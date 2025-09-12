Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Chuyển động Sài Gòn
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 10:49 GMT+7

TP.HCM sau sáp nhập, "siêu cảng" Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ sẽ trở thành trung tâm logistics hàng đầu Đông Nam Á

+ aA -
Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 12/09/2025 10:49 GMT+7
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo trình UBND thành phố về định hướng phát triển mạng lưới giao thông thủy, trong đó xác định TP.HCM sau sáp nhập sẽ hình thành một "siêu đô thị - tài chính - công nghiệp - cảng biển", tập trung vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0


Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc sáp nhập 3 địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đánh dấu một bước ngoặt chưa từng có. Đây là "sự tái cấu hình toàn diện không gian phát triển, nơi 3 cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ".

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng mà còn khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải toàn cầu. Ảnh: CH

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm vận tải thủy bền vững, dẫn đầu cả nước và có quy mô tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, Châu Á. Để đạt được mục tiêu này, thành phố mới sẽ tập trung phát triển hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa và mạng lưới giao thông thủy theo mô hình "một trung tâm và hai cực".

Hiện trạng và tiềm năng phát triển

Sau sáp nhập, TP.HCM sở hữu mạng lưới giao thông thủy dày đặc với 132 tuyến đường thủy nội địa có tổng chiều dài lên tới 1.433,85 km, cùng 17 luồng hàng hải dài 322,69 km. Đáng chú ý, hệ thống cảng biển của thành phố hiện có 95 dự án cảng với chiều dài cầu bến khoảng 32 km, đủ khả năng đón các cỡ tàu container lớn nhất thế giới.

Các tuyến vận tải hành khách cũng đã được khai thác hiệu quả, đặc biệt là tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Vũng Tàu và tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu, góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ. Đây là những tuyến mang lại hiệu quả kinh tế và du lịch rõ rệt.

Tuy nhiên, Sở xây dựng cũng chỉ ra nhiều hạn chế. Kết cấu hạ tầng cảng, bến vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thiếu các cảng biển quy mô lớn để đón nhiều tàu cùng lúc. Hệ thống cảng, bến thủy nội địa và cảng cạn còn manh mún, chưa hoàn thiện.

Một vấn đề lớn khác là sự thiếu đồng bộ của hệ thống giao thông đa phương thức. Đường bộ kết nối đến cảng thường xuyên ùn tắc, trong khi đường sắt kết nối các khu sản xuất và cảng gần như chưa có. Nhiều luồng lạch chính như Lòng Tàu, Soài Rạp cần nạo vét thường xuyên, gây tốn kém chi phí duy tu.

Định hướng chiến lược: “Một trung tâm, hai cực”

Để giải quyết các hạn chế và phát huy tối đa tiềm năng, TP.HCM mới sẽ xây dựng một chiến lược phát triển mạng lưới giao thông thủy dựa trên mô hình "một trung tâm và hai cực". Cực phía Bắc: Khu vực Bình Dương trước sáp nhập.

Cực phía Nam: Khu vực Hiệp Phước, Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập.

Từ mô hình này, 2 hành lang vận tải thủy chính sẽ được hình thành: Hành lang Bắc - Đông Nam (kết nối Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai với Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ) và Hành lang Đông - Tây (kết nối đồng bằng sông Cửu Long với Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ).

Đặc biệt, cụm cảng - logistics Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ sẽ được phát triển theo mô hình "siêu cảng số" và hệ thống logistics tích hợp, với mục tiêu trở thành "ngõ giao thông quốc tế hàng đầu Đông Nam Á".

Các dự án trọng điểm đến năm 2030

Sở Xây dựng cũng đề xuất danh mục các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2030, bao gồm: Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ: Dự án mang tính đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế cho toàn vùng.
Cụm cảng trung chuyển - ICD Long Bình.
Cảng hành khách quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, Cảng hành khách quốc tế Phú Thuận, và Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu: Nâng cao năng lực vận tải hành khách và phát triển du lịch đường thủy.
Hoàn thiện ít nhất một cảng thủy nội địa vận tải hàng hóa và một cảng khách tại khu vực Bình Dương, cùng với một cảng cạn.
Nạo vét, nâng cấp các tuyến đường thủy huyết mạch như Rạch Chiếc, Trau Trảu, Ông Nhiêu, và các tuyến kết nối với khu vực phía Nam như Rạch Đỉa - Rạch Rơi, Rạch Tôm, Rạch Dơi - Sông Kinh.

Tham khảo thêm

Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu

Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu

Toàn cảnh đường 991B hơn 3.000 tỷ nối cảng Cái Mép đang 'chạy nước rút' về đích 2025

Toàn cảnh đường 991B hơn 3.000 tỷ nối cảng Cái Mép đang "chạy nước rút" về đích 2025

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng cuối tuần giảm cả triệu đồng, các tiệm vàng TP.HCM nhận được yêu cầu mới

Giá vàng hôm nay 13/9 giảm mạnh, lui về mốc 131 triệu đồng/lượng. Các tiệm vàng tại TP.HCM nhận được yêu cầu mới từ cơ quan quản lý.

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh

Chuyển động Sài Gòn
Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh

Cô gái khởi nghiệp từ loại rau mọc dại quanh nhà, xuất khẩu thành công sang châu Âu

Chuyển động Sài Gòn
Cô gái khởi nghiệp từ loại rau mọc dại quanh nhà, xuất khẩu thành công sang châu Âu

TP.HCM khuyến cáo Thủ trưởng 36 xã, phường khu vực Bình Dương nếu để chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM khuyến cáo Thủ trưởng 36 xã, phường khu vực Bình Dương nếu để chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Sắc xanh trở lại, xăng dầu “bước vào” chu kỳ tăng giá?
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Sắc xanh trở lại, xăng dầu “bước vào” chu kỳ tăng giá?

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, tiếp tục phục hồi, dự báo tuần tới có thể tăng nhanh.

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi
Ảnh

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi

Ảnh

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ngập trong rác thải, người dân tận dụng làm nơi nuôi gà chọi... trở thành một nốt trầm buồn giữa lòng Thủ đô.

Quang Hải vung chân nhanh như điện ghi bàn, tặng áo cho fan nhí sau trận thắng Hải Phòng
Ảnh

Quang Hải vung chân nhanh như điện ghi bàn, tặng áo cho fan nhí sau trận thắng Hải Phòng

Ảnh

Tiền vệ Quang Hải góp công lớn với một bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội trước CLB Hải Phòng ở vòng 4 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy, sau trận anh còn tặng áo đấu cho fan nhí, tối 13/9.

Cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà, đẹp hơn lan chi gấp 100 lần, giúp mang lại tài lộc, trấn trạch, an gia
Gia đình

Cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà, đẹp hơn lan chi gấp 100 lần, giúp mang lại tài lộc, trấn trạch, an gia

Gia đình

Cây cảnh mọng nước mỏng manh này được đánh giá cao nhờ những chiếc lá nhỏ, tròn nhỏ, có vân giống như mai rùa, mang lại vẻ đẹp nhiệt đới cho không gian nhà bạn.

Chợ quê ở một nơi của Đồng Nai có màu gì?
Nhà nông

Chợ quê ở một nơi của Đồng Nai có màu gì?

Nhà nông

Tuần rồi, tôi đi chợ Tân Phú (Đồng Nai) và chú ý quan sát những sắc màu của chợ quê. Nhưng có lẽ chỉ bao nhiêu đó là không đủ! Tôi xin mượn những sắc màu của ký ức, của cảm xúc để vẽ nên bức tranh ấy.

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow
Điểm nóng

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những cam kết an ninh mạnh mẽ nhất cho Tổng thống Ukraine Zelensky trong trường hợp ông tới Moscow.

Bắc Ninh duyệt cụm công nghiệp ‘xanh’ Phương Sơn - Đại Lâm gần 46 ha
Nhà đất

Bắc Ninh duyệt cụm công nghiệp ‘xanh’ Phương Sơn - Đại Lâm gần 46 ha

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm tỷ lệ 1/500, với định hướng xây dựng thành một cụm công nghiệp xanh, công nghệ tiên tiến, thu hút đầu tư các ngành nghề mũi nhọn, đồng thời đảm bảo yếu tố phát triển bền vững và thân thiện môi trường.

Đạo diễn phim ra rạp cùng lúc “Mưa đỏ”: NSƯT Hoài Linh sức khỏe yếu nhưng không than một câu'
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn phim ra rạp cùng lúc “Mưa đỏ”: NSƯT Hoài Linh sức khỏe yếu nhưng không than một câu"

Văn hóa - Giải trí

Ra mắt vào ngày 29/8, giữa thời điểm "Mưa đỏ" đang gây sốt phòng vé, "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" hiện đã cán mốc 88 tỷ đồng doanh thu theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Bộ Xây dựng đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
Nhà đất

Bộ Xây dựng đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Nhà đất

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 2025.

Đau bụng, sốt cao vì bệnh xoắn vòi tử cung hiếm gặp
Xã hội

Đau bụng, sốt cao vì bệnh xoắn vòi tử cung hiếm gặp

Xã hội

Xoắn vòi tử cung nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường
Bạn đọc

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường

Bạn đọc

Qua kiểm tra chính quyền địa phương và cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác nhận, 2 xưởng chế biến cao su tại phường Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa chưa được cấp phép, xả thải trực tiếp gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Lạ kỳ, một vườn sầu riêng chín cây, 100 cây sai trĩu quả ở Gia Lai, chín thơm lừng cả khu đồi
Nhà nông

Lạ kỳ, một vườn sầu riêng chín cây, 100 cây sai trĩu quả ở Gia Lai, chín thơm lừng cả khu đồi

Nhà nông

Với 100 cây sầu riêng chín cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, ông Võ Hoàng Hiền ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập, xã Hoài Ân thuộc tỉnh Bình Định), dự kiến thu về khoảng 8 tấn trái ngay năm đầu tiên cho quả. Điều đặc biệt, vườn sầu riêng sai trĩu quả mọc cả trên thân, chín rộ khiến cả khu vườn thơm lừng.

Real thắng “toát mồ hôi”, HLV Alonso nổi giận vì 1 học trò
Thể thao

Real thắng “toát mồ hôi”, HLV Alonso nổi giận vì 1 học trò

Thể thao

Sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 của Real Madrid trước Real Sociedad ở vòng 4 La Liga, HLV Xabi Alonso tiết lộ rằng, ông cảm thấy rất tức giận khi Dean Huijsen phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ.

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga
Điểm nóng

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu đã đưa ra một phương án cực kỳ rủi ro, xét về mặt pháp lý, để chuyển tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine bằng cách sử dụng kỳ phiếu, tờ Politico đưa tin.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Tuyên Quang nuôi lợn đen đặc sản, nuôi gà mía thả vườn mà thu tiền tỷ
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Tuyên Quang nuôi lợn đen đặc sản, nuôi gà mía thả vườn mà thu tiền tỷ

Nhà nông

Nuôi lợn đen hàng trăm con, nuôi gà mía thả vườn hàng ngàn con, ông Phạm Hồng Giang, thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, xã Ngọc Đường thuộc huyện Hàm Yên) đạt doanh thu hàng tỷ đồng và được Trung ương Hội Nông dân Việt nam bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Những “thầy thuốc quân hàm xanh” gắn bó với đồng bào dân tộc Chứt ở biên giới Hà Tĩnh
Xã hội

Những “thầy thuốc quân hàm xanh” gắn bó với đồng bào dân tộc Chứt ở biên giới Hà Tĩnh

Xã hội

Tại bản Rào Tre (Hà Tĩnh), các chiến sĩ biên phòng không chỉ bảo vệ biên cương mà còn là những thầy thuốc tận tâm, mang y tế miễn phí và thay đổi nhận thức cho đồng bào dân tộc Chứt.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhóm đàn ông cầm hung khí đánh đập dã man 1 phụ nữ; tin mới vụ thảm án giết 3 người ở Đắk Lắk
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhóm đàn ông cầm hung khí đánh đập dã man 1 phụ nữ; tin mới vụ thảm án giết 3 người ở Đắk Lắk

Pháp luật

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man 1 phụ nữ; thông tin mới vụ thảm án giết 3 người ở Đắk Lắk; điều tra vụ lừa đảo trên mạng liên quan số tiền 490 tỷ đồng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Loại cây trồng chủ lực nào của tỉnh Gia Lai đang hướng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc
Nhà nông

Loại cây trồng chủ lực nào của tỉnh Gia Lai đang hướng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Nhà nông

Với lợi thế có nhiều loại cây trồng chủ lực, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai mới (sau sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định) đang từng bước chuẩn hóa sản xuất, đầu tư chế biến sâu và đẩy mạnh quảng bá để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Xem phim, tôi thực sự 'tỉnh ngộ': Nhờ có câu này mà tôi thay đổi tư duy dạy con, gia đình vì vậy êm ấm, yên bình!
Gia đình

Xem phim, tôi thực sự "tỉnh ngộ": Nhờ có câu này mà tôi thay đổi tư duy dạy con, gia đình vì vậy êm ấm, yên bình!

Gia đình

Có rất nhiều bà mẹ ngoài kia cũng mắc sai lầm như tôi, tự ôm khổ vào người.

Nguyễn Huệ đột ngột qua đời, thi hài được án táng tại đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Huệ đột ngột qua đời, thi hài được án táng tại đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi Quang Trung - Nguyễn Huệ mất, nơi an táng của ông vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Cách đây nhiều năm, khi những nghi vấn về mộ Quang Trung - Nguyễn Huệ được an táng ở lăng Ba Vành, núi Kim Phụng, núi Ngọc Trản (Huế), thậm chí là ở Bình Thuận... vẫn đang là những giả thuyết gây bàn cãi.

Thời trẻ Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, ai là người đã bỏ qua sinh tử đến để chăm sóc?
Đông Tây - Kim Cổ

Thời trẻ Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, ai là người đã bỏ qua sinh tử đến để chăm sóc?

Đông Tây - Kim Cổ

Về sau Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, lúc bấy giờ bệnh này rất dễ lây lan, nếu chẳng may mắc phải rất có thể sẽ chết vì bệnh, cho nên lúc ấy toàn bộ vương phủ đều thập phần khủng hoảng, cũng không ai dám đến gần...

HLV Lê Huỳnh Đức: “Thép xanh Nam Định đã chủ quan khi nôn nóng 'đè' chúng tôi ra đá'
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức: “Thép xanh Nam Định đã chủ quan khi nôn nóng "đè" chúng tôi ra đá"

Thể thao

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM có trận đấu hay khi cầm hoà Thép xanh Nam Định. Nhưng đối thủ đã chủ quan khi "đè" đội bóng của ông đá ngay từ đầu.

Hoà CLB Công an TP.HCM, HLV Vũ Hồng Việt đổ thừa sân Thống Nhất
Thể thao

Hoà CLB Công an TP.HCM, HLV Vũ Hồng Việt đổ thừa sân Thống Nhất

Thể thao

Thép xanh Nam Định bất ngờ bị tân binh CLB Công an TP.HCM cầm chân, HLV Vũ Hồng Việt đổ thừa mặt sân Thống Nhất khiến đội bóng ông mất điểm.

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Sửu, năm 2025 Thần Tài ưu ái, tiền tài dư dả, hạnh phúc viên mãn
Gia đình

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Sửu, năm 2025 Thần Tài ưu ái, tiền tài dư dả, hạnh phúc viên mãn

Gia đình

Những người tuổi Sửu sinh vào 3 tháng Âm lịch này có được sự phát triển tốt nhất trong năm 2025, tương lai tươi sáng, tài lộc đổ về nhà.

Ông Trump ra tối hậu thư với toàn NATO về cuộc chiến Ukraine, liên quan cả đến Trung Quốc
Thế giới

Ông Trump ra tối hậu thư với toàn NATO về cuộc chiến Ukraine, liên quan cả đến Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các nước thành viên NATO ngừng mua dầu Nga và ủng hộ mức thuế cao với Trung Quốc, điều mà ông cho rằng có thể chấm dứt xung đột Ukraine.

355 tỷ đồng quà 2-9 'về tận tay' người dân Gia Lai
Kinh tế

355 tỷ đồng quà 2-9 "về tận tay" người dân Gia Lai

Kinh tế

Hơn 355 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương đã được tỉnh Gia Lai phân bổ về 135 xã, phường để tặng quà Quốc khánh 2-9 cho khoảng 3,55 triệu người dân, mức hỗ trợ 100.000 đồng/người. Đến nay, công tác chi trả đã cơ bản hoàn tất.

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng
Thể thao

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng

Thể thao

Ở trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/26, Quang Hải và Leo Artur thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1.

CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà
Thể thao

CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà

Thể thao

CLB Công an TP.HCM có trận đấu xuất sắc để cầm chân nhà vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân nhà Thống Nhất tối 13/9.

Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn
Thế giới

Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn

Thế giới

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng ngày 13/9 cho biết Bắc Kinh coi việc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận Ba Lan là “sự lan rộng của cuộc khủng hoảng Ukraine”, theo Ukrinform.

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?
Thể thao

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?

Thể thao

7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?; Vĩ Hào không được Becamex TP.HCM đăng ký ở V.League; Ronaldo bỏ xa Messi về thu nhập; Rooney vắng mặt trên Match of the Day; Antony hợp tác kinh doanh với Betis.

Tin đọc nhiều

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

3

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

4

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

5

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?