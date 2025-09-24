Tin mới nhất về siêu bão Ragasa: Hong Kong chuẩn bị đón "vua bão", hình ảnh bão di chuyển khủng khiếp

Siêu bão Ragasa quét qua Philippines. Ảnh Reuters

Siêu bão Ragasa đang giữ nguyên cường độ khi tiến gần đến Hồng Kông sau khi giết chết ít nhất 5 người trên đường đi qua Đài Loan và Philippines.

Chính quyền Hồng Kông đã ban hành cảnh báo bão cấp độ thứ ba và hủy ít nhất 700 chuyến bay, với "sự gián đoạn nghiêm trọng" dự kiến ​​xảy ra từ 6 giờ chiều nay.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hình ảnh tua nhanh thời gian hai ngày của cơn bão Ragasa khi nó đi qua Philippines từ ngày 21 đến ngày 23/9. Ảnh Reuters

Theo cơ quan thời tiết Philippines Pagasa, cơn bão được các nhà dự báo mô tả là mạnh nhất trên Trái Đất trong năm nay, có sức gió mạnh nhất liên tục là 185 km/h và giật lên tới 230 km/h.

Dự báo cơn bão sẽ duy trì cường độ hiện tại trong 24 giờ tới trước khi suy yếu đôi chút khi tiến vào bờ biển Trung Quốc.

Siêu bão Ragasa quét qua đảo Đài Loan.

Hai người đã thiệt mạng ở Đài Loan và ít nhất 3 người tử vong ở Philippines khi siêu bão gây ra lũ lụt trên diện rộng, lở đất và thiệt hại lớn về nhà cửa và cơ sở hạ tầng trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.

Nguồn TVBS

Trường học đóng cửa và người dân đổ xô đi tích trữ thực phẩm ở Hồng Kông và Ma Cao. Trung tâm công nghệ gần đó của Trung Quốc là Thâm Quyến đã ra lệnh sơ tán 400.000 người.

Đài quan sát Hong Kong cho biết thời tiết sẽ xấu đi "nhanh chóng" vì siêu bão Ragasa dự kiến ​​sẽ mang theo sức gió mạnh tới 230km/h (143mph) và giông bão.

Thành phố đã ban hành cảnh báo cấp độ 8 vào thứ Ba, mức cảnh báo cao thứ ba trên thang cảnh báo, nhưng cho biết sẽ cân nhắc nâng lên cấp độ 9 vào thứ Tư khi siêu bão dự kiến ​​sẽ ở gần thành phố nhất.