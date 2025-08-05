Tiền vệ Doãn Ngọc Tân buồn bã đề cập tới chấn thương nặng

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân của CLB Đông Á Thanh Hóa đang trải qua những ngày tháng đầy thử thách khi phải vật lộn với chấn thương dài hạn. Chia sẻ mới đây, anh không giấu được nỗi buồn và khao khát sớm trở lại sân cỏ để tiếp tục cống hiến cho bóng đá.

Chấn thương xảy ra vào tháng 4/2025 khi Doãn Ngọc Tân bị gãy xương mác trong một buổi tập của đội bóng xứ Thanh. Ban đầu, anh được chẩn đoán cần khoảng hai tháng để hồi phục, nhưng thực tế thời gian nghỉ thi đấu đã kéo dài hơn dự kiến, khiến anh bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2024/2025 cùng CLB và đáng tiếc hơn là vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 10/6 vừa qua.

Doãn Ngọc Tân trải lòng sau chấn thương nặng.

Hiện tại, Doãn Ngọc Tân đã có thể quay trở lại sân tập với các bài vận động nhẹ nhàng, nhưng vẫn chưa thể tham gia vào các buổi tập cường độ cao. Tiền vệ sinh năm 1996 bày tỏ nỗi lòng: "Đây là chấn thương lâu nhất của mình từ trước đến nay, 4 tháng qua cũng là thời gian rất khó khăn. Bản thân tôi buồn và mong muốn làm sao sớm để tập luyện được rồi quay trở lại với bóng đá. Có thể thời gian qua cũng là dịp để tôi được nghỉ ngơi nhưng thực sự hơi nhiều".

Sự vắng mặt của Doãn Ngọc Tân là một tổn thất lớn đối với cả CLB Đông Á Thanh Hóa lẫn ĐT Việt Nam. Anh là trụ cột không thể thay thế ở tuyến giữa của Đông Á Thanh Hóa, góp công lớn vào hai chức vô địch Cúp Quốc gia của đội bóng này. Cuối năm 2024, Doãn Ngọc Tân lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam và nhanh chóng khẳng định giá trị, đóng góp vào chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Anh ra sân bảy trong tám trận đấu với tổng cộng 481 phút thi đấu. Điểm mạnh của Doãn Ngọc Tân nằm ở sự năng nổ, nhiệt huyết, không ngại va chạm và thể lực dồi dào – những yếu tố được HLV Kim Sang-sik đặc biệt đánh giá cao. HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ ông rất mến Doãn Ngọc Tân: "Chúng tôi cần những ngôi sao nhưng cũng cần những chiến binh thầm lặng, tận tụy với đội bóng".

Tin vui là Doãn Ngọc Tân đang có những tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ trở lại thi đấu vào tháng 10 sau khi không đá dịp FIFA Days tháng 9. Đây là thời điểm mà khả năng cao Doãn Ngọc Tân sẽ kịp bình phục hoàn toàn và sẵn sàng trở lại cống hiến.

Theo: Theo Thời báo VHNT