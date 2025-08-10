Tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE theo quy trình chuẩn, có giám sát sẽ đạt được bảo hộ cao nhất

Ông Nguyễn Văn Điệp - Tổng Giám đốc Công ty CP AVAC Việt Nam.

Vaccine đóng vai trò quan trọng trong công tác kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Chia sẻ tại cuộc họp về phòng chống DTLCP do Thứ trưởng Bộ NNMT Phùng Đức Tiến chủ trì tại Ninh Bình ngày 9/8, ông Nguyễn Văn Điệp - Tổng Giám đốc Công ty CP AVAC Việt Nam cho biết, vaccine của công ty AVAC được đánh giá kỹ lưỡng và phát triển từ năm 2021 đến nay đã sản xuất trên 4,4 triệu liều vaccine ASF, cung ứng trong nước hơn 3,5 triệu liều.

Tính chung trên địa bàn cả nước, vaccine của AVAC đã được sử dụng đại trà ở các tỉnh như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng… với số lượng công ty cung cấp trực tiếp hơn 900.000 liều; thông qua các nhà phân phối hơn 2,6 triệu liều; kết quả báo cáo cho thấy vai trò bảo hộ tốt.

Ông Điệp cho biết thêm, trong thời gian vừa qua, vaccine của AVAC cũng đã xuất khẩu sang các nước Indonesia và Philippines.

Cũng theo ông Điệp, hiện, AVAC đang bổ sung và sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ gửi lên Cục Chăn nuôi và Thú y về việc đăng ký lưu hành bổ sung công dụng cho vaccine AVAC ASF Live trên đối tượng lợn nái, đực giống.

"Thời gian gần đây DTLCP đã xuất hiện chủng mới, vaccine bảo hộ còn hạn chế, chưa hiệu quả. AVAC đã triển khai nghiên cứu, tuy nhiên phải 1-2 năm nữa công ty mới đưa ra được sản phẩm an toàn, hiệu quả nhất", ông Điệp khẳng định.

Vaccine AVAC ASF LIVE do Công ty CP AVAC Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Theo ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NNMT), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 109/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Trong đó, việc tiêm phòng vaccine là giải pháp chủ yếu đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống DTLCP.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y khẳng định: Đến nay Việt Nam đã có 3 loại vaccine DTLCP đã được cấp phép lưu hành thương mại và được chứng minh trong thực tế giúp người chăn nuôi từng bước kiểm soát DTLCP.



Bên cạnh mặt được, ông Phan Quang Minh cũng chỉ ra điểm hạn chế của vaccine mới. Hiện, 3 loại vaccine mới chỉ tiêm phòng cho lợn thịt, chưa tiêm được cho lợn nái, lợn giống nên các doanh nghiệp cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện vaccine để vừa tiêm phòng được cho lợn giống, vừa bảo hộ hiệu quả các biến chủng mới của ASF.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cũng đề nghị các tỉnh, thành cần tăng cường hệ thống thú y cơ sở để triển khai tiêm phòng và giám sát tiêm trong thực địa đảo bảo kiểm soát hiệu quả ASF.

Sớm ban hành hướng dẫn chi tiết, đầy đủ quy trình tiêm vaccine ASF

Trao đổi với các đại biểu, lãnh đạo các tỉnh, thành, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, hiện nay việc triển khai tiêm vaccine của AVAC tại các địa phương đều cho thấy kết quả tốt.

"Vừa qua đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Lạng Sơn, khi đến các trại, chúng tôi được người dân chăn nuôi phản ánh nhờ tiêm đầy đủ vaccine nên đã khống chế được ASF. Trại nào không tiêm phòng đều dính dịch hết phải tiêu huỷ nhiều lợn, thiệt hại rất lớn", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn chứng và cho rằng: Bên cạnh các trại tiêm phòng đạt kết quả tốt, vẫn còn một số nơi tiêm phòng không hiệu quả do tiêm sai đối tượng, sai quy trình, công tác bảo quản vaccine không đảm bảo...

Theo đó, lãnh đạo Bộ NNMT yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ công dụng vaccine ASF cho lợn đực và lợn nái và các chủng lai mới; Cục Chăn nuôi và Thú y sớm ban hành hướng dẫn chi tiết, đầy đủ về quy trình tiêm vaccine.



Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo cuộc họp đột xuất về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại Ninh Bình ngày 9/8.

Về phía các địa phương, Thứ trưởng Tiến đề nghị các tỉnh, thành cần khẩn trương củng cố lại hệ thống thú y cơ sở, bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp với tiêm phòng vaccine mới. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 không”: Không giấu dịch; không vận chuyển lợn ra khỏi vùng dịch; không giết mổ; không tiêu thụ lợn bệnh; không vứt xác lợn ra môi trường; đồng thời phải xử lý thức ăn thừa và thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng thường xuyên.

"Cục Chăn nuôi và Thú y, các tỉnh, thành đã quyết liệt thì phải quyết liệt hơn; đã nỗ lực cần nỗ lực hơn nữa để kiểm soát ASF. Nếu chúng ta không kiểm soát tốt, dịch bệnh ASF sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số CPI năm nay", Thứ trưởng Bộ NNMT nhấn mạnh.