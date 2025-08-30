Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão số 6 giật cấp 10, hiện chỉ cách Huế khoảng 190km

Tin bão mới nhất

Sáng nay (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 (tên quốc tế: Nongfa).

Lúc 07 giờ ngày 30/8, tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, cách bờ biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 8 (62–74km/giờ), giật tới cấp 10. Trong thời gian tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20km/giờ.

Dự báo diễn biến của bão số 6

Dự báo trong 12 giờ tới bão số 6 di chuyển Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu và tan dần.

Từ trưa 30/8 đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An-Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; đất liền ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Tác động của bão số 6

Khu vực Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa): Gió mạnh cấp 6–7, sóng cao 2,0–4,5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ): Có mưa bão, gió mạnh cấp 6–7; khu vực gần tâm bão gió cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 2,0–4,0m, riêng gần tâm bão có thể đạt 3,0–5,0m; biển động mạnh.

Nước dâng: Ven biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nước dâng 0,2–0,4m.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển và khu vực ven bờ rất nguy hiểm. Các phương tiện vận tải, tàu du lịch, tàu cá, cũng như hệ thống lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản không đảm bảo an toàn nếu hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Trên đất liền: Từ trưa 30/8, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Riêng vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, gió mạnh cấp 6–7; nơi gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10.

Trước khi bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp, có khả năng xuất hiện dông lốc, gió giật mạnh nguy hiểm.

Mưa lớn: Từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8: Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300mm, có nơi vượt 500mm.

Cùng thời gian trên: Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to; cục bộ có mưa rất to 70–150mm, nơi đặc biệt có thể trên 300mm.