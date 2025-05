Tiền vệ Việt kiều Do Chung Nguyen - “Máy quét” tuyến giữa đẳng cấp cho U22 Việt Nam?

Tiền vệ Việt kiều Do Chung Nguyen liên tục tỏa sáng

Tiền vệ Việt kiều Do Chung Nguyen hiện tại đang thuộc viên chế của CLB Slavia Sofia chơi tại giải VĐQG Bulgaria. Trong trận đấu ngày 19/5 vừa qua, Do Chung Nguyen đã được HLV Zlatomir Zagorcic xếp đá chính ở vị trí tiền vệ trung vệ và anh chơi rất năng nổ. Dù Slavia Sofia thua trận, nhưng Do Chung Nguyen đã cho thấy quyết tâm thi đấu rất cao kèm theo phong độ ổn định.

Hiện tại, giải VĐQG Bulgaria đã trải qua 38 vòng đấu. Dù thành tích của Slavia Sofia không thực sự tốt (xếp thứ 13 với 38 điểm), nhưng tới riêng Do Chung Nguyen, đây là mùa giải mà anh đã và đàn chơi rất nổi bật. Do Chung Nguyen mới 20 tuổi, nhưng anh đã được ra sân tới 30 trận (cả đá chính và vào sân thay người), ghi được 2 bàn và có 1 pha kiến tạo để đồng đội lập công.

Do Chung Nguyen (giữa) mới 20 tuổi nhưng đã là trụ cột của Slavia Sofia. Ảnh: Slavia Sofia

Ngoài ra, ở trận đấu này, một chi tiết khá đặc biệt tạo sự quan tâm với người hâm mộ Việt Nam. Ngoài Do Chung Nguyen, HLV Zagorcic còn điền tên Thang Chung Chan (sinh năm 2007), em trai của Do Chung Nguyen vào danh sách thi đấu. Dù không được ra sân phút nào, nhưng đây rõ ràng là bước tiến đáng kể với Do Chung Chan, người hiện chơi cho đội dự bị của Slavia Sofia.

Cả bố mẹ của Do Chung Nguyen và Thang Chung Chan đều là người Việt Nam. Với tài năng của mình, Do Chung Nguyen từng lọt top 5 cầu thủ U21 có khả năng thu hồi bóng tốt nhất châu Âu (không tính 5 giải đấu lớn nhất) theo thống kê của CIES Football Observatory hồi tháng 2.

Do Chung Nguyen chỉ cao 1m75, nhưng bù lại, anh có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Một số video về Do Chung Nguyen khi thi đấu cho thấy anh luôn mạnh mẽ, nhanh nhẹn khi tranh chấp bóng và tỏ ra tự tin dù còn rất trẻ. Chính vì những tố chất đặc biệt của mình, Do Chung Nguyen từng được CLB lừng danh Barcelona quan tâm và có ý định chiêu mộ vào năm 2023.

Theo thống kê, Do Chung Nguyen từng chơi 13 trận cho U17 Bulgaria, 4 trận cho U19 Bulgari và 3 trận cho U21 Bulgaria. Tuy nhiên, Do Chung Nguyen chưa từng khoác áo ĐT Bulgaria nên anh vẫn có thể chơi cho các ĐT Việt Nam nếu HLV Kim Sang-sik, VFF thuyết phục được cầu thủ này và hỗ trợ đầy đủ về các thủ tục khác.

Do Chung Nguyen (bên phải) chơi hay đến mức từng được CLB Barcelona quan tâm. Ảnh: Thethao247

Ngay cả HLV Velizar Popov (là người Bulgaria, hiện dẫn dắt CLB Thể Công Viettel) cũng từng đánh giá rất cao Do Chung Nguyen từ thời ông còn làm việc ở CLB Đông Á Thanh Hóa. Chính vì vậy, có thể tin rằng Do Chung Nguyen là cầu thủ rất nhiều tiềm năng và nếu chơi cho U22 Việt Nam, anh đủ khả năng trở thành một “máy quét” hiệu quả. Trong năm 2025, U22 Việt Nam có những mục tiêu rất quan trọng là vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Do đó, nếu có được Do Chung Nguyen trong đội hình, đó chắc chắn là sự tăng cường đáng chờ đợi dành cho U22 Việt Nam.

Hiện tại, ở đợt tập trung tới, U22 Việt Nam sẽ có 2 cầu thủ Việt kiều là Viktor Lê và Alex Bùi. Năng lực của Viktor Lê đã được kiểm chứng khi anh chơi nổi bật tại V.League trong màu áo và cũng đã tỏa sáng cùng U22 Việt Nam ở CFA Team China 2025. Về phía Alex Bùi, anh đang chơi tại giải hạng Ba của CH Czech cho CLB Bohemians Praha 1905 và được đánh giá cao về sự đa năng.