Tin bão mới nhất

Sáng nay (21/7), bão số 3 đã vượt qua khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ.

Hồi 10h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2°N; 109,6°E, cách Quảng Ninh khoảng 190km, Hải Phòng 310km; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75–88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10–15km/h.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 đang mạnh trở lại, dự báo chi tiết khu vực bão số 3 Wipha đổ bộ trong 24h tới. Ảnh: NCHMF

Diễn biến của bão số 3 trong những giờ tiếp theo

Đến 22h ngày 21/7, tâm bão số 3 ở khoảng 20,7°N; 108,2°E (Bắc vịnh Bắc Bộ). Cường độ: cấp 10–11, giật cấp 14.

Vào khoảng 10h ngày 22/7, tâm bão số 3 ở khoảng 20,3°N; 106,8°E (vùng biển Hải Phòng–Thanh Hóa). Cường độ: cấp 10–11, giật cấp 14.

Nhổ vội rau non, bẻ quả non, nông dân một xã mới ở Nghệ An đang chạy bão số 3-bão Wipha

Vào khoảng 10h ngày 23/7, tâm bão số 3 ở khoảng 19,7°N; 104,3°E (trên đất liền Thượng Lào), suy yếu thành áp thấp.

Tác động của bão số 3, vùng biển phía Tây Bắc Bắc Biển Đông có gió cấp 7–8, giật cấp 10; sóng cao 3,0–5,0m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu): gió cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14; sóng 4,0–6,0m; biển động dữ dội.

Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ (Hòn Ngư): gió tăng dần cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11; sóng cao 2,0–4,0m; biển động rất mạnh.

Trung tâm Khí tượng khuyến cáo mực nước dâng do bão tại ven biển Hưng Yên–Quảng Ninh: Mực nước dâng 0,5–1,0m. Ở các khu vực như Ba Lạt: 2,4–2,6m; Hòn Dấu: 3,9–4,3m; Cửa Ông: 4,6–5,0m; Trà Cổ: 3,6–4,0m. Nguy cơ ngập úng vùng ven biển và cửa sông vào chiều 22/7.

Bão số 3 gây gió mạnh, lốc xoáy, sóng lớn và nước biển dâng có thể gây hư hại tàu thuyền, công trình ven biển, khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền: Từ đêm 21/7, ven biển Quảng Ninh – Nghệ An gió cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14. Các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa gió cấp 6, giật cấp 7–8. Gió mạnh cấp 10–11 có thể làm đổ cây, cột điện, tốc mái nhà.

Ngư dân Quảng Ninh chạy đua, đưa tàu về nơi tránh trú an toàn, khi chỉ còn vài giờ trước khi bão số 3 đổ bộ

Từ 21–23/7, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: mưa phổ biến 200–350mm, có nơi trên 600mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh: 100–200mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ mưa cực lớn (>150mm/3h), lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng thấp. Cấp 3: khu vực vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Ứng phó bão số 3: Lên phương án đề phòng ngập úng, giảm thiệt hại do mưa lớn

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện số 08/CĐ-TL-VHTT về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn ảnh hưởng của Bão số 3 (bão WIPHA) ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá – Hà Tĩnh.

Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi điện: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá – Hà Tĩnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá – Hà Tĩnh đang quản lý các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi; Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá – Hà Tĩnh; Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá – Hà Tĩnh.

Ở Tiền Giang cũ có một nơi hễ mưa rào trút nước là cá đồng kéo đi hàng đàn, cá rô đồng như một bầy rắn “lắn quắn"

Để chủ động bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số 4594/CĐ-BNNMT ngày 19/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ứng phó với bão trên biển Đông; công điện của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi số 07/CĐ-TL-ATĐ ngày 18/7/2025 về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn ảnh hưởng của bão số 3.

Các đơn vị tổ chức theo dõi sát thông tin diễn biến bão và mưa do ảnh hưởng của bão từ các cơ quan chuyên ngành khí tượng, thủy văn; khuyến cáo vận hành công trình thủy lợi, hồ chứa nước từ các cơ quan khoa học thuộc Bộ.

Đồng thời, khẩn trương xác định danh sách cụ thể các công trình trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lớn, lưu ý các hồ nhỏ do cấp xã quản lý; cập nhật phương án triển khai ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình phù hợp với dự báo mưa lũ và tình trạng công trình.

Khẩn trương vận hành hạ thấp mực nước hồ, bảo đảm đón lũ theo quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du, đặc biệt lưu ý không giữ mực nước cao đối với các hồ chứa đang thi công.

Dân một xã mới của thành phố Hải Phòng sau sáp nhập Hải Dương trồng lúa kiểu gì mà bán thóc, bán gạo ai cũng muốn mua?

Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các đơn vị xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ ngập lụt, úng khi xảy ra mưa lớn; khẩn trương tổ chức bơm tiêu nước đệm triệt để các vùng có dự báo mưa lớn và khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước phục vụ sản xuất và dân sinh khi mưa lớn xảy ra.

Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có sự cố công trình.



Từ ngày 21–23/7 ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mưa rất to 200–350 mm, có nơi trên 600 mm, các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa 100–200 mm, có nơi trên 300 mm.