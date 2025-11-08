Cựu cán bộ TAND tối cao 3 lần ra giá, nhận 26 tỷ đồng cùng 2 mảnh đất với lời hứa giải quyết “thắng kiện”

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, ở Hà Nội), Lê Nam (SN 1989), cựu cán bộ TAND tối cao và Nguyễn Việt Anh (SN 1971, ở Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty Tân Tân ở Bình Dương vay Vietcombank TP.HCM 106 tỷ đồng nhưng không trả đúng hạn nên ngân hàng khởi kiện ra TAND Quận 1 (cũ), yêu cầu bàn giao tài sản thế chấp. Vietcombank cũng bán khoản nợ này cho Công ty Tân Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng làm Giám đốc và cũng là bị hại trong vụ án.

Cụ thể, do TAND Quận 1 (cũ) giải quyết vụ án chậm nên bà Hồng gặp Nguyễn Việt Anh, đề nghị giúp đẩy nhanh tiến độ. Bị cáo Việt Anh khẳng định có quan hệ với "lãnh đạo cấp cao", sẽ giải quyết được công việc cho bà Hồng thắng kiện Công ty Tân Tân.

Việt Anh còn giới thiệu vợ chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh, ông Nguyễn Đình Nghĩa ở Công ty Vietshine cho bà Hồng. Sau đó, bà Hồng bị lừa đảo trong 2 lần, một do Việt Anh và một do nhóm bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam thực hiện.

Với Việt Anh, bị cáo cho bà Hồng xem các tin nhắn giữa mình và “lãnh đạo cấp cao” nhằm tạo sự tin tưởng; hứa có thể giúp vụ án sớm đưa ra xét xử nhưng cần 5 tỷ đồng đi “quan hệ, mua quà tặng”. Tin tưởng Việt Anh, bà Hồng đã đưa cho bị cáo 10 tỷ đồng.

Với các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam, cáo trạng xác định họ nhận tiền của bà Hồng thông qua Nguyễn Thúy Hạnh.

Cụ thể, đầu năm 2021, bà Hồng đưa cho Thúy Hạnh 48 tỷ đồng để giúp cho vụ án liên quan Công ty của mình được xét xử. Tiếp đến, Thúy Hạnh đã liên hệ nhờ và đưa cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh 41 tỷ trong số này.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Hạnh tới gặp Lê Nam, khi đó là cán bộ TAND tối cao, nhờ giúp giải quyết công việc giữa Công ty Tân Tân và Công ty Tân Hưng Phát.

Bị cáo Nam hứa hẹn sẽ giải quyết được việc, xử cho thắng kiện và “nếu muốn giải quyết thì phải xử lý ngay” đồng thời yêu cầu đưa 11 tỷ đồng. Bị cáo Hạnh thông báo cho bà Thúy Hạnh việc này và được giao đủ 11 tỷ đồng.

Nhận tiền từ Thúy Hạnh, bị cáo Hạnh giao 6 tỷ đồng cho Lê Nam trong khuôn viên dưới khu vực sân của TAND tối cao nhưng không có người chứng kiến, không viết giấy. Còn lại 5 tỷ đồng, bị cáo Hạnh giữ lại chi tiêu cá nhân.

Thời gian sau, Nam yêu cầu đưa thêm 20 tỷ đồng để giải quyết công việc, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh liền bảo đến Công ty Vietshine của bà Nguyễn Thúy Hạnh nhận tiền.

Ngày 25/5/2022, Lê Nam đến, đỗ xe ở lề đường, trước sảnh tòa nhà. Có 3 nhân viên của Công ty Vietshine hỗ trợ đếm tiền, bỏ vào 2 thùng bìa carton rồi cùng Nguyễn Thúy Hạnh, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh bê xuống, đưa vào ô tô của Nam.

Nhận tiền xong Nam đi luôn, không viết giấy tờ gì, chỉ nói thời gian giải quyết công việc từ 6 tháng đến 1 năm. Thời gian sau, Nam đòi thêm 5 tỷ đồng nhưng bị cáo Hạnh đã tiêu hết tiền nhận từ Thúy Hạnh nên “gán” cho vị cán bộ này 2 mảnh đất ở Hà Nội, trị giá 5 tỷ đồng.

Như vậy, bị cáo Lê Nam đã 3 lần nhận tiền và tài sản, gồm một lần 6 tỷ đồng ở sân TAND tối cao; một lần 20 tỷ đồng ở Công ty Vietsine và lần cuối nhận 2 mảnh đất. Còn bị cáo Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt 13 tỷ đồng.

Năm 2023, do vụ án của doanh nghiệp mình vẫn không được xét xử, bà Hồng làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của các bị cáo tới cơ quan công an.

Lần thứ 2 tòa trả hồ sơ

Trong phần xét hỏi tại tòa, bà Hồng khai rằng toàn bộ số tiền 10 tỷ đồng đưa cho bị cáo Việt Anh đều để lo công việc, không có chuyện vay tiền. Việc bà chuyển khoản với nội dung cho mượn tiền là do sự hướng dẫn của bị cáo Việt Anh.

Theo bà Hồng, bà đã giao cho bị cáo Việt Anh tổng số tiền 12,5 tỷ đồng nhưng đến nay, bị cáo mới trả lại 8 tỷ đồng.

Cũng theo lời khai của bị hại, bà không biết các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam. Gần một năm sau khi giao tiền cho bà Nguyễn Thúy Hạnh, bà Hồng mới gặp hai người này.

Bà Hồng cho rằng bản thân chuyển tiền cho Việt Anh và Nguyễn Thúy Hạnh nên những người này phải có trách nhiệm trả lại tiền cho bà.

Bị cáo Lê Nam thừa nhận nội dung truy tố, khai không nhận tiền từ bà Hồng mà chỉ nhận tiền từ bị cáo Hạnh. Về nguồn gốc số tiền đã nhận, sau này, ông Nam mới biết tiền đó từ vợ chồng Hạnh-Nghĩa, vốn của bà Hồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh cũng thừa nhận hành vi và nói rằng bị cáo không có mục đích chiếm đoạt nhưng bị cáo đã làm thì bị cáo nhận trách nhiệm. Bị cáo Hạnh cũng khai ban đầu không biết bà Hồng, chỉ giao dịch với Thúy Hạnh.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh khai bản thân chỉ là “bồ câu đưa thư” cho bà Hồng và bị cáo Hạnh. Bà không che giấu thông tin, khi bà Hồng hay bị cáo trao đổi gì, bà Thúy Hạnh đều thông tin lại đầy đủ cho 2 bên.

“Chị Hồng cũng biết tôi không trực tiếp làm, không cầm tiền này. Tôi đã cố gắng làm tốt nhất có thể”, bà Thúy Hạnh khai.

Trước những diễn biến trên, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lần thứ 2. Trước đó, vào tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội từng xét xử vụ án và trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.