NSƯT Thanh Loan, NSND Quốc Trị, NSƯT Hồ Phong xúc động vì máu và nước mắt rơi trong "Mưa đỏ"

Sau buổi công chiếu ra mắt báo giới tối 18/8, Mưa đỏ đã khiến giới nghệ sĩ xúc động và nể phục. Tại sự kiện, một số nghệ sĩ đã chia sẻ với PV Dân Việt cảm xúc ngay sau khi rời phòng chiếu.

Trong đó, Nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan (Biệt động Sài Gòn) đã bày tỏ với PV Dân Việt: “Tôi nghĩ đây sẽ là một bộ phim lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Bản thân tôi cũng là người lính của thế hệ đi trước, những ngày tháng khốc liệt năm 1972 chính là thế hệ của chúng tôi, khi phải chứng kiến và chịu nỗi đau mất đi biết bao nhiêu người lính hy sinh ở Thành cổ Quảng Trị.

Bộ phim mang tới không khí cam go, ác liệt, làm nổi bật tinh thần chiến đấu quả cảm của các chiến sĩ bảo vệ Thành cổ. Tôi cho rằng đây là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất từ trước tới đây của Điện ảnh Quân đội Nhân dân, để cho các thế hệ ngày nay hình dung về lịch sử hào hùng.

Ê kip Mưa đỏ. Ảnh: NSX

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng đã chia sẻ một góc nhìn sâu sắc với PV Dân Việt: "Làm phim chiến tranh dưới con mắt của thế hệ ngày nay nhưng biết đi sâu vào những mất mát, tổn thất lớn lao của chiến sĩ ta ngày đó. Qua bộ phim này, khán giả hoàn toàn thấy được chiến tranh không phải trò đùa mà là máu, nước mắt và đau thương cho cả đôi bên. Chính vì sự chân thực và xúc động đó, bộ phim sẽ dễ dàng lôi cuốn khán giả”.

Đạo diễn Trần Chí Thành (Bà già đi bụi) cũng bày tỏ sự khen ngợi sau khi xem phim:

“Cho tới giờ phút này, tôi vẫn chưa thoát ra được cảm xúc được đắm chìm trong không khí ác liệt của bộ phim. Một tác phẩm xúc động và nhiều đoạn có thể khiến bạn rơi nước mắt. Tôi tin bất cứ ai xem phim cũng sẽ thấy cuộc sống quả thực quá giá trị khi ngày đó ông cha ta đã phải đánh đổi máu xương ra sao để gìn giữ nền độc lập.

Điểm mạnh của bộ phim chính là sự chân thực trong từng thước phim, cho thấy chiến tranh quá khốc liệt. Xin chúc mừng đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp với nỗ lực tái hiện lại 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị năm ấy, để cho lớp trẻ bây giờ hình dung rõ được một giai đoạn lịch sử đau thương nhưng đầy vẻ vang và tự hào, khiến cho chúng ta trân trọng cuộc sống ngày nay hơn bao giờ hết.

Nói riêng về tay nghề đạo diễn, tôi cho rằng đạo diễn rất giỏi. Ban đầu tôi nghĩ phim chiến tranh không tránh khỏi đôi chỗ sẽ bị khô khan, nhưng Đặng Thái Huyền có sự dung hòa rất tốt, có sự cài cắm tình yêu lứa đôi, tình mẫu tử, rồi sự hài hước dí dỏm bên cạnh những khung cảnh bom đạn ác liệt. Chưa kể phần âm nhạc được sử dụng hợp lý, tạo nên không khí xúc động.

Đạo diễn, diễn viên phim Mưa đỏ và khách mời. Ảnh: NSX

Trao đổi với PV Dân Việt, diễn viên, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trị (Hà Nội 12 ngày đêm, Những người thợ xẻ) cũng cho biết: “Đây là tác phẩm chiến tranh theo tôi xứng đáng với những gì chúng ta kỳ vọng sẽ tái hiện chân thực những gì khốc liệt nhất của 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. Những người cựu chiến binh năm ấy sống sót qua cuộc chiến chắc chắn sẽ thấy tự hào. Bộ phim đã lột tả được hết tính chất ác liệt, tính anh hùng ca, phản ảnh đầy đủ những gian khổ, mất mát và hy sinh của người lính.

Dù phải chiến đầu trong hoàn cảnh đầy gian khổ, có thể mất mạng trong gang tấc nhưng tình đồng đội, đồng chí, tình yêu đôi lứa của các chiến sĩ chưa bao giờ mất đi – tất cả đều được đạo diễn Đặng Thái Huyền thể hiện được sự dung dị và đầy tình cảm.

Chưa kể, Mưa đỏ còn đem đến những góc nhìn khác nhau, không chỉ từ phía những chiến sĩ ta mà còn là phe địch, rằng sau mỗi người lính dù là phe nào cũng đều có một gia đình, đều mong mỏi người thân có thể trở về. Theo tôi, đây là một điểm mới lạ”.

Biên kịch Đinh Thiên Phúc (Hà Nội 12 ngày đêm) cũng có chung nhận định, ông cho rằng sau những tác phẩm chiến tranh được khán giả đón nhận của điện ảnh Việt, Mưa đỏ sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt phòng vé, nhất là trong dị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.



NSƯT Hồ Phong. Ảnh: NSX

Chia sẻ với Dân Việt, NSƯT Hồ Phong cho biết: “Cá nhân tôi thấy một tác phẩm sạch sẽ, công phu hoành tráng, chỉ có thể là Quân đội với sự tâm huyết và sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tối đa từ các cấp lãnh đạo, các đơn vị trong toàn quân mới thực hiện nổi. Nội dung phim cô đọng, tình tiết nhanh gọn, đủ ý không rườm rà. Quay phim đỉnh, thiết kế mỹ thuật xuất sắc, kỹ xảo mượt mà, hiệu quả. Một số tình tiết hơi phi logic nhưng nhỏ thôi, không gây ảnh hưởng. Tôi thích dàn diễn viên trẻ, thích cách dàn dựng của đạo diễn về diễn xuất của diễn viên, có cảm giác như đúng các nhân vật của thời kỳ đó, mộc mạc giản dị. Nói chung Mưa đỏ là 1 bộ phim khá ổn, rất cần những phim như thế này để khán giả trẻ có thêm góc nhìn về chiến tranh tàn khốc, giá trị to lớn của hòa bình và công ơn trời bể của các lớp anh hùng đã hy sinh xương máu vì đất nước.

Qua báo Dân Việt, Thượng tá Đặng Thái Huyền – đạo diễn bộ phim cũng gửi lời tri ân: “Ở cương vị đạo diễn, theo đuổi dự án trong nhiều năm, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cộng sự, đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội… những người đã sát cánh, chia sẻ áp lực cùng tôi trong “chiến dịch Mưa đỏ”. Tôi hiểu rằng nói bao nhiêu cũng không đủ, nhắc tên ai cũng sẽ thiếu, bởi với một dự án lớn, khó khăn và áp lực luôn nhiều hơn tưởng tượng. Một cá nhân đạo diễn không thể nào gánh vác tất cả. Và tôi tin mọi người đều thấu hiểu sự biết ơn của tôi”.

Mưa đỏ được thực hiện dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.

Mưa đỏ sẽ chính thức trình chiếu toàn quốc từ ngày 22/8.