Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc gợi mở các vấn đề quan trọng tại Đại hội Đảng bộ phường Quế Võ

Trong hai ngày 30 và 31/7, Đảng bộ phường Quế Võ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy truyền thống cách mạnh và đoàn kết, xây dựng phường Quế Võ giàu đẹp, văn minh".

Dự Đại hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; ông Nguyễn Văn Gấu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh; Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Ninh; ông Vương Quốc Tuấn - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Khương Lực

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư sẽ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng ở xã, phường, đặc khu

Phường Quế Võ được thành lập từ việc sáp nhập 4 đơn vị hành chính: Phường Phố Mới, Bằng An, Việt Hùng và Quế Tân, tạo không gian mới, động lực mới, thời cơ mới để phát triển. Phường Quế Võ có tổng diện tích tự nhiên 23,51 km2, quy mô dân số là 40.194 người. Đảng bộ phường Quế Võ có 49 chi, đảng bộ trực thuộc, với 1.968 đảng viên.



Phường Quế Võ được định hướng phát triển công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường. Hiện nay, trên địa bàn phường Quế Võ có Khu công nghiệp Quế Võ III (giai đoạn 1) đã đi vào hoạt động, thu hút 60 doanh nghiệp đầu tư với tổng diện tích khoảng 100 ha đất. Tập trung vào các ngành chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp nhẹ, công nghiệp cơ khí; điện tử; sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp.



Trong hai ngày 30 và 31/7, Đảng bộ phường Quế Võ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Khương Lực

Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn phường Quế Võ tăng nhanh, năm 2020 đạt 30%, năm 2025 đạt 100%, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 27,2%/năm. Do yêu cầu của công nghiệp hóa và đô thị hoá, diện tích đất canh tác nông nghiệp hằng năm xu hướng giảm; diện tích gieo trồng cây hằng năm, năm 2020 là 3.205 ha, năm 2025 là 2.736 ha, bình quân giai đoạn 2020 - 2025 giảm 3,1%.

Từ 2021 đến nay, các đơn vị thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, trong 5 năm, phường đã xây dựng 11 tuyến phố đạt chuẩn tuyến phố văn minh (vượt mục tiêu Đại hội đề ra); có 3 sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND thị xã Quế Võ (cũ) công nhận đạt 3, 4 sao (vượt mục tiêu Đại hội đề ra).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Ngọc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thông tin, theo chủ trương chung của Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư sẽ dành thời gian để dự, chỉ đạo và động viên Đại hội Đảng bộ tại cấp cơ sở xã, phường, đặc khu.

"Điều này cho thấy tư duy mới trong lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ Trung ương tới cơ sở, đồng thời cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của cấp xã, phường và đặc khu trong mô hình tổ chức mới" - ông Ngọc nói và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, nhất là Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quế Võ, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quế Võ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Khương Lực



Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, Đại hội đại biểu phường Quế Võ lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả hệ thống chính trị vừa kết thúc giai đoạn "vừa chạy vừa xếp hàng" sang giai đoạn "hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến" như chỉ đạo đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường: Bằng An, Phố Mới, Quế Tân, Việt Hùng đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Điều rất đáng mừng là kinh tế - xã hội của các phường phát triển khá nhanh, hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Kỷ cương, kỷ luật đoàn kết, thống nhất trong Đảng được giữ vững, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao.



Ông Ngọc nhận định, qua một tháng hoạt động theo mô hình mới mặc dù còn một số khó khăn nhưng hệ thống chính trị của phường vận hành cơ bản ổn định, phục vụ tới người dân và doanh nghiệp. Những kết quả trên đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, sự nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực, đồng lòng củanhân dân với Đảng.

Đại hội Đảng bộ phường Quế Võ lần thứ nhất đã xác định được mục tiêu khá rõ ràng cùng 22 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Điều quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, biến những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết thành hiện thực, đảm bảo 3 mục tiêu ổn định phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân.



Gợi mở định hướng phát triển phường Quế Võ khi không gian mở rộng

Tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Ngọc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gợi mở 5 vấn đề quan trọng:

Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy Bắc Ninh về tiến tới bứt phá, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, nhận thức đầy đủ những nội dung được phân cấp, phân quyền, những chức năng, nhiệm vụ mới của cấp xã, phường trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các chủ trương, quyết sách của Đảng phải thấm đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên và phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, xác định được trách nhiệm của mình, từ đó biến hành động cụ thể, chủ động, sáng tạo trong công việc, mang lại hiệu quả cao trong tình hình hiện nay.

Nhắc lại ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc của Trung ương 12 vừa qua: "Ai không nỗ lực, cố gắng, không đổi mới, không trách nhiệm, cản trở sự phát triển là có lỗi với đất nước, có lỗi với nhân dân", ông Ngọc đặt vấn đề 22 chỉ tiêu chủ yếu của phường Quế Võ nêu ra trong báo cáo chính trị đã đúng với không gian mới của phường Quế Võ chưa, để chúng ta có giải pháp phát triển theo từng chỉ tiêu.

"Chúng ta thấy khi có sân bay Gia Bình - chỉ trong một hai năm đi vào hoạt động, chúng ta có một tuyến đường chỉ có 40 phút là đến trung tâm của Thủ đô, nên rất thuận lợi để phát triển đô thị" - ông Ngọc gợi ý khi phường Quế Võ phát triển đô thị cũng như quy hoạch không gian phát triển mới.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Khương Lực



Thứ hai, cần có tư duy phát triển dựa trên không gian và chỉ đạo mới khi sáp nhập 4 phường và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, phường Quế Võ mới có diện tích tự nhiên rộng là 23,51 km2, quy mô dân số là 40.194 người. Điều này không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà là tổ chức lại không gian phát triển theo hướng rộng mở, gắn kết, phát huy lợi thế của quy mô và tối ưu hóa nguồn lực, tạo thành thực thể kinh tế hành chính lớn mạnh hơn.

"Vì vậy, cần định rõ những lợi thế trong không gian phát triển mới, tái cấu trúc mới, mô hình phát triển, phân bổ lại nguồn lực đầu tư theo hướng chiến lược mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ biết mình có gì mà phải xác định rõ sẽ phát triển thế nào, ưu tiên cái gì, tạo đột phá từ đâu, nguồn lực đâu để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị hiện thực" - ông Ngọc gợi mở.

Thứ ba, nằm trong không gian văn hóa Kinh Bắc - cái nôi của dân ca Quan họ, di sản văn hóa phi vật thể UNESCO, phường Quế Võ cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chú trọng bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị.

Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, nhất là chất lượng nguồn nhân lực; phải khơi gợi tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người dân; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an sinh an ninh, an toàn.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, quản trị hiện đại, minh bạch phục vụ nhân dân và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - cấp xã, phường giữ vai trò là cấp hành chính gần dân, sát dân và trực tiếp giải quyết các vấn đề người dân.

Do vậy, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý theo hướng quản trị hiện đại, chính quyền kiến tạo chủ động, kịp thời phục vụ lấy người dân ở trung tâm của hoạt động hành chính. "Đây là thước đo danh dự và uy tín của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ trong hệ thống chính trị, chính là cái gốc của mọi sự ổn định và là nhân tố quyết định mọi sự phát triển lâu dài và bền vững" - ông Ngọc khẳng định.

Thứ năm, phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ông Ngọc khẳng định, bài học rút ra 40 năm đổi mới đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu mọi thắng lợi.

Vì thế, ông đề nghị Đảng bộ phường Quế Võ đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo sâu sát khoa học, kỷ luật, kỷ cương như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lãnh đạo đúng nghĩa là phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng, phải tổ chức thi hành cho đúng, phải tổ chức kiểm soát mà muốn kiểm soát đúng thì cũng phải có quần chúng giúp mới được".

Tập trung xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt, hiệu quả cao hơn các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc: Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quế Võ; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quế Võ. Ông Phạm Thanh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Quế Võ.