Phá đường dây mua bán "bóng cười" khủng, thu lợi bất chính tới 105 tỷ đồng

Ngày 12/7, Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 31 đối tượng trong băng nhóm của Trần Tuấn Kiệt, các chủ nhà hàng, quán bar và những người liên quan. Các đối tượng bị điều tra về tội "Buôn bán hàng cấm" theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Các đối tượng bị Công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo công an, kiểm tra các nhà hàng, quán bar trên địa bàn thành phố, lực lượng chức năng phát hiện nhiều khách sử dụng khí N2O.

Địa điểm kiểm tra gồm: Quán Public Luxury (446 Phạm Thái Bường, phường Tân Hưng), nhà hàng Master SG (134 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành), nhà hàng Snug Pub và Wlounge (50 và 56 Tôn Thất Thiệp, phường Sài Gòn), nhà hàng CoCo Lounge (89 Hoàng Văn Thụ, phường Thủ Dầu Một).

Tại các địa điểm này, công an thu giữ nhiều bình khí N2O cất giấu trong kho.

Công an kiểm tra kho hàng chứa bóng cười. Clip: CACC

Truy nguồn cung, Công an TP.HCM phát hiện 3 địa điểm cất giấu và san chiết khí N2O tại phường Phú Thuận, Hưng Long và xã Nhà Bè. Lực lượng chức năng thu giữ một bồn chứa khí N2O dung tích 22 tấn, hơn 1.400 bình khí N2O các loại, gần 100kg vỏ bóng, dụng cụ san chiết và nhiều vật chứng khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm của Kiệt và một số chủ nhà hàng, quán bar, quán cà phê đã mua bán, sang chiết khí N2O để cung cấp cho khách. Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp hàng nghìn bình "bóng cười", tổng số tiền giao dịch 253 tỷ đồng, thu lợi 105 tỷ đồng.

Mâu thuẫn lúc uống rượu bia, 3 người bị đâm thương vong

Ngày 12/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng làm 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h40 ngày 11/7, ba anh em ruột là Huỳnh Công Chí Em (SN 1987), Huỳnh Công Chí Anh (SN 1984) và Huỳnh Anh Kiệt (SN 1995), cùng ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (tỉnh Đồng Tháp), uống rượu bia với Võ Văn Giang (SN 1981) và Võ Văn Tèo (SN 1989), ngụ cùng địa phương.

Trong lúc uống rượu, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Nơi xảy ra án mạng làm 3 người thương vong. Nguồn: VOV

Hậu quả, Chí Anh và Chí Em bị đâm tử vong tại chỗ. Huỳnh Anh Kiệt bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp để cấp cứu. Sau khi gây án, Tèo và Giang rời khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Lực lượng công an ghi nhận nhiều vị trí có dấu vết máu, gậy bằng kim loại và 2 con dao tại nơi tổ chức nhậu.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Chí Anh tử vong do vết thương ở vùng ngực trái gây thủng tim; Chí Em tử vong do vết thương ở vùng ngực trái gây thủng tim, thủng phổi.

Vụ án việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ.

Công an điều tra vụ người phụ nữ tử vong do vết cắt ở vùng cổ

Tối 12/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị này đang bảo vệ hiện trường, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ người phụ nữ trung niên (khoảng 55 tuổi) tử vong tại nhà riêng, trên cổ có vết cắt gây mất nhiều máu.

Người dân đứng xem công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 16 giờ cùng ngày, ông S. (55 tuổi, ngụ phường Long An) ven quốc lộ 1 đi làm về không thấy vợ ra mở cửa, khi vào bên trong, ông hốt hoảng nhìn thấy vợ mình nằm tử vong trong phòng ngủ.

Ông chạy đến gần quan sát, nhìn thấy trên vùng cổ nghi bị cắt, máu chảy ướt nền gạch.

Khi công an xuất hiện, rất đông người hiếu kỳ đứng vây kín hai khu vực nơi vào nhà của nạn nhân để nghe ngóng kết quả điều tra.

Dân địa phương cho biết, ông S. là lao động phổ thông, công việc không ổn định, còn vợ làm nội trợ trong gia đình.

Kết quả bước đầu xác định có khả năng đây là vụ án mạng giết người.

Nguyên nhân hiện đang được cơ quan chức năng Tây Ninh tập trung điều tra.

Mang tài sản đi trả nợ, sợ gia đình la mắng nên báo tin giả bị cướp

Ngày 12/7, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, vừa xác minh làm rõ vụ một nam thanh niên đến Công an xã trình báo bị 4 thanh niên khống chế cướp tài sản, gây mất an ninh trật tự và hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, khoảng 8h sáng 11/7, Hà Quốc Vũ (SN 2005, cư trú ấp Phú Hoà, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) đến Công an xã Khánh Bình trình báo: Khoảng 18h ngày 10/7, tại khu vực ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, Vũ bị 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe môtô khống chế cướp đi 1 giấy phép lái xe, 2 giấy đăng ký xe, 1 nhẫn vàng 18kara và 1 đồng hồ đeo tay.

Hà Quốc Vũ khai báo giả vụ cướp. Nguồn: CAND

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của Vũ thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp.

Cầm cố tài sản lấy tiền rồi báo tin giả bị cướp

Cơ quan công an tiến hành đấu tranh làm rõ và Vũ thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan công an mà do thiếu nợ một thanh niên tên Phal (chưa rõ nhân thân, lai lịch) số tiền 11,7 triệu đồng.

Khoảng 18h ngày 10/7, Vũ gọi điện thoại hẹn Phal đến khu vực bến đò Đồng Ky (xã Nhơn Hội) để trả nợ. Do không đủ tiền trả cho Phal nên Vũ lấy ví da bên trong có giấy đăng ký xe và tháo 1 chiếc nhẫn vàng 18 kara, 1 đồng hồ đeo tay đưa cho Phal.

Sau đó, sợ gia đình phát hiện la rầy nên Vũ đến khu vực ấp Sa Tô, xã Khánh Bình tạo hiện trường giả bằng cách tự xé áo, tự té ngã xuống lề đường lộ nông thôn rồi đến trình báo Công an xã Khánh Bình bị cướp.

Gây náo loạn trạm kiểm tra nồng độ cồn, 4 người bị đưa về trụ sở công an giữa đêm

Thông tin từ Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) cho biết, vào khoảng 23h ngày 11/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Sương đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Song Hành (đoạn qua địa bàn xã Bà Điểm) thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 81T1-060.90, không đội mũ bảo hiểm và chở theo một phụ nữ.

4 đối tượng gây náo loạn chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Song Hành (đoạn qua địa bàn xã Bà Điểm). Clip: CH

Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra nồng độ cồn, người điều khiển xe máy vi phạm quy định về nồng độ cồn nên được yêu cầu xuất trình giấy tờ để lập biên bản.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, người vi phạm đã bỏ vào quán hải sản ven đường gần đó, không hợp tác. Khi tổ công tác tiến hành lập biên bản và chuẩn bị đưa phương tiện vi phạm đi thì bất ngờ xuất hiện một nhóm 4 người từ trong quán bước ra, lớn tiếng cự cãi, ngăn cản lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Công an xã Bà Điểm sau đó đã có mặt kịp thời để hỗ trợ, khống chế và mời nhóm người nói trên về trụ sở để làm việc.

Bước đầu xác định, nhóm gồm 4 người này có tên là L (khoảng 35 tuổi), T (khoảng 35 tuổi), L (khoảng 30 tuổi) và T (khoảng 23 tuổi).