Ngày 30/6, Công an đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh An Giang về công tác cán bộ Công an đặc khu Phú Quốc.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc trao quyết định và hoa chúc mừng thượng tá Đinh Xuân Trường (người thứ 3 từ trái sang) và 5 tổ trưởng tổ chuyên môn, nghiệp vụ. Ảnh: HC

Theo đó, thượng tá Đinh Xuân Trường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang mới sau hợp nhất được bố trí giữ chức Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc.

Công an đặc khu Phú Quốc sẽ có 5 tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Tổ tổng hợp, Tổ an ninh, Tổ cảnh sát trật tự, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm và Tổ cảnh sát khu vực…

Trước đó, chiều 29/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Theo đó, Công an tỉnh An Giang có 27 phòng chức năng, 102 Công an xã, phường, đặc khu.