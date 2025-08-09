Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Tiêm vaccine kết hợp với an toàn sinh học để khống chế hiệu quả dịch tả lợn châu Phi

Bà Phạm Thị Hoa chăm sóc đàn lợn tại trang trại ở phường Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: TQ

Thoát dịch bệnh nhờ chăn nuôi an toàn sinh học

Chia sẻ với các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), bà Phạm Thị Hoa ở thôn Quỳnh Phong 3, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan cũ (nay là phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cho biết, hiện nay chuồng trại chăn nuôi 3 lợn nái và 30 lợn thịt của gia đình đang nằm kẹp giữa 2 trại đã bị DTLCP nhưng vật nuôi của tôi vẫn an toàn và phát triển bình thường.

Bà Hoa cho biết thêm, từ năm 2024, khi gia đình đầu tư vào chăn nuôi lợn, vợ chồng chị được cán bộ thú y địa phương hướng dẫn áp dụng giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Cụ thể, chuồng trại chăn nuôi được xây dựng xa nhà ở. Trong khu chuồng có bố trí kho để thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật dụng chăn nuôi riêng. Tại các ô chuồng cũng được dựng các rào lưới chắn côn trùng (vật trung gian truyền dịch bệnh) xâm nhập.

Bên cạnh đó, bà Hoa cũng tích cực tiêm phòng các loại vaccine cơ bản cho vật nuôi và phun tiêu độc khử trùng định kỳ thường xuyên để bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình trước các mối đe doạ của dịch bệnh.

"Hai trại lợn khác cách chuồng trại của gia đình khoảng vài trăm mét mới bị DTLCP cách đây khoảng 2 tháng nhưng nhờ áp dụng hiệu quả giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học nên đến nay đàn lợn của gia đình vẫn an toàn", bà Hoa tiết lộ thêm.

Theo bà Hoa, hiện nay, gia đình bà rất mong được vay vốn ưu đãi để tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại để tăng thu nhập.



Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (áo xanh) hướng dẫn người dân áp dụng triệt để giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm kiểm soát hiệu quả dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: TQ

Trao đổi với bà Hoa và lãnh đạo UBND tỉnh, Sở NNMT tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá... Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng: Qua kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các trại chăn nuôi lợn, chúng tôi thấy người dân đã có ý thức hơn trong việc áp dụng các giải pháp an toàn sinh học cơ bản để kiểm soát dịch bệnh.



Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ NNMT đề nghị lãnh đạo các địa phương cần hướng dẫn người dân làm an toàn sinh học tại các trại triệt để hơn. Đồng thời, các tỉnh phải tích cực tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng vaccine để bảo vệ đàn lợn trước tình diễn biến phức tạp của DTLCP.

Khẩn trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý chuyên ngành

Thông tin về công tác phòng chống DTLCP với đoàn công tác của Bộ NNMT, ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, sau sáp nhập, hợp nhất, tỉnh Ninh Bình có quy mô đàn lợn khá lớn khoảng trên 1,2 triệu con (đàn lợn nái sinh sản 150.000 con). Tổng số hộ chăn nuôi lợn khoảng 120.000 hộ, 34 cơ sở được chứng nhận an toàn dịch bệnh.

Tuy vậy, do quy mô chăn nuôi của tỉnh vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, phân tán trong các khu vực dân cư, các trang trại quy mô vừa, nhỏ đều có xuất phát điểm là chăn nuôi nông hộ, hạ tầng chăn nuôi còn hạn chế nên từ khoảng tháng 7/2025, khi DTLCP xảy ra tại địa bàn một số xã trong tỉnh và có xu hướng diễn biến rất phức tạp.

Tính đến hết ngày 8/8/2025, dịch bệnh đang xảy ra tại 48 xã, phường, lũy kế tổng số lợn phải tiêu hủy bắt buộc từ 01/7/2025 đến ngày 8/8/2025 là trên 11.708 con (trong đó, lợn nái, đực giống 1.736 con, lợn thương phẩm 9.972 con), trọng lượng tiêu hủy 651 tấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng thừa nhận do công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian hợp nhất, sáp nhập xã; nhân lực chuyên môn và thiếu kinh phí; công tác tổ chức tiêu hủy ở một số địa phương không triệt để, kéo dài.

Đặc biệt, do DTLCP xuất hiện biến chủng mới, độc lực rất cao nên khi lợn bị nhiễm bệnh chết rất nhanh, dịch lây lan rất mạnh, khó kiểm soát. Thậm chí, một số trang trại chăn nuôi có quy mô vừa, biệt lập với khu vực dân cư, thực hiện rất nghiêm an toàn sinh học nhưng vẫn có thể xảy ra dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, nhờ có sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, hỗ trợ các xã thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát, khống chế. Tính đến ngày 8/8, toàn tỉnh đã có 4 xã, phường đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh và địa phương đang thực hiện thẩm định, công bố hết dịch trong các ngày tới.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine kết hợp với an toàn sinh học để khống chế dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: TQ

Để công tác phòng chống DTLCP đạt hiệu quả cao hơn, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình kiến nghị Bộ NNMT chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP cho giai đoạn 2026-2030. Trong kế hoạch cũng cần có sự điều chỉnh nội dung tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nếu việc tổ chức tiêu hủy như quy định tại Quyết định số 972/2020/QĐ-TTg sẽ gây vất vả cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, Thứ trưởng Bộ NNMT Phùng Đức Tiến cho biết, đến nay quá trình sáp nhập chính quyền hai cấp tại các địa phương đã đi vào ổn định, hoạt động hiệu quả hơn nên các tỉnh, thành cần khẩn trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y tại địa phương theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Luật Thú y và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021.

Đồng thời, các các địa phương cần sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định: Tái thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y có chức năng quản lý chuyên ngành thú y theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Thú y và bố trí nhân viên thú y xã, phường theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Thú y nhằm bảo đảm cho công tác giám sát, phát hiện sớm gia súc, gia cầm bị bệnh, xử lý ổ dịch kịp thời, tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn được thống nhất, đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ NNMT cũng đề nghị các tỉnh, thành chủ động rà soát, bố trí đủ kinh phí nhằm triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, bảo đảm xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, kéo dài.