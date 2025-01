TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Anh trai dùng dao đâm chết em ruột; tin mới vụ nam shipper bị đánh tử vong

Anh trai dùng dao đâm chết em ruột

Ngày 23/1, VKSND tỉnh Quảng Bình cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Thế Nam (SN 1977, trú tại thôn Biểu Lệ, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về hành vi “Giết người”.

Trịnh Thế Nam. Nguồn: NLĐO

Kết quả điều tra xác định, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 12/1, để giải quyết mâu thuẫn, Trịnh Thế Nam lấy 1 con dao trong bếp rồi đi bộ sang nhà em trai là Trịnh Bát Nh. (SN 1987) ở cạnh nhà.

Nam đi vào nhà, đến phòng ngủ thấy Nh. đang ngủ. Nam đứng sát giường, cầm dao nhọn đâm vào người Nh.

Sau đó, Nam về nhà nói với vợ là đã dùng dao đâm Nh. Vợ Nam đã gọi điện thoại báo cho cơ quan công an về vụ việc trên.

Hậu quả, Nh. tử vong tại hiện trường.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Diễn biến mới nhất vụ nam shipper bị đánh tử vong ở Đà Nẵng

Tối 22/1, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam 3 nghi phạm gồm Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên để điều tra về hành vi đánh nam shipper tử vong xảy ra tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Ba nghi phạm đánh tử vong shipper bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 17/1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành (sinh năm 1994 - nhân viên giao hàng) chạy xe đến nhà chị Trần Thanh Th. (sinh năm 1999) tại thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang để gặp chị Th. giải quyết mâu thuẫn trong việc giao, nhận hàng đặt mua trên mạng.

Lúc này, ông T.H (sinh năm 1977) và chị T.D.Q (sinh năm 2004) - là cha và em ruột của chị Th. thấy anh Thành say rồi, lại có hành động la hét, chửi bới nên khuyên anh Thành về nhà, nhưng anh Thành không chịu về. Một lúc sau, chị Th. cùng với Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng (bạn của chị Th.) về nhà.

Chị Th. và anh Thành lời qua tiếng lại rồi chửi nhau. Do bực tức trước thái độ của anh Thành, Toàn và Tùng đã xông vào dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu, thân người của anh Thành.

Khoảng 5 phút sau, Trần Hoàng Thiên (em ruột chị Th) do nhận được điện thoại thông báo nhà có người đến gây gổ đánh nhau nên quay về. Thiên vừa về đến nhà, thấy Toàn và Tùng đang xô xát với anh Thành ở khu vực ngoài đường liền xông vào dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, thân người của anh Thành.

Do được ông H can ngăn nên Toàn, Tùng và Thiên mới thôi không đánh anh Thành nữa. Anh Thành lấy xe quay về nhà tại thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang rồi lên giường nằm nghỉ ngơi.

Đến khoảng 0h30 ngày 18/1, gia đình thấy anh Thành có biểu hiện khó thở nên gọi cấp cứu, nhưng khi bác sĩ đến thì anh Thành đã tử vong.

Được biết, trước đấy chị Th. đặt hàng trên mạng gồm nước lau sàn, thảm, khăn ướt với tổng đơn hàng 375.000 đồng. Anh Thành đã giao hàng thành công, nhưng chị Th. chưa thanh toán đơn hàng. Theo quy định của công ty, anh Thành phải gọi điện đòi tiền khách hàng cho được thì mới nhận được 4.000 đồng tiền công giao hàng.

Anh Thành gọi điện liên tục đòi và sau đó anh Thành bị chị Th. đánh giá "sao xấu" trên app giao hàng. Điều này khiến anh Thành bị công ty phạt 500.000 đồng, chưa kể anh này còn phải đền số tiền mà khách hàng không thanh toán.

Tối đó, sau khi nhậu xong, bị nhận "sao xấu" và người nhận hàng gần nhà mình nên anh Thành chạy đến nhà chị Th. nói chuyện, rồi bị đánh.

Bắt Đậu Thị Tâm ở Hà Nội vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 23/1, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm (SN 1980; trú tại số 45, ngõ 49 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội phát hiện Đậu Thị Tâm thường xuyên sử dụng tài khoản Tiktok, tài khoản Facebook "Đậu Thanh Tâm" đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc bịa đặt việc khám, chữa bệnh của một số bệnh viện trên địa bàn thành phố, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan chức năng và lãnh đạo các cấp...

Công an TP.Hà Nội đã bắt Đậu Thị Tâm ở Hà Nội vì lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ảnh: CAHN

Thời gian gẩn đây, sau khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe) được ban hành ngày 26/12/2024, Tâm còn đăng tải một số video clip với thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận cũng như kêu gọi, kích động người dân phản đối Nghị định 168.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội và khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đậu Thị Tâm để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân (quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự).

Các quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin về vụ án rửa tiền 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Chiều 23/1, chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố một loạt tội như rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 5 người liên quan đã bị bắt tạm giam.

Theo người đứng đầu Công an Đà Nẵng, nghi phạm đã sắm sửa máy móc làm giả căn cước công dân, làm giả con dấu của các tổ chức công chứng, giấy phép kinh doanh… để mở tài khoản ngân hàng. Công an đã thu giữ 122 con dấu giả của các tổ chức hành nghề công chứng.

Bước đầu xác định nghi phạm mở 600 tài khoản ngân hàng nhưng khi tiếp tục đấu tranh thì có khả năng đến 1.500 tài khoản. Nhóm này cũng mở gần 200 doanh nghiệp "ma" nhằm mở các tài khoản.

Số tài khoản này tiếp tục được nhóm trên bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài, thực hiện nhận tiền của các tổ chức tội phạm nước ngoài thông qua các tài khoản này để rửa tiền.

Dòng tiền hầu hết vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai và tiền đi ra người nhận là ai cũng không biết.

Theo ông Viên, nhóm này đã rửa được khoảng 30.000 tỷ đồng qua các tài khoản. Không chỉ vậy, đường dây này còn móc nối với cán bộ ngân hàng.

"Công an đã khởi tố một nhân viên ngân hàng" - ông Viên nói và khẳng định vụ án đang được lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo rất quyết liệt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với nhóm đối tượng rửa tiền lớn nhất Đà Nẵng.

Như Dân Việt đã đưa tin, qua kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…

Từ đây, T. đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho những người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Công an xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính gần 300 tỷ đồng).

Cơ quan công an xác định đường dây của T.Q.T. liên quan đến N.H.M. (trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), H.N., N.T. (cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) và M.D. (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trong đó, N.H.M. là người cấu kết với T.Q.T. làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp, nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Còn H.N. lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M..

Đặc biệt, trong số này có N.T. là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn hơn 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP.Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự "In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn", "Trốn thuế"; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 3 bị can: Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Hồ Thị Thu Hà và Lê Anh Tuấn về cùng hành vi trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Ảnh: CACC

Theo đó, ngày 30/12/2024, sau quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, trốn thuế do đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.

Từ năm 2022-2024, đối tượng Thanh đã dùng hàng trăm hoá đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hóa hóa đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Lê Anh Tuấn và Hồ Thị Thu Hà. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều "công ty ma" như: Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Gia Ân Phát… để xuất trái phép hóa đơn GTGT.

Đồng thời, đối tượng Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT của nhiều "công ty ma" khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.