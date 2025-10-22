Thương Tín sẽ tái xuất cùng 2 danh hài nổi tiếng?

Hai danh hài nổi tiếng muốn được diễn cùng diễn viên Thương Tín

Thương Tín muốn gặp gỡ, giao lưu với khán giả hoặc tham gia đóng phim, MV vì quá nhớ nghề. Dù hiểu rõ tâm tư ấy, nhưng thời gian qua nhạc sĩ Tô Hiếu vẫn chưa tìm được hoạt động nào phù hợp để giúp Thương Tín thỏa nỗi mong mỏi.

Mới đây, sau khi gặp danh hài Thanh Tùng và Bảo Khương, nhạc sĩ Tô Hiếu nảy ra ý tưởng xây dựng một sân khấu làm nơi gặp gỡ, giao lưu và tạo điều kiện để các nghệ sĩ lớn tuổi có thể biểu diễn, ôn lại niềm đam mê. Ý tưởng này được hai danh hài ủng hộ nhiệt tình. Họ còn bày tỏ mong muốn mời cả diễn viên Thương Tín cùng tham gia.

Diễn viên Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu mới đây. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết sắp tới anh có kế hoạch thực hiện các sản phẩm như phim hài, clip hài... với sự tham gia của Thanh Tùng và Bảo Khương. Cả hai nghệ sĩ đều đề xuất mời thêm Thương Tín cùng góp mặt trong dự án.

“Họ đều là danh hài tài năng nên tôi muốn đầu tư cho các anh ấy. Ba anh em hợp tác rồi chia ba. Các anh rất hào hứng và phấn khích. Họ nói rằng không ngờ lại có được kết cục tốt đẹp đến vậy. Hai người rất vui vẻ với nhau và chuẩn bị làm phim cùng tôi. Các anh cũng ngỏ ý mời Thương Tín tham gia chung,” Tô Hiếu chia sẻ.

Tuy nhiên, theo nhạc sĩ, hiện danh hài Thanh Tùng đang bận với một dự án phim truyền hình dài tập nên kế hoạch hợp tác chung của cả nhóm tạm thời chưa thể triển khai ngay.

Đêm nhạc "Tình nghệ sĩ" của Thương Tín năm 2023

Trước đó, vào năm 2023, nhạc sĩ Tô Hiếu từng là người đứng ra tổ chức đêm nhạc Tình nghệ sĩ để giúp Thương Tín hiện thực hóa ước mơ có một đêm nhạc cuối đời, gửi lời tri ân khán giả. Ngoài Thương Tín là nhân vật chính, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Đình Cường, Trọng Nghĩa, Thanh Tùng, Phi Bằng, Hoài Ly, Phương Tử Long, Lý Diệu Phương, Long Đỉnh, Dương Minh Khang, Thái Bình, Giang Đông và Phương Ngọc Châu.

Danh hải Bảo Khương, nhạc sĩ Tô Hiếu, danh hài Thanh Tùng. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu, ý tưởng tổ chức đêm nhạc bắt nguồn từ ước nguyện của Thương Tín. “Anh Tín tâm sự rằng ông muốn có một đêm nhạc để được đứng trên sân khấu, gặp lại khán giả, hát tặng họ lần cuối. Tôi thấy đó là một ước mơ rất đẹp và đáng trân trọng nên đã quyết định cùng anh thực hiện,” anh nói.

Không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, đêm nhạc còn là hoạt động thiện nguyện. Toàn bộ doanh thu được gửi tặng cho các nghệ sĩ lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn như Hồng Sáp, Mạc Can và Vũ Quang. “Chúng tôi muốn biến ước mơ của anh Thương Tín thành hành động ý nghĩa cho cả cộng đồng nghệ sĩ,” nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ thêm.

Về phần mình, khi đó diễn viên Thương Tín bộc bạch: “Qua cơn dịch Covid-19, có nhiều người khổ. Tôi cũng khổ, nhưng thấy nhiều nghệ sĩ khác còn khổ hơn, nên giúp được gì cho họ thì tôi làm".

Nhạc sĩ Tô Hiếu và diễn viên Thương Tín trong Đêm nhạc "Tình nghệ sĩ" năm 2023. Ảnh: NVCC

Ngôi sao điện ảnh đình đám thập niên 1980 cho biết, dù sức khỏe đã yếu, ông vẫn muốn xuất hiện trước công chúng như một lời chào và cảm ơn khán giả. “Tôi thấy cuộc đời mình trọn vẹn. Những gì đã qua tôi không muốn nhắc lại. Giờ chỉ muốn sống bình yên và trân trọng từng phút giây được khán giả nhớ tới,” ông nói.

Nhắc lại một kỷ niệm xúc động, Thương Tín từng kể: “Có lần, khi ra Hà Nội, có khán giả nhìn thấy tôi liền bật khóc vì tưởng tôi đã mất. Tôi từng bị đồn qua đời nhiều lần. Khi họ thấy tôi vẫn còn sống, họ mừng lắm. Còn tôi thì hạnh phúc vì vẫn được yêu thương".

Với diễn Thương Tín, đêm nhạc khi ấy không chỉ là ước mơ cuối đời, mà còn là hành trình của lòng biết ơn và sẻ chia – nơi người nghệ sĩ từng làm nên ký ức điện ảnh một thời gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến khán giả và đồng nghiệp của mình.

Chính vì thấu hiểu những mong mỏi ấy của nhiều nghệ sĩ gạo cội – những người vẫn khát khao được đứng trên sân khấu, được diễn và gặp lại khán giả – nhạc sĩ Tô Hiếu đã nhen nhóm ý định xây dựng những không gian nghệ thuật dành riêng cho họ. Anh mong muốn tạo ra nơi để các nghệ sĩ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tái ngộ khán giả và tiếp tục được sống trong niềm đam mê nghề nghiệp mà họ đã gắn bó cả đời.

