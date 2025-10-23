Tin mới nhất từ Đà Nẵng liên quan sạt lở đất tuyến đường lên cửa khẩu phụ Việt Nam-Lào, chia làm nhiều tổ nhỏ san gạt

Tin mới nhất từ Đà Nẵng liên quan sạt lở đất tuyến đường lên cửa khẩu phụ-Taluy dương sạt lở đất, đá tảng lăn xuống chắn ngang đường

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, tuyến đường lên cửa khẩu phụ Việt Nam – Lào (đoạn qua địa bàn xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, trước sáp nhập thuộc địa phận huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm khối đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn giao thông.

Nhiều tảng đá lớn lăn xuống chắn ngang mặt đường khiến việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Đảng ủy và UBND xã Hùng Sơn đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ của xã phối hợp với các lực lượng tại chỗ và phương tiện cơ giới để thu dọn đất đá, khơi thông tuyến đường, đảm bảo cho người dân và phương tiện lưu thông an toàn.





Lực lượng cùng máy móc được huy động để khắc phục sạt lở, thông đường lên cửa khẩu Việt Nam – Lào ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (trước sáp nhập, đây là địa phận huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: H.S

Ngay trong sáng 23/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hùng Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân, chia thành nhiều tổ nhỏ trực tiếp đến các điểm sạt lở trọng yếu.

Các tổ công tác phối hợp cùng máy xúc, máy gạt khẩn trương dọn dẹp hàng chục khối đất đá, san gạt mặt đường và khơi thông rãnh thoát nước, tạo điều kiện cho phương tiện cơ giới và người dân có thể di chuyển bước đầu qua khu vực bị chia cắt.

Dù điều kiện thời tiết còn phức tạp, đất đá trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt tiếp diễn, nhưng lực lượng dân quân vẫn nỗ lực làm việc liên tục, đảm bảo tiến độ khắc phục. Nhiều cán bộ, chiến sĩ dân quân phải thay nhau bám tuyến, vừa dọn dẹp vừa quan sát hiện trường để kịp thời cảnh báo khi có nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống.

Ông Hốih Nhái – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hùng Sơn cho biết: “Ngay sau khi nhận chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân có mặt tại hiện trường. Dù mưa lớn, đường trơn trượt, anh em vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể, phấn đấu thông tuyến trước khi mưa to trở lại để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Các công tác triển khai khắc phục được khẩn trương thực hiện. Ảnh: H.S

Hiện một phần tuyến đường đã được thông xe tạm thời, giúp người dân có thể di chuyển, vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Các lực lượng vẫn đang tiếp tục khắc phục những điểm sạt lở còn lại, đồng thời bố trí người trực canh cảnh báo nguy hiểm, đề phòng tình huống sạt trượt mới xảy ra.

Chính quyền xã Hùng Sơn cho biết, đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát toàn tuyến, đề xuất phương án gia cố taluy dương và hệ thống thoát nước để đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến đường huyết mạch nối trung tâm xã với cửa khẩu phụ Việt Nam – Lào.