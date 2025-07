Tin chiều 8/7: SLNA chiêu mộ 2 ngoại binh Brazil dày dạn kinh nghiệm V.League

SLNA chiêu mộ 2 ngoại binh Brazil dày dạn kinh nghiệm V.League

Để chuẩn bị cho mùa giải 2024/2025, SLNA đã tiến hành cải tổ ngoại binh. Cụ thể, họ đã chia tay bộ đôi Benjamin Kuku và Sebastian Zaracho, đồng thời chỉ giữ lại Michael Olaha - người đã có hơn 7 năm gắn bó với xứ Nghệ. Trong ít ngày tới, SLNA sẽ mang về những ngoại binh thay thế và đó đều là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm ở V.League.

Washington Brandao khoác áo HAGL đối đầu với SLNA tại V.League 2024/2025. Ảnh: HAGL FC.

Cái tên đầu tiên rất có thể là Gustavo Sant’Ana Santos. Trung vệ 30 tuổi người Brazil này đã thi đấu ở V.League từ năm 2019, tức tới nay đã có 6 mùa giải tại mảnh đất hình chữ S. Anh được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc và ổn định nhất V.League, là nỗi ác mộng với nhiều tiền đạo hàng đầu.

Ngoại binh tiếp theo được nhắc tới chính là Washington Brandao - người mùa vừa qua khoác áo HAGL. Cho tới lúc này, tiền đạo 34 tuổi người Brazil đã chơi tổng cộng 69 trận tại V.League. Washington Brandao sở hữu thể hình tốt, thể lực sung mãn và kỹ thuật cá nhân khá toàn diện. Anh đặc biệt nguy hiểm khi đối đầu với các hàng thủ trung bình hoặc thiếu tốc độ tại V.League.

Newcastle mua Elanga giá kỷ lục, M.U hưởng lợi lớn

Theo Sky Sports, Newcastle United đã đạt thỏa thuận với Nottingham Forest về thương vụ chuyển nhượng Anthony Elanga, với mức phí lên tới 55 triệu bảng. Đây là mức giá kỷ lục trong lịch sử chuyển nhượng của đội bóng "Chích chòe".

Nguồn tin từ Sky Sports cho biết thêm dù vẫn còn một số chi tiết nhỏ cần được thống nhất, nhưng bản hợp đồng cơ bản đã được hai bên thông qua. Elanga sẽ bay tới Tyneside để kiểm tra y tế và chính thức gia nhập đội chủ sân St James’ Park. Elanga sẽ trở thành cầu thủ chạy cánh đắt giá nhất lịch sử Newcastle.

Đội bóng cũ của Elanga là M.U được hưởng lợi nhờ điều khoản bán lại Elanga. CLB chủ sân Old Trafford sẽ hưởng 15% lợi nhuận, tương đương 6 triệu bảng. Đây là khoản thu bất ngờ nhưng đầy quan trọng, trong bối cảnh MU đang cần tiền để chiêu mộ Bryan Mbeumo.

Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú động viên, khích lệ tinh thần đội tuyển U22 Việt Nam

Trưa ngày 8/7 tại P.Vũng Tàu – TP.HCM, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú đã đại diện lãnh đạo LĐBĐVN tới thăm, động viên và khích lệ tinh thần đội tuyển U22 Việt Nam, vào thời điểm toàn đội đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú đã đại diện lãnh đạo LĐBĐVN tới thăm, động viên và khích lệ tinh thần đội tuyển U22 Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú nhấn mạnh, LĐBĐVN luôn quan tâm, đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời hướng tới các mục tiêu lớn như Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Đây cũng là định hướng đã được triển khai từ rất sớm với các đợt tập trung song song cùng đội tuyển quốc gia kể từ cuối năm 2024 đến nay, cùng với đó là tạo điều kiện cho đội tham dự các giải quốc tế chất lượng tại Trung Quốc. Trong quá trình tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu, đội cũng đã được LĐBĐVN sắp xếp hai trận đấu tập được đánh giá hiệu quả về chuyên môn với đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa.

Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú cũng biểu dương tinh thần tập luyện, sự quyết tâm và tập trung của toàn đội, hướng tới giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh, đây là giải đấu mà U23 Việt Nam đã hai lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, việc bảo vệ thành quả không hề dễ dàng khi các đối thủ đều có sự đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ lực lượng. Phó Chủ tịch Trần Anh Tú động viên toàn đội tiếp tục nỗ lực hết mình để khẳng định vị thế của đương kim vô địch và chứng minh hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam.

Napoli chốt giá Darwin Nunez 55 triệu euro

Theo Gianluca Di Marzio, Napoli vừa gửi đề nghị chính thức tới Liverpool về Darwin Nunez. Được đồn đoán từ lâu nhưng nhà ĐKVĐ Serie A chỉ thực hiện động thái cụ thể với tiền đạo người Uruguay sau khi Victor Osimhen đồng ý gia nhập Galatasaray.

Osimhen đã đạt thỏa thuận kí hợp đồng 3 năm với Galatasaray sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30/6. Galatasaray sau khi thuyết phục thành công tiền đạo người Nigeria đã gửi đề nghị 55 triệu euro tới Napoli, trong đó 5 triệu euro là phụ phí.

Từ chối đề nghị của Galatasaray nhưng Napoli đã gửi đề nghị tương tự cho Darwin Nunez. Chưa nhận được phản hồi từ Liverpool nhưng Napoli đã đề nghị chân sút người Uruguay mức lương cứng khoảng 6 triệu euro/mùa, ngoài ra còn tiền thưởng về hiệu suất và thành tích thi đấu.

M.U hủy bỏ bộ phim 10 triệu bảng

Trong những tháng gần đây, M.U đã đàm phán với Amazon để xuất hiện trong bộ phim tài liệu dài tập All or Nothing. 2 bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Mức giá Amazon dự kiến trả cho Quỷ đỏ là 10 triệu bảng.

HLV Ruben Amorim. Ảnh: Chat GPT.

Tuy nhiên, theo The Athletic, dự án cuối cùng đã bị hủy bỏ khi HLV Ruben Amorim không muốn các ống kính máy quay làm cầu thủ xao nhãng.

HLV Amorim và các học trò vừa trải qua mùa giải thất vọng khi chỉ về đích thứ 15 Premier League. Ngoài ra, họ không giành bất kì danh hiệu hay vé dự cúp châu Âu nào.