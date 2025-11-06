Chủ đề nóng

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền

Thứ năm, ngày 06/11/2025 11:27 GMT+7
Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 11 giờ sáng nay (6/11), cơn bão số 13 KALMAEGI đã tăng cấp, mạnh cấp 15, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 250km. Chiều tối nay, bão số 13 sẽ áp sát đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.
Tin bão mới nhất về cơn bão số 13 KALMAEGI

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 11 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 (KALMAEGI) ở vào khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.4 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo, đến 22 giờ ngày 6/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h. Lúc này bão số 13 trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 17.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do bão cấp 4 cho khu vực phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do bão cấp 3 cho vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Hướng di chuyển, vị trí của cơn bão số 13 theo tin bão mới nhất. Ảnh: nchmf.
Đến 10 giờ ngày 7/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h, trên khu vực Nam Lào. Lúc này bão đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Đến 22 giờ ngày 7/11, bão số 13 ở trên khu vực phía Đông Thái Lan, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Cảnh báo tác động của cơn bão số 13

Do tác động của cơn bão số 13, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão cao 9,0-11,0m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4,0-7,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An (1,0m), Sơn Trà (1,2m), Hội An (1,3m), Dung Quất (1,5m), Quy Nhơn (1,2m), Tuy Hoà (1,1m).

Cảnh báo: Từ chiều 06/11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị- Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ chiều ngày 06/11, trên đất liền từ Nam Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15-16; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc Tp. Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8- 9.

Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 06/11.

Từ chiều tối 06/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 06-07/11, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. - Từ ngày 07-08/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

