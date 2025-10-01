Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 01/10/2025 15:11 GMT+7

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, “siêu cảng” Việt Nam SuperPort™ của T&T Group gây ấn tượng mạnh tại VIIE 2025

Thứ tư, ngày 01/10/2025 15:11 GMT+7
“Siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc – Việt Nam SuperPortTM tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025) khi giới thiệu tới công chúng nhiều giải pháp AI hiện đại bậc nhất thế giới. Kết hợp cùng các giải pháp công nghệ đột phá trước đó, “siêu cảng” hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hệ thống logistics, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sáng 1/10, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) đã diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và đại diện nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Marvell, Samsung... đã bấm nút hưởng ứng sự kiện.

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, “siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc – Việt Nam SuperPort™ do Liên doanh T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) đã mang đến nhiều trải nghiệm công nghệ ấn tượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và đại diện nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như Tập đoàn T&T Group, Marvell, Samsung... bấm nút hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025.

Tiên phong phát triển các giải pháp công nghệ đột phá

Trình bày trước các Lãnh đạo Đảng và Chính phủ tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™ cho biết, Việt Nam SuperPort™ đã, đang và sẽ tích hợp các công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được triển khai thành công tại Thành phố Chuỗi cung ứng - Supply Chain City (SCC) của Tập đoàn YCH ở Singapore. Bên cạnh đó, “siêu cảng” còn triển khai hợp tác phát triển các giải pháp AI cùng các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới nhằm tăng cường năng lực xử lý hàng hóa và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo các Bộ, ngành thăm quan gian trưng bày của T&T Group tại sự kiện.

Đây là những đổi mới mang tính đột phá, trong đó trọng tâm là 4 giải pháp: Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới cho vận hành hàng không; nền tảng kết nối logistics; xử lý hàng hóa tự động bằng robot và xây dựng lộ trình theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới cam kết Net Zero vào năm 2040.

Cụ thể, đối với vận hành hàng không, theo Tiến sĩ Yap Kwong Weng, “siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc đang nghiên cứu để áp dụng hệ thống xác thực tài liệu bằng AI. Đây là giải pháp tự động trích xuất và xác minh thông tin quan trọng từ chứng từ hàng hóa theo các yêu cầu quy định; qua đó giúp đơn giản hóa quy trình tuân thủ, giảm thiểu công sức thủ công và cải thiện đáng kể độ chính xác trong việc xác thực tài liệu.

Bên cạnh đó, Việt Nam SuperPort™ cũng nghiên cứu ứng dụng AI vào hệ thống soi chiếu hàng hóa nhằm chủ động phát hiện, cảnh báo các loại hàng cấm, hàng nguy hiểm. Giải pháp giúp nâng cao độ chính xác, tin cậy của hệ thống máy soi chiếu hàng hóa, cho phép cảnh báo theo thời gian thực; từ đó nâng cao hiệu quả quy trình, giảm thiểu phụ thuộc vào kiểm tra thủ công.

Đối với nền tảng kết nối logistics, Việt Nam SuperPort™ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Vietnam Post Logistics và các đối tác tài chính – công nghệ như Techcombank, Visa và Doxa (Singapore) đồng phát triển nền tảng thị trường logistics tích hợp, hỗ trợ mạnh mẽ các SME Việt Nam. Nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa số hóa toàn diện từ khâu đặt hàng đến thanh toán, tích hợp theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, đơn giản hóa thủ tục và minh bạch quy trình. Đồng thời, nền tảng kết nối với kho ngoại quan, vận tải và dịch vụ tài chính, giúp cải thiện dòng tiền, giảm phụ thuộc giấy tờ và nâng cao năng lực tham gia thương mại toàn cầu.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™ trình bày những giải pháp đổi mới sáng tạo tại “siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc – Việt Nam SuperPortTM.

Trong lĩnh vực tự động hóa, Việt Nam SuperPort™ đang hợp tác với Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu thuộc Chính phủ Singapore (A*STAR) cùng các đối tác trong hệ sinh thái để phát triển các giải pháp Robot tích hợp AI cho Kho hàng không kéo dài (OACT) nhằm tối ưu hóa năng lực xử lý hàng hóa; nâng cao năng suất và giảm tỷ lệ sai sót; từ đó, củng cố lợi thế cạnh tranh. Có thể kể đến xe dẫn đường tự động điều hướng (Autonomous Guided Vehicles – AGV); Robot chất xếp (Robot loader); Robot di động tự hành (Autonomous Mobile Robots - AMR).

“Siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc cũng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2040, phù hợp với xu hướng toàn cầu, các quy định pháp lý ngày càng nghiêm ngặt và yêu cầu của khách hàng đa quốc gia đối với dịch vụ logistics phát thải carbon thấp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam SuperPortTM áp dụng quy trình kiểm toán carbon nghiêm ngặt bằng công nghệ Blockchain và AI cho toàn bộ hoạt động, theo dõi phát thải Phạm vi 1 và 2, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể nhằm đảm bảo tiến độ giảm phát thải bền vững. Đây là mục tiêu quan trọng nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế tuần hoàn, bền vững; qua đó định vị Việt Nam SuperPort™ là doanh nghiệp tiên phong trong xu hướng logistics xanh tại Việt Nam và khu vực.

Tiếp tục hiện thực hóa chủ trương lớn về đổi mới, sáng tạo

Việt Nam SuperPort™ là “siêu cảng” đầu tiên trong Mạng lưới logistics thông minh ASEAN, và là một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất miền Bắc. Đây là cảng logistics đa phương thức, có diện tích lên đến 83 ha, tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD, được đặt tại “thủ phủ” công nghiệp Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ), do CTCP T&Y SuperPort Vĩnh Phúc – Liên doanh giữa Tập đoàn T&T Group của Bầu Hiển và Tập đoàn YCH (Singapore) đầu tư phát triển.

Nằm trên hành lang kinh tế phía Bắc, Việt Nam SuperPort™ kết nối 20 khu công nghiệp với các cảng biển và sân bay lớn, bao gồm Hải Phòng, Nội Bài, và kéo dài đến Vân Nam và Côn Minh, Trung Quốc. Thừa hưởng gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics của Tập đoàn YCH, Việt Nam SuperPort™ tận dụng được lợi thế kết nối với các trung tâm cung ứng toàn cầu trên khắp Châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. 

Việt Nam SuperPort™ được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, kết nối mạng lưới vận tải hàng hóa Trung Quốc - Đông Nam Á với các thị trường toàn cầu thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN, Việt Nam SuperPort™ được xây dựng nhằm tăng cường hội nhập và thương mại xuyên biên giới trong khu vực, thúc đẩy chuỗi cung ứng liền mạch, nhanh hơn và thông minh hơn.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, “siêu cảng” Việt Nam SuperPort™ của T&T Group gây ấn tượng mạnh tại VIIE 2025.

Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2023, Việt Nam đứng vị trí thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics (LPI - Logistics Performance Index), thuộc Top 5 ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và cùng vị trí với Philippines. Tốc độ tăng trưởng logistics Việt Nam bình quân hàng năm từ 14-16%, quy mô từ 40-42 tỷ USD/năm; đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam năm 2024 lên 786,29 tỷ USD.

Theo các chuyên gia, để nâng cao hơn nữa đóng góp của ngành logistics với nền kinh tế, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược chuyển đổi số, trong đó cần đẩy mạnh ứng dụng cái giải pháp công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động thực tiễn. Tại Việt Nam, đây cũng là vấn đề đang đặc biệt được quan tâm hiện nay. Theo Quyết định số 200 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 là “nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành, đào tạo về chuỗi cung ứng nhằm đạt chất lượng dịch vụ logistics cao hơn”.

Đặc biệt, theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, logistics là 1 trong 7 ngành, lĩnh vực cần được ưu tiên đẩy mạnh sản xuất thông minh.

Việc Việt Nam SuperPort™ tiếp tục giới thiệu một loạt các giải pháp công nghệ hiện đại tại VIIE 2025 đã tái khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc số hóa logistics nhằm xây dựng một hệ sinh thái kết nối thông minh, hiệu quả và bền vững cho Việt Nam và khu vực.

