Tạm giữ 3 nghi phạm trong vụ nam shipper ở Đà Nẵng bị đánh tử vong

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, khuya xảy ra sự việc, khoảng 23 giờ ngày 17/1, anh Trần Thành (SN 1994, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) từ thôn Giáng Nam 2 (xã Hòa Phước) trở về nhà.

Bộ dạng mệt mỏi, quần áo xộc xệch. Lúc này, anh chỉ kịp nói với vợ "anh đi đòi tiền giao hàng mà người ta đánh anh", sau đó thì nằm luôn xuống giường. Một lúc sau, thấy chồng lịm dần, người vợ mới tá hỏa phát hiện trên thân thể nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Lúc này, nạn nhân đã tử vong, không kịp cấp cứu.

Ông Trần Viết Thông, bố anh Thành hết sức bàng hoàng khi nhận tin con trai tử vong.

Ông Trần Viết Thông, bố anh Thành chia sẻ thêm, Thành là con ngoan hiền, biết chịu thương, chịu khó đi làm ăn, kiếm tiền về chăm lo cho vợ con. Trước đây anh Thành đi làm phụ hồ hoặc ai thuê gì làm đó. Hai năm trở lại đây thì anh Thành mới đi làm shipper.

Ông Thông cho hay người nhà sau đó được Công an huyện Hòa Vang hướng dẫn khám nghiệm tử thi thì mới được biết nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não.

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hoà Vang cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc nam shipper tử vong bất thường. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 người liên quan.

Gia cảnh khó khăn

Nhận được tin nam shipper tử vong có hoàn cảnh khó khăn, sáng 22-1, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện uỷ Huyện Hoà Vang cùng đoàn công tác đã đến động viên, thăm hỏi gia đình trước nỗi đau mất mát.

Được biết, vợ anh Thành là người dân tộc Cơ Tu tại huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) và sinh được một cháu gái, hiện cháu đang đi học mẫu giáo.





Ngôi nhà nơi anh Thành đang ở nhờ.

Hàng ngày anh Thành chạy shipper còn vợ đi làm thuê với công việc nhặt lông tổ yến. Thu nhập không được ổn định và hiện đang sống nhờ tại ngôi nhà thờ của dòng họ.

Sau khi nghe về hoàn cảnh của gia đình anh Thành, ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Hòa Vang, đề nghị xã Hòa Phước tạo điều kiện, động viên hai mẹ con tiếp tục sinh sống tại địa phương.

Bí thư Huyện uỷ Huyện Hoà Vang chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Trước mắt, sẽ đưa gia đình anh Thành vào diện hộ nghèo để được thụ hưởng các chính sách an sinh. Về lâu dài, Bí thư huyện cho biết địa phương sẽ hỗ trợ cho vợ anh Thành có công việc ổn định, gần nhà để trang trải đời sống. "Cố gắng hỗ trợ cho cháu gái học hành đàng hoàng. Không thể để cha mất mà con phải nghỉ học", ông Tô Văn Hùng bày tỏ.