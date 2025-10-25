Theo chương trình, đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh làm trường đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động tín dụng chính sách tại phường Long An (địa phận TP Tân An, tỉnh Long An trước sáp nhập) với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, một số Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh cũng thăm hỏi một số hộ vay vốn nhằm nắm bắt tình hình triển khai các chương trình tín dụng cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tại các điểm đến kiểm tra, giám sát tại phường Long An, đoàn lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng vốn vay, cũng như nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của các hộ vay.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, do ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan và hướng dẫn cụ thể những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng chính sách, các chương trình tín dụng chính sách...

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao hiệu quả triển khai tín dụng chính sách tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, ký hợp đồng ủy thác 100%, duy trì giao dịch định kỳ hằng tháng và triển khai đầy đủ 11 chương trình tín dụng chính sách phục vụ 3.660 hộ vay, với tổng dư nợ hơn 252 tỷ đồng, tăng 18,5 tỷ đồng so với trước khi sáp nhập, hợp nhất.

Bình quân dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh đạt 68,95 triệu đồng/hộ vay; trong đó, các chương trình cho vay học sinh, sinh viên và cho vay giải quyết việc làm chiếm hơn 70% tổng nguồn vốn.

Thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh cho đóng góp ý kiến tại buổi làm việc tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc với phường Long An.

Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác kiểm tra, giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, đoàn kiểm tra, giám sát cũng đề nghị phường Long An, tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác kiểm tra, bình xét cho vay, củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường tập huấn, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý tín dụng và đẩy mạnh huy động vốn, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.