TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 3 người tử vong bất thường trong phòng trọ; bắt chủ kênh TikTok Dù Bầu Trời

3 người tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân trong phòng trọ

Ngày 8/11, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ tại xã Tân Hương.

Căn phòng trọ nơi phát hiện 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, chủ vựa dừa ở xã Tân Hương không thấy người đang làm thuê là chị T.T.L.T. (SN 1980, ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đến làm việc. Chủ vựa dừa gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nên tìm đến phòng trọ.

Căn phòng trọ khóa cửa, gọi nhưng không có người trả lời. Nghi có việc bất thường, chủ vựa dừa đã gọi chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ.

Khi kiểm tra bên trong, mọi người phát hiện có 3 người gồm chị T. và con gái sinh năm 2014 cùng anh N.V.K. (SN 1984, ngụ xã Hòa Long) đã tử vong nhưng chưa rõ nguyên nhân. Anh K. là người chung sống như vợ chồng với chị T. tại căn phòng trọ nói trên.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hương đã tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra.

Bắt chủ kênh TikTok Dù Bầu Trời

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (SN 2003, thường trú tại TP.Hà Nội) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đoàn Quốc Việt thời điểm bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 24/10, Lê Anh Điệp chủ kênh TikTok Tàng Keng Ông Trùm cũng bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do Việt quản trị, sử dụng thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị khởi tố thêm tội "trốn thuế" với số tiền 9 tỷ đồng

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định: Xuất phát từ động cơ muốn “ăn theo” và bắt chước tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” để tăng tương tác, Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể là “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” và “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung có tính chất xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân; gây chia rẽ vùng miền, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có văn hóa, đúng pháp luật; chủ động thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các tài khoản, nội dung có dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Người dân tri hô, vây bắt nam thanh niên cướp tại tiệm vàng

Chiều 7/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng.

Nghi phạm cướp tại tiệm vàng bị người dân bắt giữ. Ảnh: MXH

Trước đó, vào trưa cùng ngày 7/11, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi vào tiệm vàng H.T. (xã Trại Cau) giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng. Lợi dụng sự mất cảnh giác của những người trong tiệm vàng, nam thanh niên này giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy ra ngoài.

Phát hiện sự việc, người dân trong khu vực tri hô, đuổi bắt. Một lúc sau, nghi phạm cướp tại tiệm vàng bị bắt và khống chế.

Thông tin ban đầu, nghi phạm là một thanh niên (SN 2006), trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện, vụ cướp tại tiệm vàng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin mới nhất từ Bộ Công an vụ án DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 chiều 8/11.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can để điều tra về 3 hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

"Thời điểm này, vụ án đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ. Thì có cái thông tin diễn biến mới vụ án, Bộ Công an sẽ có thông tin", Thiếu tướng Toản nói.

Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường được biết đến với biệt danh Ngân 98, DJ Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" vì bán "viên rau củ Collagen" dù không được cấp phép lưu hành.

Khoảng 10 ngày sau, Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ. Do có tham gia vào quá trình đưa hối lộ cùng Lương Bằng Quang, Ngân 98 bị khởi tố thêm về tội danh này.

Cơ quan điều tra xác định, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa số tiền 8 tỷ đồng cho bạn xã hội là Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị cơ quan chức năng xử lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng giảm cân không đạt tiêu chuẩn công bố hoặc là hàng giả.

Công an TP HCM bắt tạm giam Lương Bằng Quang để điều tra về hành vi Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân với vai trò đồng phạm. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, Ngân lập Công ty ZuBu (mẹ làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (nhờ người khác đứng tên) nhưng trực tiếp điều hành, hưởng lợi. Từ năm 2021, cô hợp tác nhà máy ở Hà Nội gia công các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000. Ngoài hàng được cấp phép, Ngân còn tự sản xuất "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, dán nhãn trùng thương hiệu và bán kèm với sản phẩm chính, dù trên bao bì ghi "hàng tặng kèm, không bán".

Hàng được chuyển từ Hà Nội vào kho ZuBu shop ở TP.HCM, rồi phân phối qua mạng xã hội. Mỗi liệu trình gồm X3/X7/X1000 và Collagen, giá 870.000-1,1 triệu đồng, doanh thu 2023-2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm này là hàng giả, nhiều mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein gây hại tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Ngày 15/10, khám xét căn penthouse 300 m2 của vợ chồng Ngân 98 theo thủ tục tố tụng, cảnh sát thu giữ két sắt có hơn 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ôtô và một số vật chứng khác.

Bộ Công an thông tin vụ Hoàng Hường: Kê biên 2 tài sản ước tính trên 300 tỷ đồng

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 chiều 8/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp một số thông tin đáng chú ý về vụ án Hoàng Hường.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, liên quan vụ Hoàng Hường, tháng 10/2025 Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng.

Ngày 27/10, qua công tác điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra khởi tố thêm một bị can là Nguyễn Thị Tường An, sinh năm 1993, cùng tội danh "Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng".

"Hành vi của đối tượng này là giúp việc, giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp. Bên cạnh đó thì cơ quan điều tra cũng đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá trên 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án", Thiếu tướng Toản nói và cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra, Bộ Công an sẽ thông tin nếu có diễn biến mới.

Hoàng Thị Hường bị khởi tố. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước đó, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (tên thường gọi là Hoàng Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đã phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các Công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường. Đối tượng đứng đầu hệ sinh thái này từng xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có.

Hoàng Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng một số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này ngụy biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Đến ngày 29/10, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993, Tây Hồ, TP.Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường sinh năm 1987, quê Phú Thọ, được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Hiện, trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội. Năm 2020, Hoàng Hường từng đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.