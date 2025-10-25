Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng mới

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã công bố và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm nhân sự Thành viên mới của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh VGP

Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ động, sáng tạo, quyết định theo thẩm quyền

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các 5 cán bộ lãnh đạo vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ nhiệm kỳ 2021-2026; điều này thể hiện niềm tin, sự tín nhiệm, kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí, đây là niềm vinh dự, tự hào.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chủ tịch nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy, bổ sung cán bộ lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà có kinh nghiệm gần 40 năm công tác. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua. Với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, lần đầu tiên, Chính phủ có một nữ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, có kinh nghiệm 35 năm công tác; rèn luyện và trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Định, đưa tỉnh trở thành điểm sáng của cả nước về chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã công bố và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm nhân sự - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, với 43 năm công tác. Đồng chí được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác ngoại giao (ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, công tác Đảng ở ngoài nước) và công tác tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng; luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, tận tụy, tất cả vì công việc chung.

Đồng chí Trần Đức Thắng có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác, giữ nhiều cương vị khác nhau cả ở Trung ương và địa phương. Trước khi quay trở lại Trung ương, với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũ, đồng chí đã cùng đội ngũ lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Hải Dương trở thành tỉnh thuộc nhóm tăng trưởng cao của Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 11 cả nước về quy mô kinh tế năm 2024.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình là cán bộ có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang cũ, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 1/2025. Đồng chí có nhiều đóng góp trong việc đưa tỉnh Kiên Giang cũ trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long và là tỉnh mạnh về kinh tế biển và phát triển du lịch.

Thủ tướng trao quyết định và tặng hoa cho các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhiệm kỳ này của Chính phủ là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức trên hầu hết các lĩnh vực. Tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo. Khối lượng công việc rất lớn, năm sau nặng hơn năm trước, yêu cầu cao hơn, trong khi có nhiều thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết quả đạt được của năm 2025 và trong giai đoạn 2021-2025 là rất đáng trân trọng, tự hào.

Thủ tướng khẳng định, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề.

Trong đó, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ tâm, đủ tầm, đủ tài, đủ sức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Các đại biểu dự buổi lễ công bố quyết định - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đại biểu dự buổi lễ công bố quyết định - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp tục xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân", các thành viên Chính phủ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết định theo thẩm quyền, theo chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, thể hiện chính kiến rõ ràng. Ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số bền vững trong những năm tới. Nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển theo hướng xanh, số, tuần hoàn, chia sẻ…

Thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Củng cố, tăng cường hơn nữa tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Tiếp tục làm tốt công tác thông tin - truyền thông, tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, từ giờ đến cuối năm có một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung triển khai, trong đó có việc phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19/12/2025…

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí để tiến hành đánh giá cán bộ trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, các đồng chí tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhắc lại, vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất về việc cần có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền, để đất nước "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, các đồng chí tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ; phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân; tiếp tục "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt", "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, lượng hóa được".

Chính phủ mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, đồng hành, ủng hộ của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đông đảo tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, để Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh và các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, các đồng chí được bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã lựa chọn, tín nhiệm giao trọng trách; cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tin tưởng, tạo điều kiện để được rèn luyện và trưởng thành; các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo địa phương đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả trên các cương vị công tác.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ chúc mừng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

.Lãnh đạo tỉnh Bình Định chúc mừng Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí được bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất; trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, với các nội dung chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết, vừa định hướng cụ thể, thiết thực nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, vừa thể hiện rõ yêu cầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng "Chính phủ hành động, liêm chính, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ".

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chúc mừng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

.Lãnh đạo Bộ Nội vụ chúc mừng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đố Thanh Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, các đồng chí sẽ nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương thức làm việc với sản phẩm hiệu quả, thực tiễn, cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

