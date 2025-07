Bắt đối tượng hành hung vợ, dùng súng bắn công an bị thương

Ngày 13/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường một vụ chống người thi hành công vụ trên địa bàn.

Đối tượng K' Văn Phước. Ảnh: NL

Thông tin ban đầu từ Công an Lâm Đồng cho biết, khoảng 23 giờ ngày 12/7, Công an xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về đối tượng K' Văn Phước (SN 1978 ngụ xóm 5, thôn 1 xã Đông Giang) đang có hành vi đánh vợ.

Tổ công tác đã ra sức thuyết phục nhưng Phước vẫn cố thủ trong nhà và có hành vi dùng dao đe dọa Tổ công tác. Đến 1 giờ 10 phút ngày 13/7, khi trung tá Đinh Quốc Hiệp - Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Đông Giang di chuyển đến trước nhà quan sát tình hình thì bị Phước dùng súng bắn xuyên qua thắt lưng bên hông phải, trung tá Đinh Quốc Hiệp sau đó được các đồng đội đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đông Giang đã cử lực lượng đến hiện trường.

Tang vật liên quan. Ảnh: NL

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng và tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 2 khẩu súng, 6 vỏ đạn, 6 viên đạn và 1 ống ngắm lazer màu đen.

Hiện tại, lực lượng công an đã tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với K' Văn Phước và đang tiến hành điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm 22 tuổi giết người phụ nữ, cướp tài sản khai gì với công an?

Chiều 13/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, bước đầu nghi phạm Trần Văn Quý (22 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú xã Bến Lức, Tây Ninh) thú nhận hành vi phạm tội. Việc đối tượng ra tay sát hại nữ chủ quán cà phê nhằm cướp tài sản đem bán, trả bớt tiền nợ nần do thua cờ bạc.

Công an đã thu hồi 1 điện thoại, 2 chiếc bông tai là vật chứng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Nghi phạm Trần Văn Quý giết người, cướp tài sản. Ảnh: CATN

Theo lời thú nhận, sáng 12/7, Quý mua một con dao ở trong tiệm ven lộ, sau đó chạy xe máy theo Quốc lộ 1 từ hướng xã Bình Đức (Tây Ninh) về phường Long An với mục đích tìm nơi nào vắng người, có tài sản để gây án.

Do tuyến giao thông lúc nào cũng đông người, nơi kinh doanh mua bán khó tiếp cận nên đối tượng chạy xuống phường Tân An ăn cơm rồi ngồi chơi khá lâu. Đến 15 giờ cùng ngày, Quý chạy xe máy tới khu vực quán cà phê của bà N.T.B ven Quốc lộ 1, phường Long An kêu nước uống và ra võng nằm nghỉ.



Lúc này nghi phạm quan sát toàn bộ trong quán chỉ thấy một mình bà B.

Bắt thanh niên 20 tuổi nghiện ma túy, sát hại tài xế xe ôm, cướp xe máy để trả nợ tiền thua game

Ngay sau đó, Quý giả vờ tìm nhà vệ sinh, bà B. chỉ chỗ rồi đứng khuất bên trong. Lập tức đối tượng tiếp cận rồi rút con dao giấu trong người ra khống chế nạn nhân, đâm nhiều nhát vào bà B rồi kéo nạn nhân ra phía sau gần bồn nước.

Lục soát trong người bà B, đối tượng lấy 2 chiếc bông tai, rồi đi vào quầy bán nước lục tìm lấy thêm 1 điện thoại di động và 32 ngàn đồng. Sau đó, hung thủ ra xe nổ máy tẩu thoát về hướng Bến Lức. Đến sáng 13/7, Quý bị bắt.

“Do tôi tham gia chơi cờ bạc online dẫn đến nợ nần quá nhiều, không có khả năng trả nợ, chính vì vậy đã ra tay sát hại người phụ nữ lấy tài sản để đem bán”, nghi phạm thú tội.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 12/7, ông S (chồng bà B) đi làm phụ hồ về nhà tại phường Long An, Tây Ninh, phát hiện vợ là bà N.T.B đã tử vong, trên người có nhiều thương tích.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng, truy tìm hung thủ và đã bắt giữ nghi phạm Trần Văn Quý cách hiện trường gây án hơn 10km.

Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Quý tội giết người, cướp tài sản.

Diễn biến mới nhất vụ nam Tiktoker bị chém gần lìa bàn tay ở Thái Nguyên

Ngày 13/7, Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ vụ một nam Tiktoker trên địa bàn bị chém gần lìa bàn tay.

Theo đó, danh tính của nam Tiktoker bị chém là N.H. Nạn nhân bị chém gần khu vực Hồ Xương Rồng (phường Phan Đình Phùng). Anh N.H bị chém đứt gần lìa bàn tay phải, bàn tay còn lại cũng bị thương tích nghiêm trọng.

Nạn nhân sau khi bị nhóm đối tượng gây thương tích nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Nam Tiktoker ở Thái Nguyên bị nhóm đối tượng chém gần lìa bàn tay. Ảnh: ĐX

Ở diễn biến mới nhất, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, tình trạng bệnh nhân N.H hiện tại ổn định, tỉnh táo, ăn được, nói chuyện được, 2 tay sau khi được nối đã hồng hào, ấm.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi lưu 2 tay tốt, ngón tay nhúc nhích. Phía Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng thông tin, các bác sĩ dự kiến nối lại dây thần kinh sau 10 ngày khi toàn trạng và 2 tay bệnh nhân N.H ổn định.

Theo tìm hiểu, N.H cũng là một Tiktoker có hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội này. Tài khoản cá nhân của anh có khoảng 25 nghìn lượt theo dõi.

Cách đây không lâu, nam Tiktoker từng chia sẻ mâu thuẫn liên quan đến nợ nần trên mạng xã hội. Theo đó, có một nhóm người đến nhà N.H để đòi nợ, 2 bên đã lời qua tiếng lại. Thông tin thể hiện, nhóm người đến đòi tiền chị của nam Tiktoker N.H.

Công an tạm giữ “hot girl Ngân Baby” để điều tra

Ngày 13/7, thông tin từ Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã bàn giao vụ việc liên quan đến Nguyễn Thị Hoàng Ngân, thường gọi là "Ngân Baby" (SN 2003, trú tại xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

"Ngân Baby" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: NLĐO

Trước đó, ngày 12/7, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã tiến hành hoàn tất thủ tục đề nghị tạm giữ Nguyễn Thị Hoàng Ngân để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trước đó, tối 11/7, Ngân đi ăn kem tại một quán kem trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi ăn xong, Ngân đứng dậy lên xe ra về.

Do quá trình đề máy xe không nổ nên Ngân bức xúc, nghĩ rằng do có người phá xe của mình nên Ngân có hành vi đập phá bàn ghế, kính xe ô tô trên đường, dùng đá ném vào cây ATM.

Không chỉ đập phá mà cô gái này còn liên tục la hét. Sự việc chỉ dừng lại khi một số người dân lao vào khống chế cô gái.

Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem. Một số nhân chứng cho biết "Ngân Baby" có biểu hiện bất thường, mất kiểm soát tâm lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt đưa "Ngân Baby" về trụ sở làm việc. Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người bất bình trước hành vi coi thường pháp luật của cô gái.

Người dân khống chế "Ngân Baby". Nguồn: NLĐO

Được biết, "Ngân Baby" từng nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều video, phát ngôn "sốc" gây tranh cãi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ dùng kéo sát hại mẹ vợ: Bắt giữ đối tượng trốn tại Campuchia

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1998, thường trú tại xã Châu Thành, TP.Cần Thơ) về hành vi giết người khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Campuchia.

Nhờ phối hợp xuyên biên giới, Công an, Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bắt được đối tượng dùng kéo đâm chết mẹ vợ. Ảnh: TL

Thông tin với Dân Việt, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết, lúc 10h15 ngày 13/7, cơ quan này tiếp nhận thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh về đối tượng Nguyễn Văn Tài. Ngay sau khi nhận được thông báo, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã nhanh chóng gửi công văn cho Đồn công an xuất nhập cảnh cửa khẩu hữu nghị Sôm Rông (Campuchia) và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ sau vài giờ tích cực phối hợp, 13h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được địa điểm lẩn trốn của đối tượng Nguyễn Văn Tài tại nhà nghỉ 68, thuộc ấp Chết, xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Truy bắt nghi phạm dùng kéo sát hại mẹ vợ

Ngay lập tức, lực lượng trinh sát của Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang Campuchia tiến hành vận động đối tượng Nguyễn Văn Tài ra đầu thú.

Sau khi đối tượng tự thú, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành các thủ tục tiếp nhận người phạm tội theo đúng quy định.

Đến 14h cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tài cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa tin, Tài được cho là đã sống chung với gia đình vợ. Trong lúc cãi vã, Tài đã dùng kéo đâm mẹ vợ (43 tuổi), khiến người này tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng lấy xe máy rời khỏi hiện trường.