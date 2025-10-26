Tín dụng TP.HCM vượt 4,9 triệu tỷ đồng, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Khu vực 2 đóng trụ sở tại TP.HCM, dư nợ bằng VND đạt hơn 4,723 triệu tỷ đồng, chiếm 96%, tăng 10,29% so với cuối năm 2024. Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 195.319 tỷ đồng, chiếm 4%, giảm nhẹ 0,96%.

Xét theo kỳ hạn, dư nợ ngắn hạn ước đạt 2,345 triệu tỷ đồng, chiếm 47,7%, tăng 8,04% so với cuối năm ngoái; dư nợ trung và dài hạn đạt 2,574 triệu tỷ đồng, chiếm 52,3%, tăng 11,44%. Các nhóm tín dụng đều duy trì xu hướng tăng tích cực, phản ánh nhu cầu vốn phục hồi mạnh trong khu vực doanh nghiệp.

NHNN Khu vực 2 đánh giá: Đến cuối tháng 10/2025, tín dụng trên địa bàn tiếp tục mở rộng, trong đó nguồn vốn tập trung cho lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc NHNN khu vực 2, nhận định: “Ngành ngân hàng TP.HCM đang đảm bảo nguồn vốn ổn định cho nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu tiên để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi”.

Tín dụng tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Ảnh minh họa.

Trong các chương trình tín dụng trọng điểm, cho vay nông nghiệp – nông thôn đạt 440.000 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 144.000 tỷ đồng; doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 2,23 triệu tỷ đồng; công nghiệp hỗ trợ đạt 102.000 tỷ đồng; và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 5.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã giải ngân hơn 32.529 tỷ đồng trong gói tín dụng 150.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông – lâm – thủy sản. Chương trình cho vay nông nghiệp – nông thôn theo Nghị định 116/2018 và 55/2015 đạt 467.050 tỷ đồng dư nợ, phục vụ hơn 1,75 triệu khách hàng.

Đáng chú ý, chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ đã giải ngân 280,86 tỷ đồng, với dư nợ 260,94 tỷ đồng cho ba dự án tại TP.HCM, cùng 1,51 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân. Một số dự án nhà ở xã hội ngoài địa bàn cũng được các ngân hàng TP.HCM giải ngân thêm 723,75 tỷ đồng.

Tín dụng trong khu chế xuất – khu công nghiệp đạt 283.764 tỷ đồng, tăng 7,7% so với tháng trước; còn chương trình bình ổn thị trường có dư nợ 5.337 tỷ đồng, với 33 doanh nghiệp tham gia.

Với tốc độ tăng trưởng gần 10% và quy mô tín dụng vượt 4,9 triệu tỷ đồng, TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu tài chính của cả nước, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu phục hồi và phát triển bền vững trong năm 2025.