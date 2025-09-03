Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?

Bạn đọc

Ổ gà, ổ voi chằng chịt, bụi bay mù mịt, đá văng thẳng vào nhà; đáng lo hơn cả là nguy cơ mất an toàn giao thông khi xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại. Đó là thực trạng người dân xã Yên Bình (Lào Cai) đang phải chịu đựng trên tuyến đường Hương Lý xuống cấp nghiêm trọng.