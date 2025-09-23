Tín dụng chính sách giúp hội viên nông dân nghèo vươn lên làm giàu

Theo chân cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đến xã Thống Nhất, từ trung tâm tỉnh Lạng Sơn đi đường Quốc lộ 4B và tỉnh lộ 237C chừng khoảng 50km, vượt qua những cung đường quanh co, uốn lượn, chúng tôi tới gia đình chị Ma Thị Định, một hội viên nông dân tiêu biểu tại xã Thống Nhất, đã vươn lên làm giàu từ nguồn tín dụng chính sách với mô hình chăn nuôi ngựa bạch sinh sản.

Cú hích từ tín dụng chính sách kịp thời

Đón chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, chị Định với nụ cười hiền hậu và đôi mắt ánh lên niềm tự hào, không giấu được niềm vui. Rót chén trà nóng mời khách, chị bắt đầu kể về câu chuyện của mình, một câu chuyện về sự đổi thay diệu kỳ.

Chị Ma Thị Định bên đàn ngựa bạch quý được phát triển từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: Hoàng Tính

Chị Định kể: "Trước đây cuộc sống gia đình tôi vô cùng chật vật, tài sản lớn nhất chỉ là mấy sào ruộng manh mún, canh tác nông nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết. Thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm làm ăn lớn khiến cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng, mọi dự định chỉ nằm trong suy nghĩ".

Đúng vào thời điểm khó khăn đó, chị Định đã được Hội Nông dân xã hướng dẫn vay vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn, để phát triển kinh tế, nguồn vốn dành cho các hộ nghèo.

“Nhận thấy trên địa bàn xã có nhiều hộ gia đình đã nuôi ngựa bạch sinh sản thành công, vì vậy khi cầm trên tay số tiền 50 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội, gia đình tôi đã nhờ người có kinh nghiệm đi tìm mua ngựa bạch giống về để nuôi”, chị Định cho hay.

Tuy nhiên, ban đầu do thiếu kinh nghiệm thực tế và kỹ thuật chăn nuôi, chú ngựa bạch đã phát triển không như kỳ vọng.

Chính lúc này, Hội Nông dân xã Thống Nhất đã vào cuộc, đóng vai trò như một người "đỡ đầu" tận tụy. Cán bộ Hội nông dân xã đến tận gia đình để tư vấn những kiến thức chăn nuôi ngựa. Cùng với đó khi địa phương tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi, chị Định đã được tạo điều kiện để tham gia.

Mỗi chú ngựa đã có ô chuồng riêng biệt thuận lợi cho việc chăm sóc. Ảnh: Hoàng Tính

Không chỉ học lý thuyết, chị Định cùng các học viên khác đã được các cán giáo viên trực tiếp xuống tận chuồng trại của các hộ gia đình để "cầm tay chỉ việc" hướng dẫn từ cách phối trộn thức ăn, cho đến kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh cho đàn ngựa...

Với sự hỗ trợ từ Chính quyền địa phương, Hội Nông dân và Ngân hàng Chính sách đã trở thành bệ phóng vững chắc, giúp đàn ngựa bạch của gia đình chị Định phát triển lên gần 10 con như hiện nay.

Quả ngọt sau những năm tháng nỗ lực

Dẫn chúng tôi ra thăm khu chuồng trại được xây dựng kiên cố, sạch sẽ, chị Định chỉ vào đàn ngựa bạch khỏe mạnh, lông trắng muốt, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Từ con ngựa giống ban đầu, đến nay, gia đình chị Định đã sở hữu một cơ ngơi đáng mơ ước: Một đàn ngựa 8 con, trong đó có tới 4 con là ngựa cái đang trong độ tuổi sinh sản.

Mỗi năm, từ việc bán ngựa chị Định đã có thu nhập cả trăm triệu đồng. Ảnh Hoàng Tính

Việc chăn nuôi ngựa đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị Định từ việc bán ngựa giống và ngựa thương phẩm. Mỗi năm, sau khi trừ đi chi phí, đàn ngựa đã mang lại cho gia đình chị Định lợi nhuận hàng trăm triệu đồng, một con số mà trước đây chị không bao giờ dám mơ tới.

Bà Mai Thị Phương Bình – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lộc Bình cho hay: "Chị Định là một trong số rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Hữu Lân (cũ) đã thành công trong mô hình nuôi ngựa bạch từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Những năm qua chúng tôi đã phối hợp tích cực với các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để kịp thời đưa đồng vốn tín dụng chính sách đến với bà con nông dân, từ đó đã có nhiều hộ gia đình trên địa bàn thoát nghèo bền vững".

Ông Nguyễn Văn Tính – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hữu Lân (cũ) cho biết: Mô hình chăn nuôi ngựa bạch của chị Định đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế ở địa phương. Góp phần đưa đàn ngựa bạch đạt trên gần 900 con. Việc nuôi ngựa bạch cũng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã trong năm 2024 xuống 4%.

Có thể thấy rằng hiệu quả từ nguồn vốn chính sách của Chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã giúp nhiều hộ gia đình xứ Lạng đổi đời, trong đó có xã Hữu Lân (cũ).

Khi nguồn vốn chính sách được trao đến đúng đối tượng, kết hợp với sự đồng hành, hỗ trợ về kiến thức của các tổ chức hội, đoàn thể như Hội Nông dân, chắc chắn sẽ phát huy tối đa hiệu quả, giúp người nông dân tự tin vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Rời Hữu Lân khi nắng chiều đã ngả bóng trên những sườn đồi, nhưng hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn Ma Thị Định, kiên cường bên đàn ngựa bạch và câu chuyện vượt khó của chị cứ đọng mãi trong tâm trí chúng tôi. Đó chính là câu chuyện về sức mạnh của ý chí và cũng là câu chuyện khẳng định vai trò cầu nối, vai trò bà đỡ của chính sách tín dụng ưu đãi và các tổ chức đoàn thể trong hành trình giúp người nông dân thay đổi tư duy, cách làm để làm chủ tương lai của chính mình.