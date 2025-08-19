Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung chăm chỉ học hát Quốc ca

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đang trở thành tâm điểm chú ý khi không chỉ khẳng định khả năng chuyên môn mà còn thể hiện quyết tâm hòa nhập văn hóa bóng đá Việt Nam. Hình ảnh cầu thủ sinh năm 2005 chăm chỉ tập hát Quốc ca Việt Nam được hậu vệ Dụng Quang Nho chia sẻ mới đây đã gây xúc động với người hâm mộ.

Trong đoạn video, Trần Thành Trung dù đôi lúc quên lời nhưng vẫn hát với sự nghiêm túc. Anh được các đồng đội hướng dẫn tận tình, qua đó cho thấy tinh thần cầu tiến và sự tôn trọng dành cho màu cờ sắc áo.

Trần Thành Trung cố gắng thích nghi tại môi trường Việt Nam.

Đây là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm hòa nhập của cầu thủ mang hai dòng máu Bulgaria – Việt Nam trên hành trình phát triển sự nghiệp tại quê hương.

Không chỉ gây ấn tượng ngoài sân cỏ, Trần Thành Trung còn có màn chào sân V.League đầy hứa hẹn. Ở trận đấu vòng 1 V.League 2025/2026, cầu thủ này được HLV Albadalejo Castano Gerard tung vào sân từ phút 77 trong màu áo CLB Ninh Bình khi đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chỉ trong ít phút góp mặt, tiền vệ trẻ đã để lại dấu ấn với lối chơi xông xáo, kỹ thuật tốt và đặc biệt là pha kiến tạo giúp đồng đội ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ.

Những tín hiệu tích cực cả về chuyên môn lẫn tinh thần hòa nhập cho thấy Cầu thủ Việt kiều đang đi đúng hướng. Nếu tiếp tục duy trì sự nỗ lực, anh hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng của CLB Ninh Bình cũng như là niềm hy vọng mới cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

Theo: Theo Thời báo VHNT