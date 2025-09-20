Ngoại binh 1m90 từng khoác áo Đông Á Thanh Hoá gia nhập Xuân Thiện Phú Thọ

Tiền đạo Yago Ramos vừa gia nhập Xuân Thiện Phú Thọ là ai?

Tiền đạo Yago Ramos là cái tên không quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Yago Ramos là người Brazil, sinh năm 1996, có thể hình lý tưởng với chiều cao 1m90, là chân sút chơi khá toàn diện về kỹ năng dứt điểm, đồng thời có kỹ thuật tương đối tốt.

Yago Ramos khởi nghiệp ở CLB Resende (Brazil) vào năm 2017. Sau đó, cầu thủ này lần lượt chơi cho Tupi-MG và Itumbiara (cũng đều của Brazil).

Yago Ramos là ngoại rất được kỳ vọng của Xuân Thiện Phú Thọ. Ảnh: CLB Bóng đá Phú Thọ

Năm 2023, Yago Ramos chuyển tới Việt Nam chơi bóng trong màu áo CLB Khánh Hòa. Tại đội bóng này, Yago Ramos chơi 13 trận ở V.League 2023, ghi được 4 bàn.

Đến mùa 2023/20224, Yago Ramos gia nhập CLB Quảng Nam. Với 25 lần ra sân, Yago Ramos đã có 5 pha lập công.

Tại mùa 2024/2025, Yago Ramos lại đổi đội bóng và điểm đến là CLB Đông Á Thanh Hóa. Yago Ramos chỉ được ra sân 7 trận và ghi 1 bàn.

Ở mùa 2025/2026, CLB Xuân Thiện Phú Thọ sử dụng Yago Ramos với ý nghĩa lớn về chuyên môn. Tại giải hạng Nhất, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 1 ngoại binh nên sự lựa chọn có tính chất rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới chiến thuật thi đấu.

Trong mùa giải 2025/2026, giải hạng Nhất có 2 suất lên hạng trực tiếp nên tính cạnh tranh rất cao. Nhiều đội bóng như Trường Tươi Đồng Nai, CLB Bắc Ninh, CLB Quảng Ninh và chính Xuân Thiện Phú Thọ đều đặt mục tiêu lên hạng.

HLV Lê Quốc Vượng của Xuân Thiện Phú Thọ khi chia sẻ với truyền thông cũng nhấn mạnh, đội bóng này quyết tâm tranh suất chơi V.League mùa sau nên cần có lực lượng tốt kèm theo sự nỗ lực của mọi thành viên. Chính vì vậy, Yago Ramos chắc chắn nhận được kỳ vọng lớn và sự hiểu biết đáng kể về bóng đá Việt Nam có thể giúp anh nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng ở đội bóng mới.