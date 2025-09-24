"Hàng tỷ đô la mỗi năm", tiết lộ lý do EU không thể tồn tại nếu không có Nga
Liên minh Châu Âu sẽ phải khôi phục quan hệ bình thường với Nga, nhà báo người Ireland Brian McDonald viết trên trang mạng xã hội X.
Siêu bão Ragasa đang giữ nguyên cường độ khi tiến gần đến Hồng Kông sau khi giết chết ít nhất 5 người trên đường đi qua Đài Loan và Philippines.
Chính quyền Hồng Kông đã ban hành cảnh báo bão cấp độ thứ ba và hủy ít nhất 700 chuyến bay, với "sự gián đoạn nghiêm trọng" dự kiến xảy ra từ 6 giờ chiều nay.
Theo cơ quan thời tiết Philippines Pagasa, cơn bão được các nhà dự báo mô tả là mạnh nhất trên Trái Đất trong năm nay, có sức gió mạnh nhất liên tục là 185 km/h và giật lên tới 230 km/h.
Dự báo cơn bão sẽ duy trì cường độ hiện tại trong 24 giờ tới trước khi suy yếu đôi chút khi tiến vào bờ biển Trung Quốc.
Hai người đã thiệt mạng ở Đài Loan và ít nhất 3 người tử vong ở Philippines khi siêu bão gây ra lũ lụt trên diện rộng, lở đất và thiệt hại lớn về nhà cửa và cơ sở hạ tầng trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.
Trường học đóng cửa và người dân đổ xô đi tích trữ thực phẩm ở Hồng Kông và Ma Cao. Trung tâm công nghệ gần đó của Trung Quốc là Thâm Quyến đã ra lệnh sơ tán 400.000 người.
Đài quan sát Hong Kong cho biết thời tiết sẽ xấu đi "nhanh chóng" vì siêu bão Ragasa dự kiến sẽ mang theo sức gió mạnh tới 230km/h (143mph) và giông bão.
Thành phố đã ban hành cảnh báo cấp độ 8 vào thứ Ba, mức cảnh báo cao thứ ba trên thang cảnh báo, nhưng cho biết sẽ cân nhắc nâng lên cấp độ 9 vào thứ Tư khi siêu bão dự kiến sẽ ở gần thành phố nhất.
Nền nông nghiệp "Vườn Địa Đàng" - nhờ khí hậu tuyệt vời, đất đai màu mỡ, cùng những truyền thống văn hóa và lịch sử được vun đắp qua nhiều thế kỷ - đã cho phép nông dân Nga sống thoải mái và nuôi sống cả lục địa đến tận cùng.