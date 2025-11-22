Tin mới nhất từ Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai mới, không chạy đi đâu được, xác bò chết đuối ngổn ngang trong chuồng

Chả chạy đi đâu được, 15/27 con bò nhốt chuồng chết đuối nằm ngổn ngang khi nước lũ rút

Một trại nuôi bò ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, xác bò chết la liệt trong chuồng sau lũ, ảnh tượng đau đớn “chưa từng có”. VIDEO: Quy Nhơn.

Ngày 21/11, khi nước rút, anh Hoàng Văn Nghiêm (SN 1982, nông dân, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) bàng hoàng nhìn đàn bò của gia đình chết nằm la liệt tại khu vực Hóc Công, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ, nơi sát bờ sông Hà Thanh. Điều khiến anh đau đớn hơn cả là suốt mấy chục năm qua, khu vực này chưa bao giờ bị ngập.

15 con bò chết vì ngạt nước trong lũ ở xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

Đứng trước trại bò bị tàn phá, anh Nghiêm vẫn chưa tin nổi những gì xảy ra chỉ trong vài giờ lũ quét:“Cả mấy chục năm nay chỗ này chưa bao giờ ngập. Lịch sử chưa giờ có chuyện như thế. Vậy mà chỉ sau một đêm, nước ập vô cuốn hết… Lũ rút nhìn bò chết la liệt, tôi đau xót vô cùng”.

Theo anh, trại bò của anh nuôi cùng bạn có 27 con, nhưng sau trận lũ dữ đã chết 15 con, thiệt hại ước tính hơn 400 triệu đồng.

Sau trận lũ quét qua xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ) nay thuộc xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai, trại nuôi bò của anh Hoàng Văn Nghiêm bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: QN.

Nước lũ dâng hơn 1,4 mét chỉ trong một giờ

Anh kể, lũ về nước từ sông Hà Thanh bất ngờ dâng lên rất nhanh. Chỉ trong đúng 1 tiếng, nước lên tới 1,4 mét.

“Lúc đó không còn ai dám ở lại khu vực trại vì quá nguy hiểm, nên tất cả đã sơ tán”, anh Nghiêm nói.





Tin mới nhất (cập nhật) từ Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai mới: Trong tổng số 27 con bò nhốt chuồng của một gia đình ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trước đây) nay thuộc xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai mới, thì 15 con đã chết đuối tại chổ. Ảnh: QN.

Khi quay trở lại vào buổi sáng, cả trại đã chìm trong bùn đất, nhiều con bò bị mắc kẹt và chết do nước lũ lên quá nhanh.

Nói về những con bò bị chết, anh Nghiêm nghẹn giọng: “Thấy chúng nó nằm la liệt mà thương quá. Tôi thuê máy múc tới chôn chứ không nỡ bán. Bao công sức nuôi dưỡng mấy năm trời, giờ mất trắng”.

Không chỉ thiệt hại kinh tế, anh cho biết nhiều gia đình chăn nuôi ở các khu vực nông thôn của huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ – nay là tỉnh Gia Lai, cũng đang trong cảnh trắng tay sau trận lũ bất ngờ.