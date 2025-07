Đỗ Hùng Dũng gia nhập CLB Bắc Ninh?

Những ngày qua, xuất hiện tin đồn về việc CLB Bắc Ninh liên hệ với Hà Nội FC nhằm mượn hoặc chiêu mộ Đỗ Hùng Dũng, qua đó nâng cấp đội hình để hướng tới việc cạnh tranh một suất lên chơi V.League mùa tới. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ nhà báo Minh Hải, phía CLB Bắc Ninh chưa xác nhận thông tin này và phía Hà Nội FC cũng chưa nhận được bất cứ đề nghị nào liên quan đến Đỗ Hùng Dũng.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: FBNV.

Cũng theo nhà báo Minh Hải, Đỗ Hùng Dũng dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và thời gian qua liên tục dính chấn thương, nhưng tiền vệ 31 tuổi này được coi là biểu tượng tại Hà Nội FC, vì thế khó lòng có chuyện đội bóng thủ đô để anh chuyển sang đội bóng khác theo dạng cho mượn hay chuyển nhượng tự do trong tương lai gần.

CLB Bắc Ninh mùa vừa qua chơi ở giải Hạng Nhì Quốc gia và đã xuất sắc giành vé lên chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Đội bóng xứ Kinh Bắc nhận những khoản đầu tư lớn từ các doanh nghiệp tỉnh nhà, vì thế đặt tham vọng cạnh tranh tấm vé lên chơi tại V.League với những Trường Tươi Bình Phước hay PVF-CAND...

Thương vụ Nico Williams đến Barcelona sinh biến

Theo Mundo Deportivo, Barcelona chưa thể phá vỡ hợp đồng của Nico Williams vào hôm qua do chưa đáp ứng được một điều kiện từ phía cầu thủ này. Cụ thể, dù có đủ nguồn lực tài chính để chiêu mộ Nico Williams, đội chủ sân Camp Nou lại gặp khó khăn trong việc đăng ký anh cho mùa giải 2025-26, do chưa tuân thủ được các quy định tài chính nghiêm ngặt của La Liga.

Theo yêu cầu từ phía Nico Williams, Barcelona phải cam kết đảm bảo khả năng đăng ký thi đấu cho anh. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan hiện chưa thể đáp ứng điều kiện này. Vì lý do đó, thương vụ tạm thời bị ngưng trệ.

Cũng theo Mundo Deportivo, Barcelona thực sự mong muốn sở hữu Nico Williams ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Do đó, họ đang tìm kiếm giải pháp tháo gỡ vướng mắc và sắp có cuộc gặp với người đại diện của Nico Williams nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

23 đội tranh tài tại Vòng loại Giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2025

Vòng loại Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2025 chính thức khởi tranh từ ngày 4/7 với sự góp mặt của 23 đội và được chia thành 5 bảng đấu. Cụ thể, Bảng A (do Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel đăng cai) gồm 4 đội: Hà Nội, Hoài Đức, PVF-CAND và Thể Công Viettel. Bảng B (do Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đăng cai) có 5 đội: Công An Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Trung tâm Bóng đá Đào Hà và PVF. Bảng C (do Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai) gồm 4 đội: Quảng Nam, Huế, SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai I. Bảng D (do Liên đoàn Bóng đá TP.HCM đăng cai) gồm 5 đội: An Giang, Bình Định, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP.HCM. Bảng E (do Công ty Cổ phần Bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đăng cai) có sự góp mặt của 5 đội: Đắk Lắk, Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai II, Tây Ninh và CLB Bóng đá TP.HCM.

Cuộc đua tại Vòng loại giải vô địch U21 quốc gia 2025 sẽ bắt đầu từ 4/7.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 12 suất vào Vòng chung kết (VCK) sẽ được xác định gồm: 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng, 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và đội chủ nhà VCK.

Trường hợp đội chủ nhà VCK nằm trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất, suất còn lại sẽ được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt tiếp theo. Khi so sánh các đội xếp thứ ba ở các bảng có số đội không bằng nhau, Ban tổ chức sẽ không tính kết quả các trận gặp đội xếp cuối ở những bảng có 5 đội, nhằm đảm bảo công bằng về số trận.

Real Madrid cho Endrick đi “tu nghiệp”

Theo tờ Sport, Real Madrid sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị dành cho tài năng trẻ Endrick. Với việc Gonzalo Garcia và tân binh đắt giá Franco Mastantuono được đôn lên đội một ở mùa giải tới, thời gian thi đấu của Endrick có thể tiếp tục bị hạn chế. “Kền kền trắng” không muốn sự phát triển của cầu thủ 17 tuổi bị đình trệ, nên khả năng để anh ra đi theo dạng cho mượn đang được cân nhắc nghiêm túc.

Nếu Endrick rời Real Madrid trong mùa hè này, Serie A được xem là điểm đến tiềm năng nhất. Juventus đang dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền đạo trẻ người Brazil, với mong muốn mượn hoặc thậm chí chiêu mộ theo thỏa thuận dài hạn có lợi. Ngoài ra, AC Milan, Napoli và Como cũng đang theo sát tình hình và sẵn sàng vào cuộc nếu có cơ hội.

Tiết lộ chiếc xe Diogo Jota cầm lái trong vụ tai nạn thảm khốc

Diogo Jota và em trai André Silva, cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp, đã tử nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào sáng ngày 3/7 (giờ địa phương) tại tỉnh Zamora, Tây Ban Nha. Theo kết quả điều tra sơ bộ, vào thời điểm tai nạn xảy ra, tiền đạo xấu số của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha là người cầm lái.

Diogo Jota đã lái siêu xe Lamborghini Huracán trong vụ tai nạn khủng khiếp khiến anh và em trai thiệt mạng. Ảnh: Chat GPT.

Cũng theo kết quả điều tra, chiếc xe trong vụ tai nạn là siêu xe Lamborghini Huracán. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ liệu có lỗi kỹ thuật nào từ chiếc Lamborghini Huracán gây ra vụ tai nạn thương tâm này hay không.

Lamborghini Huracán là một trong những dòng siêu xe thể thao nổi tiếng và thành công nhất của hãng Lamborghini. Dòng xe trị giá khoảng 250 nghìn bảng /chiếc này được ra mắt vào năm 2014 và chính thức ngừng sản xuất vào năm 2024. Theo thống kê, đã có hơn 25.000 chiếc Lamborghini Huracán được bán ra trên toàn cầu, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử của hãng siêu xe thể thao đến từ Italia.