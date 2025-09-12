Đổ trái phép hơn 900 tấn chất thải ra môi trường, 3 đối tượng ở Bắc Ninh bị khởi tố

Ngày 12/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Mác (sinh năm 1976) ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Tạ Minh Đạo (sinh năm 1974) ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Trọng Cung (sinh năm 1975) ở phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Điều 235 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra xác định: Từ đầu năm 2024 đến tháng 9/2024, Bùi Văn Mác, Tạ Minh Đạo và Nguyễn Trọng Cung đã bàn bạc, thống nhất bàn bạc, thống nhất cùng hợp tác thực hiện mua đất chứa quặng sắt để vận chuyển, tập kết tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Ninh Giang (địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phượng, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện sàng, lọc thu hồi quặng sắt.

Hiện trường khu vực sàng, lọc đất chứa quặng sắt và đổ chất thải trái quy định pháp luật. Ảnh: CACC

Quá trình sàng, lọc thu hồi quặng sắt đã phát sinh một số loại chất thải; toàn bộ số chất thải đã được đổ ra môi trường trái quy định pháp luật, gây ô nhiễm môi trường. Theo kết luận giám định xác toàn bộ số chất thải được đổ ra môi trường là chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng là 905,3 tấn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.