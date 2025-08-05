Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu không mua quà tặng, tổ chức văn nghệ chào mừng tại Đại hội Đảng cấp xã, phường





Ngày 4/8, ông Lê Văn Giáp - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 2731-CV/VPTU gửi Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn.

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Thành Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 30/7 vừa qua. Đây là Đảng bộ cấp xã đầu tiên trong toàn tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: P.B

Theo đó, để kỳ Đại hội diễn ra đúng tinh thần “trang trọng, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí”, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện hai nội dung trọng tâm gồm: Không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội và dừng việc mua quà tặng cho các đại biểu tham dự. Đây là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Công văn cũng yêu cầu các Đảng ủy xã, phường khẩn trương thông báo đến toàn thể các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời nghiêm túc chấp hành.

Động thái này cho thấy sự quyết liệt của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm hướng tới một kỳ Đại hội tiết kiệm, đảm bảo chất lượng và ý nghĩa chính trị.