Kinh tế
Tìm nhà đầu tư có trình độ, năng lực để xây dựng khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam qua Lâm Đồng

Bùi Phụ Thứ hai, ngày 03/11/2025 09:24 GMT+7
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan vừa có chuyến kiểm tra thực tế để chuẩn bị khởi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua tỉnh Lâm Đồng.
Chuẩn bị khởi công trong tháng 12 tới

Qua khảo sát, nghe thông tin từ các bên, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan chủ động các phương án, triển khai các công việc chu đáo và sớm nhất. Đặc biệt là công tác tìm nhà đầu tư phải có trình độ, đủ năng lực để thực hiện dự án một cách sớm nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất...

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan vừa có chuyến kiểm tra thực tế để chuẩn bị khởi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NL

Được biết, thời gian dự kiến khởi công vào ngày 19/12/2025, riêng khu tái định cư tại phường Bình Thuận thời gian dự kiến khởi công ngày 1/2/2026.

Ông Hồ Văn Mười cũng đã khảo sát thực tế khu vực hai bên đường 706B tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng nhằm định hướng kết nối hạ tầng phục vụ phát triển đô thị, du lịch trong thời gian tới.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 2 (Ban QLDA số 2) làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng mới 8 khu tái định cư tại các xã, phường: Tuy Phong, Bắc Bình, Lương Sơn, Hàm Liêm, Hồng Sơn, Bình Thuận, Tân Lập và Hàm Kiệm( địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ).

Giá vàng hôm nay 3/11: Tiếp đà giảm, vàng có còn "hot"?

Thủ tục đã hoàn chỉnh, chờ ngày khởi công

Báo cáo tại buổi kiểm tra, các cơ quan chuyên môn tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, hiện nay công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính 8/8 xã, phường đã hoàn thành các thủ tục đo đạc lập bản đồ địa chính và đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xác nhận.

Các địa phương đã tổ chức họp dân, thông tin về chủ trương đầu tư, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của tỉnh Lâm Đồng và xây dựng kế hoạch thu hồi đất, kiểm đếm, các thủ tục liên quan.

Bờ biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng(TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Ảnh: PV 

Thông tin từ Ban QLDA số 2 cho biết, hiện đơn vị đã hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định đối với 7/8 khu tái định cư tại các xã: Tuy Phong, Bắc Bình, Lương Sơn, Hàm Liêm, xã Hồng Sơn, Hàm Kiệm và Tân Lập, trừ khu tái định cư tại phường Bình Thuận chưa trình thẩm định do Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Hàm Hiệp 25ha chưa được UBND phường Bình Thuận phê duyệt.

Vừa qua, Ban QLDA số 2 đã trình Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án của 7/7 khu tái định cư nêu trên. Sở Xây dựng cũng có Công văn gửi Ban QLDA số 2 trong đó có nội dung thành phần hồ sơ và bản vẽ thiết kế xây dựng của 7 dự án khu tái định cư cơ bản hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, chưa ban hành kết quả thẩm định và sẽ tiếp tục thực hiện sau khi có ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng… Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đang xem xét, phê duyệt dự án đối với 7 khu tái định cư nêu trên.

Đồi cát Bàu Trắng, xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng( huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ). Ảnh: PV

Ban QLDA số 2 đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xem xét, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các phường, xã có dự án đi qua, thường xuyên thông tin đến các hộ dân, tạo sự đồng thuận của các hộ dân để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thuận lợi và quản lý chặt chẽ quỹ đất.

Qua đó, không để xảy ra trường hợp xây dựng trái phép tại các khu tái định cư nhằm tránh phát sinh các tình huống phức tạp trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Nguồn Báo Điện tử Chính phủ

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1,7 triệu tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện, lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án năm 2035. Dự án được áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt.

