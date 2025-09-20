Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 20/09/2025 17:10 GMT+7

Tin chiều 20/9: Nguyễn Xuân Son bị Malaysia... "theo dõi"?

Thứ bảy, ngày 20/09/2025 17:10 GMT+7
Nguyễn Xuân Son bị Malaysia... “theo dõi”? Barcelona nhắm sao Juventus để thay thế Lewandowski; Đội dự tuyển U18 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Seoul, sẵn sàng cho trận ra quân; Con trai huyền thoại Zidane chọn khoác áo ĐT Algeria; Bạn gái Nguyễn Đình Bắc lộ diện?
Nguyễn Xuân Son bị Malaysia... “theo dõi”?

Mới đây, khi chia sẻ trong buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa Thép xanh Nam Định và Ratchaburi FC thuộc lượt trận mở màn AFC Champions League Two 2025/2026, HLV Vũ Hồng Việt đã bật mí về tình hình của Nguyễn Xuân Son. Theo đó ông cho biết, chân sút 28 tuổi đã tập luyện cùng đồng đội trong những ngày qua.

HLV Vũ Hồng Việt nhấn mạnh, Nguyễn Xuân Son đang hồi phục rất tích cực và sẽ sớm trở lại thi đấu trong thời gian tới. Cụ thể, chân sút nhập tịch gốc Brazil đã phản ứng rất tốt với các giáo án mới. Anh đã được HLV Vũ Hồng Việt lắp ghép vào đội hình tập luyện đối kháng. Dự kiến, Nguyễn Xuân Son có thể tái xuất sân cỏ ngay từ vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Nguyễn Xuân Son đang trải qua quá trình hồi phục tích cực. Ảnh: FBNV.

Thông tin Nguyễn Xuân Son hồi phục tích cực và chuẩn bị tái xuất nhận được sự quan tâm lớn từ Malaysia. Theo tiết lộ từ nhà báo Minh Hải, một ê-kíp truyền hình Malaysia chuẩn bị tới Việt Nam để theo dõi về Nguyễn Xuân Son. Họ mong muốn được làm thẻ tác nghiệp V.League, rồi liên hệ với phía Thép xanh Nam Định để có thể theo sát và quay những hình ảnh về “Vua phá lưới” V.League 2025/2026 trong những ngày tới.

Barcelona nhắm sao Juventus để thay thế Lewandowski

Ngay từ đầu mùa, gã khổng lồ xứ Catalan đã tụt hậu so với ngân sách dự kiến, do việc trở lại sân Camp Nou bị hoãn ảnh hưởng, qua đó nguồn thu bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, Barcelona không thể chi tiêu thật nhiều tiền trong việc tìm người thay thế Lewandowski vào mùa hè tới.

Vlahovic là phương án mà Barcelona đang hướng tới. Hiện hợp đồng của tiền đạo này với Juventus chỉ còn kéo dài tới hè năm sau. Về phần Vlahovic, anh đòi hỏi mức lương 10 triệu euro/năm nếu rời Juventus. Ngoài ra, cầu thủ này có mong muốn đến thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Đội dự tuyển U18 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Seoul, sẵn sàng cho trận ra quân

Sau khi ổn định nơi lưu trú, chiều tối 19/9 theo giờ địa phương, đội dự tuyển U18 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên và cũng là buổi tập duy nhất trước thềm trận ra quân tại Giải bóng đá quốc tế Seoul Eou Cup 2025.

Đội dự tuyển U18 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Seoul. Ảnh: VFF.

Trong điều kiện thời tiết khá mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 20 độ C, buổi tập của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi gặp đôi chút khó khăn khi cơn mưa nhỏ kéo dài suốt buổi. Tuy nhiên, toàn đội vẫn thể hiện tinh thần tập trung và nỗ lực hoàn thành trọn vẹn giáo án, hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất cho trận mở màn gặp đội K-League U18 All Star.

Chia sẻ trước thềm giải đấu, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết: “Mặc dù tôi mới chỉ dẫn dắt đội tuyển từ tháng 7 và chưa có nhiều thời gian bên cạnh các cầu thủ, nhưng tôi đang có những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa cùng họ. Tôi rất vui khi dẫn dắt đội dự tuyển U18 Việt Nam tham dự một giải đấu rất có ý nghĩa đối với các cầu thủ trẻ. Mặc dù chúng tôi có thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ biến giải đấu này thành cơ hội để các cầu thủ cùng nhau trưởng thành và tận hưởng nó”.

Con trai huyền thoại Zidane chọn khoác áo ĐT Algeria

Luca Zidane là con trai của huyền thoại Real Madrid và bóng đá Pháp, Zinedine Zidane. Thủ môn này hiện đang khoác áo Granada, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 2 Tây Ban Nha. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid, từng có 2 lần ra sân cho đội 1 và bắt 49 trận cho Real Madrid B.

Ở cấp độ quốc tế, Luca Zidane từng khoác áo các đội trẻ của Pháp từ U16 đến U20. Tuy nhiên, anh chưa từng được triệu tập lên ĐTQG Pháp. Vì không có cơ hội khoác áo Les Bleus, Luca Zidane đã quyết định chuyển sang thi đấu cho ĐT Algeria. Vào hôm qua, FIFA đã phê duyệt yêu cầu “chuyển đổi quốc tịch thể thao” của con trai Zinedine Zidane.

Theo truyền thông Algeria và Pháp, nhiều khả năng HLV Vladimir Petkovic sẽ triệu tập Luca Zidane cho loạt trận quốc tế vào tháng 10 tới. Theo lịch thi đấu, ĐT Algeria sẽ lần lượt đối đầu với Somalia và Uganda trong 2 lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Bạn gái Nguyễn Đình Bắc lộ diện?

Trong loạt ảnh mới nhất do cô gái có tên Trần Kim Thủy đăng tải trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 2004 Nguyễn Đình Bắc để lại bình luận ngọt ngào: "Vẻ đẹp của bạn là 10 điểm không có nhưng" hay "tôi có 10 tôi cho bạn cả 10 rồi đó”.

Kim Thủy được đồn đoán là bạn gái Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: FBNV.

Từ động thái của Nguyễn Đình Bắc, người hâm mộ nhanh chóng tìm ra thông tin về Kim Thủy. Cặp đôi được cho là hẹn hò từ tháng 6. Dù chưa chính thức công khai, cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Kim Thủy cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh úp mở về bạn trai. Đặc biệt, khi Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Giải U23 Đông Nam Á, cô đăng tải hình ảnh chiếc cúp cùng tấm huy chương vàng như cách bày tỏ niềm tự hào.

