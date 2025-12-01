Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã giảm cấp, sắp chuyển hướng đổ bộ vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà

Tin bão mới nhất hôm nay về cơn bão số 15 KOTO

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 1/12, vị trí tâm bão số 15 KOTO ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Tây.

Đến 7 giờ ngày 2/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 170km về phía Đông.

Cường độ bão tiếp tục suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hoà.

Tin bão mới nhất về bão số 15 KOTO, dự báo mai suy yếu thành vùng áp thấp. Ảnh: nchmf.

Đến 19 giờ ngày 2/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà. Áp thấp tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Cảnh báo tác động của bão số 15

Tin bão mới nhất hôm nay cũng cảnh báo, do tác động của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động mạnh.Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.