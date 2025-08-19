Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ ba, ngày 19/08/2025 19:00 GMT+7

Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền: "Cảm xúc của 'Mưa đỏ' sẽ theo tôi đến cuối đời!"

+ aA -
Thủy Vũ Thứ ba, ngày 19/08/2025 19:00 GMT+7
Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền, đã chia sẻ với Dân Việt quá trình làm phim “Mưa đỏ” - tác phẩm chiến tranh có quy mô lớn nhất của Điện ảnh QĐND trong 20 năm trở lại đây.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Mưa đỏ là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai, đạo diễn bởi Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền. Bộ phim được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972.

81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bộ phim sẽ chính thức được trình chiếu vào ngày 22/8, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Nghệ sĩ Ưu tú  Đặng Thái Huyền tại buổi ra mắt báo chí tối 18/8 tại Hà Nội. Nguồn: Thủy Vũ

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền, chị có thể cho biết cơ duyên của mình khi lần đầu tiên “chạm” tay vào kịch bản phim Mưa đỏ, lúc đó chị có xúc cảm ra sao?

- Tôi được tiếp cận với kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng thời gian 2012 - 2013 và tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, tôi đã đọc một mạch không dừng lại và nước mắt không thể ngừng rơi. Một chi tiết mà tôi không cầm được nước mắt kể cả khi phim đang trong quá trình ghi hình là lúc các chiến sĩ vượt sông dưới làn pháo kích của địch, khi chới với giữa dòng, những người chiến sĩ chỉ có thể gọi “mẹ ơi, chị ơi”.

Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ê-kip và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới đâu. Hơn cả một kỷ niệm, đó là cảm xúc sẽ theo chúng tôi đi đến hết cuộc đời.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (trái ảnh) cùng ê-kip toàn nữ của Mưa đỏ. Ảnh: NVCC

Nhìn vào dàn cast bộ phim, nhiều người cảm thấy bất ngờ khi chị “liều lĩnh” chọn lựa 2 nam chính là Đỗ Nhật Hoàng và Steve Nguyễn – đều là hai cái tên mới điện ảnh, lý do chị tin tưởng 2 gương mặt này?

- Chủ trương của Điện ảnh QĐND không chỉ tìm kiếm những gương mặt ngôi sao mà thông qua đó, chúng tôi mong muốn tái hiện được trọn vẹn hình ảnh người lính, người chiến sĩ đã hy sinh gian khổ, hy sinh tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Khi nhìn thấy các bạn, tôi đã đã nghĩ “nhân vật của mình đây rồi”, bởi ngoài sự đam mê và cố gắng, ở trong các bạn còn là tâm huyết khi được xuất hiện trong một bộ phim lịch sử.

Có thể đó sẽ là thử thách dành cho hai bạn nhưng chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục khi hai bạn luôn cố gắng thể hiện tốt nhất, khát khao chứng minh mình hoàn toàn có thể làm được. Không chỉ hai cái tên này mà rất nhiều diễn viên khác, nhất là các bạn trẻ đều rất tâm huyết, quyết liệt và truyền cảm hứng cho ê-kíp trong quá trình thực hiện bộ phim rất vất vả này.

Ê-kip phim Mưa đỏ tại Hà Nội. Ảnh: NSX

Đến thời điểm này khi nhớ lại quá trình quay phim, với chị cảnh quay nào khó nhất?

- Chắc chắn là cảnh quay Sông Thạch Hãn, mô tả lại các bác, các chú ngày xưa vượt qua mưa bom bão đạn để tiến vào Thành cổ. Để động viên các bạn diễn viên, thậm chí là khích lệ chính bản thân mình, tôi luôn nói rằng những gì mà chúng ta trải qua ngày hôm nay chỉ bằng một phần rất nhỏ các bác, các chú ngày xưa đã phải trải qua.

Chúng tôi phải nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau để chuẩn bị trong hàng năm trời, chưa kể là chúng tôi liên tục phải làm việc với nhân chứng để hiểu hết được cái khốc liệt ngày đó. Ê-kíp còn mời đến các chuyên gia về vũ khí, khí tài; rồi chuyên gia về phục trang, bối cảnh hay các nhà sử học…

Chúng tôi biết ơn vì các chuyên gia đã làm việc hết sức mình để cung cấp cho đoàn làm phim những tư liệu sát với thực tế nhất. Từng hố bom, chiến hào, trạm phẫu thuật, sân bay dã chiến… đều được phục dựng một cách tỉ mỉ. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là mưa lớn triền miên hay địa hình sông nước phức tạp nhưng chúng tôi chưa bao giờ nản chí.

Làm phim lịch sử có thể không tránh khỏi những tranh cãi, chị đã chuẩn bị tâm thế ra sao cho điều này?

- Tôi tin rằng, nếu muốn tái hiện các sự kiện lịch sử một cách chính xác và trung thực tuyệt đối, đó là sứ mệnh của phim tài liệu. Trong khi đó, phim truyện mang trọng trách kể lại những câu chuyện, sự kiện qua lăng kính của cảm xúc. Chính từ những rung động sâu sắc ấy, bộ phim sẽ khơi dậy lòng yêu nước, sự biết ơn và ngọn lửa sống ý nghĩa trong trái tim khán giả.

Với Mưa đỏ, chúng tôi dồn hết tâm huyết để tạo nên một tác phẩm không khô khan hay giáo điều, mà là những cảm xúc chân thực chạm đến trái tim. Tôi không chỉ mong bộ phim lay động những người từng trải qua khói lửa chiến tranh, mà còn hy vọng thế hệ trẻ – những người tưởng chừng xa rời lịch sử – có thể cảm nhận sâu sắc và rung động. Đó chính là thử thách lớn nhất mà chúng tôi phải vượt qua.

Những diễn viên trẻ trong phim Mưa đỏ. Ảnh: NVCC

Với một ê-kíp là các diễn viên trẻ, chị làm thế nào để có thể khơi gợi những cảm xúc thật từ các bạn để tạo ra những trường đoạn xúc động?

- Tôi muốn các diễn viên của mình phải có những cảm xúc chân thật nhất, rằng họ phải hiểu được cảm giác ra chiến trường nhớ thương về những người thân yêu của mình ở nhà, muốn khóc nhưng phải kìm lại để sẵn sàng chiến đấu. Rất mừng vì các bạn đã làm rất tốt và hiểu được tinh thần của bộ phim.

Dòng phim lịch sử đang nhận về rất nhiều tình cảm của khán giả sau các phim như Đào, Phở, Piano hay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Chị có hy vọng Mưa đỏ sẽ mang về kết quả tương tự?

Cả đội ngũ sản xuất luôn mong rằng Mưa đỏ sẽ được khán giả đón nhận, từ đó giúp họ trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Với riêng tôi, nếu chỉ một bạn trẻ sau khi xem phim cảm thấy xúc động, muốn tìm hiểu thêm về Thành cổ Quảng Trị, rung cảm trước một cảnh phim, hoặc khi bước vào rạp, họ tự hỏi: “Điều gì đã khiến thế hệ đi trước sống và chiến đấu mạnh mẽ, dũng cảm đến thế?”, rồi khi rời đi, họ tìm thấy một phần đáp án, thì tôi tin rằng bộ phim đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.

Với một đạo diễn nữ làm phim chiến tranh, điều gì khiến chị cảm thấy thú vị và tâm đắc nhất?

- Không chỉ có đạo diễn mà tôi cho rằng hiếm có đoàn làm phim chiến tranh nào như Mưa đỏ mà góp mặt trong ê-kíp sản xuất chính rất nhiều phụ nữ. Từ đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo, giám đốc sản xuất, đạo diễn, đạo diễn âm thanh, dựng phim hiện trường…

Trong thời đại bây giờ, tôi nghĩ không có sự phân biệt rạch ròi giữa nam giới và nữ giới, quan trọng là làm công việc với tâm thế ra sao. Với một bộ phim chiến tranh có tầm vóc lớn như Mưa đỏ, sẽ đòi hỏi nhiều sức lực và trí lực. Rất may, ê-kip luôn nhận được sự đồng hành và sát cánh của tất cả mọi người để hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu nói riêng về câu chuyện phụ nữ làm phim, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị có thể viết thành sách.

Các cựu chiến binh và diễn viên trẻ phim Mưa đỏ giao lưu trong sự kiện. Ảnh: NSX

Áp lực và cũng là niềm tự hào lớn nhất của chị khi thực hiện bộ phim này?

- Việc thực hiện bộ phim tại Thành cổ Quảng Trị là một hành trình đầy ý nghĩa nhưng cũng không kém phần gian nan. Bước đi trên mảnh đất thấm đẫm máu và nước mắt của hàng ngàn người anh hùng, chúng tôi luôn tự nhủ phải dồn tâm huyết, không để bất kỳ chi tiết nào trong phim trở nên qua loa, hời hợt.

Mỗi cảnh quay là một lời tri ân, một sự kính trọng dành cho những hy sinh cao cả của thế hệ cha ông. Mưa đỏ không chỉ kể lại câu chuyện của lịch sử, mà còn là ngọn lửa khơi dậy lòng yêu nước, gửi gắm thông điệp biết ơn đến những người đã hy sinh và truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay.

Chị có hy vọng bộ phim sẽ mang về doanh thu tốt khi hiệu ứng của bộ phim đang có sự lan tỏa rõ rệt?

- Trước hết tôi phải khẳng định đây là một nhiệm vụ chính trị, thì việc hoàn thành xong bộ phim và được khán giả đón nhận, lan tỏa sự biết ơn và trân trọng lịch sử tới khán giả đã là một thành công của chúng tôi. Còn đơn vị Điện ảnh QĐND không phải là một đơn vị kinh doanh phim thương mại nên vấn đề lợi nhuận sẽ luôn để lại phía sau, cho dù bản thân tôi hiểu rằng doanh thu sẽ là thước đo sự đón nhận của khán giả.

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!

Tham khảo thêm

NSƯT Thanh Loan, NSND Quốc Trị, NSƯT Hồ Phong xúc động vì máu và nước mắt rơi trong 'Mưa đỏ'

NSƯT Thanh Loan, NSND Quốc Trị, NSƯT Hồ Phong xúc động vì máu và nước mắt rơi trong "Mưa đỏ"

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: 'Mưa đỏ' có quy mô và độ khó hơn 'Địa đạo' rất nhiều

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: "Mưa đỏ" có quy mô và độ khó hơn "Địa đạo" rất nhiều

Cặp đôi 'Lật mặt 7' tái ngộ trong phim tâm linh mùa lễ hội

Cặp đôi "Lật mặt 7" tái ngộ trong phim tâm linh mùa lễ hội

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương - Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ là cặp vợ chồng nghệ sĩ duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80.

Danh ca Ngọc Sơn tặng Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển 30 triệu đồng, nghẹn ngào hát ca khúc "Hát về anh"

Văn hóa - Giải trí
Danh ca Ngọc Sơn tặng Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển 30 triệu đồng, nghẹn ngào hát ca khúc 'Hát về anh'

“Sinh Vạn Vật” lập kỷ lục rating năm 2025: Dương Mịch có vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp

Văn hóa - Giải trí
“Sinh Vạn Vật” lập kỷ lục rating năm 2025: Dương Mịch có vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Dưới trời bom nổ

Văn hóa - Giải trí
Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Dưới trời bom nổ

NSND, Đại tá Công an chuyên vào vai nham hiểm gây bất ngờ khi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam

Văn hóa - Giải trí
NSND, Đại tá Công an chuyên vào vai nham hiểm gây bất ngờ khi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam

Đọc thêm

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'
Thế giới

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'

Thế giới

Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga, khiến vị tướng này bị thương nặng và phải cắt cụt tay chân, ảnh Euromaidanpress.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn