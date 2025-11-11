Thực hư chuyện Messi gặp gỡ quan chức FIFA trước thềm World Cup 2022

Không có chuyện Messi gặp gỡ quan chức FIFA trước World Cup 2022

Những bức ảnh này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem và làm dấy lên hàng loạt thuyết âm mưu về việc Messi cùng ĐT Argentina được “ưu ái” trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2022.

Nguồn gốc của loạt hình ảnh trên được cho là đến từ một YouTuber nổi tiếng tại Madrid, Tây Ban Nha. Người này khẳng định rằng mình có được “ảnh độc quyền toàn cầu” và chia sẻ chúng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) và nó đã thu hút hơn 5,8 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.



Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội X. Ảnh chụp màn hình.

Trong các bức ảnh, Messi được nhìn thấy trong khung cảnh trang trọng, đứng cạnh các quan chức Qatar và Chủ tịch FIFA Infantino. Điều đó khiến nhiều người tin rằng đây là một cuộc gặp gỡ bí mật nhằm tác động đến kết quả World Cup 2022.

Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia và cộng đồng mạng vào cuộc phân tích, sự thật nhanh chóng được sáng tỏ. Những bức ảnh này hoàn toàn là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). Các chi tiết kỹ thuật cho thấy hàng loạt dấu hiệu đặc trưng của hình ảnh giả mạo - từ hình dạng bàn tay biến dạng, tỷ lệ cơ thể thiếu cân đối, ánh sáng sai lệch, cho đến màu sắc và bố cục không tự nhiên.

Nhiều người dùng còn phát hiện các vật thể nền và yếu tố trang trí trong ảnh không khớp với bất kỳ địa điểm thực tế nào, khẳng định đây chỉ là sản phẩm được dựng nên bằng công nghệ AI.

Hiện không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Messi từng có bất kỳ cuộc họp riêng tư hay liên hệ đặc biệt nào với các quan chức FIFA hoặc Qatar trước khi World Cup 2022 khởi tranh. Hành trình vô địch của ĐT Argentina được xem là kết quả của một quá trình thi đấu kiên cường, bản lĩnh và xuất sắc, đặc biệt là trong trận chung kết nghẹt thở trước tuyển Pháp (hoà 3-3 sau 120 phút, thắng 4-3 trên loạt đá luân lưu), nơi Messi cùng đồng đội giành chiến thắng thuyết phục để nâng cao chiếc cúp danh giá nhất thế giới.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hại của hình ảnh giả mạo do AI tạo ra, nhất là khi đối tượng bị nhắm đến là những nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu như Messi. Chỉ cần một vài hình ảnh được dựng khéo léo, dư luận có thể bị đánh lừa và thao túng niềm tin trên phạm vi rộng, cho thấy sự cần thiết của việc kiểm chứng thông tin và nâng cao nhận thức cộng đồng trước kỷ nguyên lan truyền dữ liệu số và công nghệ AI ngày càng tinh vi.