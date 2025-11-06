Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ năm, ngày 06/11/2025 22:15 GMT+7

Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu có nhà máy chip bán dẫn đầu tiên trong năm 2026

Thứ năm, ngày 06/11/2025 22:15 GMT+7
Chiều tối 6/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Đoàn lãnh đạo hiệp hội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn thuộc Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu (SEMI) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu có nhà máy chip bán dẫn đầu tiên trong năm 2026- Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các đại biểu dự buổi làm việc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar; Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á Linda Tan; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn của Việt Nam.

Đặc biệt, có 32 lãnh đạo của hiệp hội và doanh nghiệp, đại diện cho 3.700 doanh nghiệp trong chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Chào mừng các đại biểu của SEMI thăm Việt Nam, chia sẻ về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đặt 2 mục tiêu 100 năm là đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Ngay trong năm 2025, Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên và những năm tiếp theo tăng trưởng 2 con số.

Cùng với nội lực, Việt Nam cần sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế về tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học, công nghệ và kinh nghiệm quản trị… trong đó có sự hợp tác phát triển ngành bán dẫn.

Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu có nhà máy chip bán dẫn đầu tiên trong năm 2026- Ảnh 2.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á Linda Tan và đại diện các doanh nghiệp bán dẫn quốc tế bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian qua, nhất là chiến lược phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đặc biệt là phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, phù hợp với xu thế của thế giới và của Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu; đánh giá cao và đặt niềm tin vào các chính sách phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam.

Các đại biểu chỉ ra những thách thức mà Việt Nam cần vượt qua để đạt các mục tiêu đề ra, chuyển từ chiến lược sang thực thi, từ kế hoạch thành hành động, biến khát vọng thành thành quả cụ thể phát triển ngành bán dẫn, như: Tiếp tục hoàn thiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa", sử dụng tiếng Anh; tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tham gia; xây dựng các hạ tầng cần thiết như năng lượng sạch, công nghệ thông tin; phát triển đồng bộ các lĩnh vực trong chuỗi bán dẫn, như nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, đóng gói, trí tuệ nhân tạo...

Bày tỏ mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, các đại biểu đề xuất Việt Nam cần lựa chọn các ưu tiên; thành lập Hiệp hội Bán dẫn Việt Nam để làm cầu nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở khoa học trong việc xây dựng thể chế, nghiên cứu phát triển, phát triển nhân lực, thúc đẩy chuỗi cung ứng, thu hút đầu tư… phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam và kết nối toàn cầu, đưa Việt Nam thành một trung tâm bán dẫn của khu vực và thế giới.

Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu có nhà máy chip bán dẫn đầu tiên trong năm 2026- Ảnh 4.
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: VGP)

Cảm ơn các đại biểu đã chia sẻ và bày tỏ sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu và các đề xuất chính đáng của các đại biểu nhằm thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo…, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số, đặt mục tiêu tự chủ và cạnh tranh về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Danh mục 11 công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có bán dẫn… Việt Nam phấn đấu sang năm có cơ sở đầu tiên sản xuất chip bán dẫn.

Nhấn mạnh tinh thần “đoàn kết tạo ra sức mạnh; hợp tác tạo giá trị gia tăng; luôn trao đổi, đối thoại để tăng cường niềm tin, hy vọng để cùng phát triển”, cùng với tinh thần tự lực, tự cường của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị SEMI và các doanh nghiệp bán dẫn thế giới tin tưởng vào môi trường đầu tư và tiếp tục đầu tư vào Việt Nam;

Tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách để phát triển ngành bán dẫn Việt Nam trên tinh thần hai bên cùng có lợi; hỗ trợ, hợp tác cùng Việt Nam phát triển hệ sinh thái bán dẫn; xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển tại Việt Nam; giúp Việt Nam phát triển ngành bán dẫn toàn diện từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, chứ không chỉ dừng lại ở kiểm thử, đóng gói; hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

Giải đáp các đề nghị của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, đưa thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh.

Việt Nam tiếp tục phát triển hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển; nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nguồn nhân lực thông minh; cải cách thủ tục hành chính, trong đó thành lập Bộ phận một cửa đầu tư - Cổng đầu tư quốc gia một cửa; tạo chuỗi giá trị, hình thành hệ sinh thái có các doanh nghiệp lớn và cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia, các nhà đầu tư vào kinh doanh hiệu quả.

Nhấn mạnh, tại Việt Nam: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, trong - ngoài hợp tác, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam cam kết đảm bảo ổn định, kiến tạo cho phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, trên tinh thần “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân” và 3 cùng: Cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

