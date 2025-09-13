TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; 1 thẩm phán bị khởi tố vì nhận hối lộ

Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi

Thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi.

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Nguyễn Văn Thi bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Trước đó, ngày 9/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo nội dung công văn, nhằm bảo đảm hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh được thông suốt, liên tục, không gián đoạn trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy phân công nhân sự phụ trách, điều hành công việc một số vị trí cho đến khi có chỉ đạo mới.

Cụ thể, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh; giao ông Đỗ Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phụ trách, điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đối với HĐND tỉnh, trong thời gian ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy giao ông Lê Tiến Lam - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phụ trách, điều hành.

Một thẩm phán TAND TP.Huế bị khởi tố vì nhận hối lộ

Chiều 12/9, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thái Thị Hồng Vân - Phó Chánh Tòa dân sự TAND TP.Huế về tội nhận hối lộ.

Theo một lãnh đạo TAND TP.Huế, hiện cơ quan này đã nhận được quyết định của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về việc khởi tố bà Thái Thị Hồng Vân và đã báo cáo lên cấp trên.

Bà Thái Thị Hồng Vân - Phó Chánh án Tòa dân sự TAND TP.Huế làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" vào ngày 21/8. Ảnh: PV.

Trước đó, ngày 21/8, TAND TP.Huế xét xử 7 bị cáo trong vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Lê Đức (SN 1993), Võ Huyền Linh Phương (SN 1995), Le Vui Thi (SN 1976, quốc tịch Australia, tên gọi khác Lê Thị Vui), Lê Văn Cu (SN 1978), Lê Thị Kim Hiền (SN 1986), Nguyễn Phan Mỹ Huyền (SN 1996), Huỳnh Tạo (SN 1985, tất cả cùng trú tại TP.Huế).

Cuối năm 2024, nhóm bị cáo nói trên bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế (cũ) phối hợp Công an phường An Đông phát hiện, làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua ứng dụng Zalo với số tiền giao dịch nhiều tỷ đồng.

Qua xem xét tính chất vụ án, HĐXX TAND TP.Huế tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Lê Đức 2 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng, Lê Thị Kim Hiền 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Phan Mỹ Huyền 1 năm tù, Võ Huyền Linh Phương 70 triệu đồng cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo trong vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" được TAND TP.Huế xét xử vào ngày 21/8. Ảnh: PV.

Các bị cáo Le Vui Thi bị xử phạt 100 triệu đồng, Lê Văn Cu 20 triệu đồng, Huỳnh Tạo 25 triệu đồng về tội “Đánh bạc”. HĐXX cũng buộc tất cả các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Trong vụ án này, bà Vân được phân công làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. Theo nguồn tin, bà Vân đã nhận hối lộ của bị cáo trong vụ án nói trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục điều tra mở rộng.

Bắt Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng loạt thuộc cấp liên quan vụ "bầu Đoan"

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó có báo cáo vụ việc ông Cao Tiến Đoan mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ.

Ông Lê Anh Xuân.

Theo đó, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn bổ sung quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ông Cao Tiến Đoan, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ 8 bị can, gồm: Lê Anh Xuân (SN 1973; ngụ xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa), Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư phường Hạc Thành, nguyên Bí thư TP.Thanh Hóa; Trần Anh Chung (SN 1974; ngụ xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa; Lê Mai Khanh (SN 1972; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch UBND phường Đông Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa; Tào Minh Hạnh, nguyên Giám đốc trung tâm quỹ đất TP.Thanh Hóa (cũ).

Ngày 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố, bắt tạm giam các ông: Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn, để điều tra về tội nhận hối lộ; Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Thị Phương, thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa, để điều tra về tội nhận hối lộ.

"​Đế chế" bất động sản nghìn tỷ đồng của ông bầu bóng đá Thanh Hóa Cao Tiến Đoan vừa bị bắt

Trước đó, tối 28/8, hàng chục cảnh sát xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện khám xét đã gây chú ý của dư luận tỉnh Thanh Hóa.

Đến ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, ngụ tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan bị bắt giữ để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Cao Tiến Đoan là một doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa, ông hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á. Ông Đoan hiện cũng là đại biểu hội đồng, Ủy viên Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Dựng lại hiện trường vụ tài xế ép người phụ nữ ở Phú Thọ trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km từ Hà Nội về quê

Thông tin từ Công an phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, liên quan đến vụ tài xế taxi ép người phụ nữ nghèo ở Phú Thọ phải trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km từ Hà Nội về quê, đơn vị đang làm việc với người lái xe và người phụ nữ trên. Đồng thời, chiều 12/9, đã đưa các người liên quan đến dựng lại hiện trường. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã đưa các người liên quan đến dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: HBHB.

Bà Bùi Thị Ly cho biết, trưa 12/9, nam tài xế đã chủ động tìm đến gia đình để xin lỗi và xin khắc phục hậu quả.

Tại nhà riêng, người tài xế đã thừa nhận toàn bộ hành vi, cam kết hoàn trả số tiền. Trước sự chứng kiến của gia đình bà Ly và chính quyền địa phương, tài xế đã buộc phải viết biên bản sự việc để làm căn cứ xử lý.

Bà Ly cho biết thêm, bà cùng người thân đã đưa nam tài xế tên N.T. (SN 1981, quê tỉnh Hưng Yên) đến cơ quan công an địa phương để làm rõ vụ việc.

Bà Ly bật khóc khi bị thu 2,5 triệu đồng cho chuyến xe dài khoảng 70km. Ảnh: Chụp từ clip.

Trước đó, ngày 11/9, bà Bùi Thị Ly (làm thuê ở Hà Nội) ra Bến xe Mỹ Đình để đón xe về quê. Trong lúc bà đang loay hoay tại bến xe, một người đàn ông đến kéo ba lô và lôi kéo bà đi theo lên ô tô. Thấy người này nói là "làm phúc, không lấy tiền", tin lời nên người phụ nữ 60 tuổi lên xe.

Bà Ly kể, sau khi chở bà đi quãng đường khoảng 70km từ Hà Nội đến khu vực Bến xe Hòa Bình (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ), tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm dừng rồi khóa cửa xe, đòi bà phải trả số tiền 3,5 triệu đồng.

“Tôi hoảng loạn van xin hắn mới chịu giảm xuống còn 2,5 triệu đồng, tôi đưa tiền xong lái xe mới mở cửa cho tôi xuống. Tôi khóc hết nước mắt, chỉ còn biết chạy vào bến xe cầu cứu mọi người", bà Ly kể lại.

Thấy sự việc bất bình và hoàn cảnh đáng thương của bà Ly, những người chứng kiến rất phẫn nộ và hướng dẫn bà đến trình báo cơ quan công an.

Nam thanh niên tử vong do sét đánh khi vừa sạc vừa xem điện thoại

Tối 12/9, lãnh đạo UBND xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc nam thanh niên bị sét đánh xảy ra vào khoảng 15h20 chiều 12/9. Nạn nhân là anh N.N.H. (sinh năm 2004, trú tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân). Trong lúc trời mưa, anh N.N.H. đang nằm trên giường tại nhà, vừa cắm sạc vừa sử dụng điện thoại thì bất ngờ bị sét đánh trúng, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Khu vực xảy ra vụ sét đánh làm anh N.N.H tử vong. Ảnh: PV

Vụ việc được gia đình và người dân phát hiện ngay sau đó và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, lãnh đạo xã Hương Xuân đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường để kiểm tra, xác minh sự việc. Đồng thời, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự theo phong tục địa phương.