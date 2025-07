Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Wipha), ngay từ sáng 20/7, người dân thôn 2 Thanh Lân (đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) đã chủ động đưa các phương tiện thủy vào âu tránh trú bão nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tuy nhiên, do mực nước thủy triều ở mức thấp, nhiều thuyền bè chưa thể di chuyển vào sâu bên trong âu tránh trú bão.

Người dân thôn 2 Thanh Lân (đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) huy động máy xúc tạo luồng cho các thuyền bè thuận tiện di chuyển vào nơi tránh trú bão. Ảnh: Cổng thông tin đặc khu Cô Tô

Do đó, người dân thôn 2 Thanh Lân đã huy động máy xúc khẩn trương nạo vét, khơi rãnh, tạo luồng cho các tàu bè có thể thuận lợi vào sâu trong âu, tránh nguy cơ bị mắc kẹt hoặc va đập khi mực nước thay đổi.

Ngoài ra, người dân cũng chủ động gia cố, chằng buộc chắc chắn các phương tiện, đưa tàu bè vào điểm neo đậu an toàn theo đúng hướng dẫn của chính quyền và các cơ quan chức năng.

Còn tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (xã Tiên Yên thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phong Dụ, Tiên Lãng, thị trấn Tiên Yên, một phần xã Yên Than, Đại Dực, một phần xã Vô Ngại của huyện Bình Liêu cũ) đến 15 giờ chiều 20/7, hơn 200 tàu thuyền đã về khu neo tránh trú bão tại thôn Thủy Cơ; bến Nu Hàn, thôn Đồng Châu. Số lượng tàu, thuyền còn lại hiện đã di chuyển về các nơi tránh trú an toàn tại đặc khu Vân Đồn và đặc khu Cô Tô.

Lãnh đạo xã Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra công tác phòng chống bão số 3. Ảnh: Trần Hoàn

Ngoài ra, để phòng chống bão số 3, xã Tiên Yên đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác kiểm tra tại các khu vực trọng điểm; công trình thủy lợi, đầm nuôi trồng thủy sản; nuôi cá lồng bè và các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở do hoàn lưu sau bão, để có phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời huy động các lực lượng chức năng tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân chằng chống lồng bè nuôi trồng thủy hải sản.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Wipha), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc kêu gọi tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Hội Nông dân xã Vĩnh Thực (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp các lực lượng tuyên truyền người dân chằng chống nhà cửa để phòng chống bão số 3. Ảnh: Hội Nông dân xã Vĩnh Thực

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có 4.283 tàu cá các loại đã được thông tin, hướng dẫn đến người quản lý phương tiện về diễn biến của bão số 3.

Cụ thể, 275 tàu đánh bắt xa bờ (gồm: 164 tàu đang hoạt động, trong đó 7 tàu hoạt động tại các tỉnh ngoài; 111 tàu đang neo đậu trong tỉnh) đã được thông tin về diễn biến bão số 3. Ngoài ra, 4.008 tàu đánh bắt gần bờ hoạt động theo phương thức “sáng đi, chiều về” đã chủ động neo đậu tại các bến cá, khu vực kín gió trong tỉnh, cũng như tại các khu tránh trú bão ở Cát Bà, Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Toàn tỉnh cũng có 7.708 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó 690 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển đã được thông tin về bão để triển các giải pháp đảm bảo an toàn. Dự kiến đưa người lên bờ từ chiều 20/7 (ưu tiên phụ nữ, người già, trẻ nhỏ) và hoàn thành công tác này vào trưa 21/7.

Tàu thuyền trên địa bàn phường Móng Cái 2 (tỉnh Quảng Ninh) đã về nơi tránh trú bão. Ảnh: Hội Nông dân phường Móng Cái 2

Đáng chú ý, để tăng cường cảnh báo và nâng cao nhận thức cho ngư dân tại các xã đảo, Đồn Biên phòng Cô Tô, Ngọc Vừng đã tổ chức bắn tổng cộng 12 quả pháo hiệu báo bão vào tối 19/7 và sẽ tiếp tục trong các tối tiếp theo.

Cùng với đó, 111 tàu khách và 375 tàu du lịch trên địa bàn tỉnh đã được thông tin, cập nhật tình hình bão tới người quản lý. Các tàu này đang khẩn trương trở về bến, hoàn tất công tác neo đậu an toàn từ 18 giờ ngày 20/7.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 21/7/2025 còn 425 tàu/1.560 người đang hoạt động khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), cụ thể như sau: Hưng Yên 01 tàu/10 người; Ninh Bình 137 tàu/284 người; Thanh Hóa 27 tàu/72 người; Nghệ An 173 tàu/675 người; Hà Tĩnh 09 tàu/20 người; Quảng Trị 27 tàu/148 người; Đà Nẵng 12 tàu/77 người; Quảng Ngãi 39 tàu/274 người.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn hoặc có biện pháp cưỡng chế để đưa các tàu thuyền nêu trên về bờ neo đậu. UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền và thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.



Đề nghị Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng phát và đưa tin ngay về những tàu thuyền nêu trên để người dân, chủ tàu thuyền, chính quyền địa phương biết, kịp thời di chuyển về bờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.