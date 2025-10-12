Thuận Nguyễn hé lộ lý do không muốn yêu người cùng nghề nhưng lại “cầu hôn” em gái Trấn Thành

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Thuận Nguyễn cầm nhẫn "cầu hôn" Uyển Ân trên sân khấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Cụ thể, nam diễn viên 9X bất ngờ lấy ra một cặp nhẫn cưới. Anh trìu mến ngỏ lời với em gái Trấn Thành: “Để anh đeo vào tay em nha”, khiến người xem thích thú.

Thuận Nguyễn cầu hôn Uyển Ân trên sân khấu. Ảnh: NVCC

Trước tình huống này, Uyển Ân không khỏi bất ngờ. Cô chia sẻ: “Trời ơi, một chỉ vàng”. Nữ diễn viên tỏ ra bối rối và quay mặt nhìn xung quanh. Khoảnh khắc lãng mạn này được mọi người động viên, ủng hộ.

Sau đó, Thuận Nguyễn đã đội khăn cô dâu và trao bó hoa cưới cho đồng nghiệp một cách tình cảm. Trước thắc mắc của mọi người về việc đã hỏi ý kiến anh ruột nhà gái (diễn viên Trấn Thành) chưa, Thuận Nguyễn cho hay: “Sẽ xin phép sau”.

Thuận Nguyễn là một người khá trầm tính và kín tiếng về đời tư. Khán giả phần lớn chỉ biết đến anh qua các sản phẩm điện ảnh. Thế nên hành động bất ngờ tỏ tình Uyển Ân trước hàng trăm khán giả khiến cư dân mạng phấn khích.

Thuận Nguyễn và Uyển Ân trong phim Chị ngã em nâng. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV Dân Việt, Thuận Nguyễn cho biết, clip đang lan truyền chỉ là một tiết mục vui trong buổi cinetour của ê kíp đoàn phim Chị ngã em nâng. Thuận Nguyễn cho hay, anh và Uyển Ân muốn gửi tặng khán giả cái kết trọn vẹn của cặp đôi trong phim. “Lực và Hải Âu chưa có cảnh tỏ tình, cũng không có đám cưới nên chúng tôi muốn viết lại cái kết đẹp cho hai nhân vật. Hy vọng khán giả sẽ hài lòng”, nam diễn viên giải thích.

Bày tỏ với PV Dân Việt về mẫu người lý tưởng, Thuận Nguyễn cho biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh đã thay đổi nhiều theo thời gian. “Hồi trẻ, tôi có rất nhiều tiêu chí, nhưng mỗi năm những điều đó lại rơi rụng dần. Bây giờ tôi không còn đặt nặng những điều tiêu cực hay những chuẩn mực quá khắt khe như trước nữa. Tôi chỉ mong có một người ở bên cạnh khiến mình cảm thấy bình yên, thoải mái”, nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Thuận Nguyễn. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết không muốn người yêu làm trong ngành giải trí. “Nếu là người trong nghề, chúng tôi có thể dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ với nhau hơn. Nhưng cũng có cái khó, vì cả hai đều bận rộn, ít thời gian dành cho nhau. Cả 2 cùng bận thì ai chăm lo gia đình, đó là điều tôi không thích. Nếu người yêu làm ngoài nghề thì mang đến cảm giác khác, đơn giản và gần gũi hơn”, anh nói.

Nam diễn viên cho biết hiện anh đang độc thân: “Nếu có người yêu thì tôi sẽ công khai, còn bây giờ thì chưa. Tôi nghĩ chuyện tình cảm nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đúng thời điểm sẽ có câu trả lời".

Hiện tại, Thuận Nguyễn và Uyển Ân thu hút nhiều sự chú ý khi cùng góp mặt trong dự án điện ảnh Chị ngã em nâng. Trên màn ảnh, cả hai mang đến nhiều khoảnh khắc tương tác ngọt ngào, tạo nên điểm nhấn cho bộ phim.

Uyển Ân đảm nhận vai Hải Âu – một cô gái thẳng thắn, giàu tình cảm, mạnh mẽ nhưng mang trong mình những lỗi lầm trong quá khứ. Trong khi đó, Thuận Nguyễn hóa thân thành Lực – chàng trai ham chơi, luôn được chị gái bao bọc. Sau một biến cố lớn, anh dần trưởng thành và học cách yêu thương, trân trọng những người bên cạnh.