của ông Trần Đức Thắng - tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Tin tức

Chân dung và sự nghiệp của ông Trần Đức Thắng - tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tin tức

Ông Trần Đức Thắng - Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tin đọc nhiều

1

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

2

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

3

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

4

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen

5

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà