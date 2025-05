Tin tối (8/5): HLV Kim Sang-sik gọi tiền vệ cao 1m66 thay Doãn Ngọc Tân?

HLV Kim Sang-sik gọi tiền vệ cao 1m66 thay Doãn Ngọc Tân?

Do bị gãy xương mác chân phải nên Doãn Ngọc Tân của Đông Á Thanh Hóa buộc phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2025/26. Điều đó có nghĩa, cầu thủ 31 tuổi chắc chắn sẽ vắng mặt ở đợt hội quân tháng 6/2025 của ĐT Việt Nam. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik buộc phải tìm phương án thay thế cậu học trò cưng.



Hoàng Anh đang đạt phong độ tốt. Ảnh: VPF.

Ở 2 vòng đấu gần nhất tại V.League, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đều ghi bàn giúp Thép xanh Nam Định giành chiến thắng để tiến gần hơn tới chức vô địch. Từ đầu mùa giải đến nay, cầu thủ cao 1m66 đã có 28 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 3 pha lập công cùng 5 đường kiến tạo thành bàn.



Trước đây, Hoàng Anh từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022. Nếu tiếp tục chơi tốt trong những vòng đấu sắp tới, tiền vệ 26 tuổi hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik gọi để thay thế Doãn Ngọc Tân.



2 trận đấu ở vòng 22 V.League 2024/2025 sử dụng trọng tài ngoại

Ở vòng 22 V.League 2024/25, trọng tài Wiwat Jumpaoon (Thái Lan) sẽ điều khiển trận đấu giữa SHB Đà Nẵng vs Bình Định. Trong khi đó, màn so tài giữa Thép xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa có tới 2 trọng tài FIFA người Malaysia gồm Tuan Mohd Yaasin và Muhamad Izzul. Trong đó, 1 người cầm còi, 1 người điều khiển phòng VAR.



Trung vệ Inter 2 lần chiến đấu với bệnh ung thư

Ngôi sao 37 tuổi 2 lần phải chiến đấu với bệnh ung thư. Ảnh: Instagram nhân vật.

Trong trận lượt về vòng bán kết Champions League diễn ra trên sân San Siro rạng sáng 7/5 (giờ Việt Nam), trung vệ Francesco Acerbi trở thành người hùng khi ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Inter Milan vào phút 90+3 để khiến trận đấu phải bước sang hiệp phụ. Kết quả, Inter vượt qua Barcelona với tỷ số 4-3 (thắng chung cuộc 7-6) nhờ bàn quyết định của Davide Frattesi (99’) để giành vé vào chung kết, gặp Paris Saint-Germain.



Mặc dù thi đấu chói sáng ở trận này, song ít ai biết rằng, Francesco Acerbi đã 2 lần phải chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư tinh hoàn khiến anh phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u cùng nhiều lần hóa trị vào năm 2013 và 2014.



Garnacho muốn vượt qua thành tích của Ronaldo



Tuy đang nhận được sự quan tâm từ Napoli nhưng tiền vệ cánh Alejandro Garnacho vừa khẳng định rằng, anh sẽ tiếp tục gắn bó với M.U ở mùa giải này. Đồng thời, tuyển thủ Argentina cũng đặt quyết tâm vượt qua thành tích ghi 25 bàn thắng tại Premier League cho “Quỷ đỏ” mà siêu sao Cristiano Ronaldo đã làm được trước khi tròn 21 tuổi. Hiện tại, Garnacho chỉ còn kém thần tượng 1 bàn.

Rio Ferdinand nhập viện



Ferdinand phải nằm viện. Ảnh: X nhân vật.

Cựu danh thủ M.U - Rio Ferdinand vừa tiết lộ lý do anh không thể tham gia bình luận trực tiếp trận lượt về vòng bán kết Champions League 2024/25 giữa Paris Saint-Germain với Arsenal rạng sáng nay (8/5, giờ Việt Nam) trên TNT Sports là do ông phải nhập viện. Cựu sao 46 tuổi không hé lộ thêm về bệnh tình của mình.