Dự kiến, tháng 10 sẽ hoàn thiện quy trình triển khai tiêm đồng bộ vaccine DTLCP trên lợn nái, lợn đực và lợn thịt

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, tính đến tháng 7, tổng đàn lợn cả nước đạt trên 30 triệu con, tăng 2,1%, mặc dù có sự ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi. Đàn gia cầm tăng 3,9% đạt 584,5 triệu con và sản lượng giết mổ khoảng 2 tỉ con. Tuy nhiên, giá thịt gia cầm tăng do ảnh hưởng của nhập lậu, gây khó khăn cho ước tính khoảng 6 triệu hộ chăn nuôi gia cầm.

Báo cáo của các địa phương và trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại Lạng Sơn vừa qua, ông Tiến cho hay, đàn lợn tại các doanh nghiệp, trang trại lớn vẫn duy trì tốt nhờ thực hiện an toàn sinh học và triển khai tiêm vaccine nên tỷ lệ lợn chết ở quy mô công nghiệp rất thấp.

Trong khi đó, các ổ dịch gần đây chủ yếu xảy ra tại hộ nhỏ lẻ, với khoảng 136.000 con lợn phải tiêu hủy.

Trước thực trạng thời tiết mưa lũ phức tạp cùng đặc điểm lây lan nhanh, độc lực cao của virus dịch tả lợn châu Phi, thời gian qua, đã có hàng loạt hội nghị, văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Công điện số 109/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới dịch tả lợn châu Phi.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi lợn ở xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn), ngày 31/7. Ảnh: Cát Tiên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo cán bộ thú y trực tiếp xuống địa bàn các tỉnh như Lạng Sơn, Phú Thọ phối hợp với chi cục thú y địa phương để xử lý dứt điểm dịch bệnh.

Các tỉnh được yêu cầu triển khai quyết liệt 4 bước: công bố dịch, tiêu hủy, vệ sinh môi trường và chuẩn bị giống cho tái đàn. Một số địa phương, như Lạng Sơn, đã nhanh chóng thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y, bố trí trạm liên xã để tăng cường lực lượng chống dịch.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y, dự kiến, đến tháng 10 sẽ hoàn thiện quy trình triển khai tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi đồng bộ trên lợn nái, lợn đực và lợn thịt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu hướng dẫn cụ thể xử lý xác động vật và khử trùng môi trường, đảm bảo an toàn sẵn sàng cho tái đàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. "Mục tiêu là không để giá thịt tăng đột biến, ảnh hưởng tới ổn định kinh tế - xã hội", Thứ trưởng khẳng định.

"Việc phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi vẫn là một ưu tiên hàng đầu. Các biện pháp phòng chống đã được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là việc tiêm vaccine và tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Việc các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại, duy trì sự ổn định trong sản xuất chăn nuôi", ông Tiến khẳng định.

Dự kiến, tháng 10 sẽ hoàn thiện quy trình triển khai tiêm đồng bộ vaccine DTLCP trên lợn nái, lợn đực và lợn thịt. Ảnh: Minh Ngọc

Thông tin thêm về tình hình dịch tả lợn châu Phi, ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 109/CĐ-TTg ngày 16/7, lãnh đạo Bộ cùng Cục Chăn nuôi và Thú y đã tăng cường chỉ đạo, giám sát tình hình, nhưng vẫn còn hiện tượng vứt xác lợn bừa bãi. Số ca bệnh cuối tháng 7 đến nay ghi nhận có chiều hướng giảm.

Công tác phòng, chống dịch đòi hỏi sự phối hợp của chính quyền các cấp và lực lượng tại địa phương, nhất là ở tuyến xã. Một số nơi đã xử phạt, thậm chí xử lý hình sự hành vi vận chuyển, tiêu hủy lợn trái phép hoặc giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, do lực lượng thú y cơ sở hạn chế, có xã chỉ một người, thậm chí không có nên cần huy động thêm các ngành khác để lập chốt kiểm dịch, tiêu độc khử trùng.

Đáng chú ý, thời gian gần đây đã xuất hiện chủng virus tái tổ hợp, khiến một số loại vaccine hiện tại không còn đạt hiệu quả bảo hộ cao như trước. Mầm bệnh vẫn tồn tại tại các ổ dịch cũ và trên một số đàn lợn, nhất là sau mưa bão, lũ lụt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với doanh nghiệp và các nhà khoa học lấy mẫu, phân lập virus, nghiên cứu và sản xuất vaccine phù hợp với chủng đang lưu hành. Tuy nhiên, đây là quá trình cần thời gian và phải được kiểm chứng thực địa trước khi triển khai rộng rãi.