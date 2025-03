TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giả danh thầy mo lừa làm "bùa yêu"; người phụ nữ bị đâm tử vong dã man

Điều tra vụ giả danh thầy mo lừa làm "bùa yêu"

Ngày 16/3, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đang điều tra xác minh vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên không gian mạng.

Hình ảnh làm lễ cúng "bùa yêu", hàn gắn tình cảm, tình duyên. Nguồn: CAND

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến tháng 2/2025, các đối tượng sử dụng trang Facebook "Thầy Minh Làm Bùa Yêu Miễn Phí" sau này là "Thầy Hải Làm Bùa Yêu Miễn Phí", đăng nhiều hình ảnh, video được tải về từ trên mạng Internet có nội dung, hình ảnh thầy mo Bùi Văn Minh (SN 1970, trú tại xóm Mận, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) làm lễ cúng theo phong tục tập quán của người dân tộc Mường.

Sau khi có người nhắn tin vào trang Facebook "Thầy Minh Làm Bùa Yêu Miễn Phí", các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo mang tên "Bùi Văn Minh" hoặc "Bùi Văn Hải" với nhiều số điện thoại nhằm kết bạn nhắn tin tư vấn cho những người có nhu cầu làm " bùa yêu', hàn gắn tình cảm, tình duyên, tài lộc... theo kịch bản đã được soạn sẵn.

Để tạo sự tin tưởng cho những người này, đối tượng còn yêu cầu bị hại chuyển quần, áo đến địa chỉ xóm Mận, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn để "Làm lễ", "Làm bùa yêu", "Cắt vong", "Giải bùa"... và gửi cho họ một số video làm lễ được cắt ghép, lồng tiếng. Mỗi một "lễ", các đối tượng yêu cầu bị hại chuyến tiền từ 300 nghìn đồng đến 4 triệu đồng đến nhiều tài khoản ngân hàng khác rồi chiếm đoạt số tiền.

Với phương thức như trên, trung bình mỗi tháng các đối tượng thu được số tiền khoảng 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng, số tiền này được cả nhóm sử dụng để chi tiêu chung như tiền ăn, trả tiền thuê nhà, chơi game, mua điện thoại...

Để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân, công an các địa phương thông báo, rà soát, nếu có tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm có liên quan đến các thông tin nêu trên đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình, phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòà Bình; số điện thoại trực ban 069.2709.116; hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Trọng Cường, số điện thoại 0915.569.116 để được giải quyết.

Người phụ nữ bị đâm tử vong dã man

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 16/3, Công an tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai của Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi) để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Nguyễn Văn Sơn lúc bị bắt giữ. Nguồn: NLĐO

Hiện trường vụ án mạng đau lòng. Nguồn: NLĐO

Vụ án mạng xảy ra tại phường Định Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là chị T.T.P (SN 1983, quê Quảng Nam), hiện sống tại phường Định Hòa. Còn nghi phạm là Nguyễn Văn Sơn (SN 1981, quê Gia Lai), làm nghề lái xe tải.

Theo người dân sống gần hiện trường: Chị P. và Sơn có quan hệ tình cảm, đã chung sống như vợ chồng một thời gian. Cả hai đều có con riêng. Cách đây không lâu, Sơn đánh đập người tình, đã bị chị P. báo công an xử lý. Sau sự việc đó, Sơn chuyển ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng và làm nghề lái xe tải.

Đến chiều 15/3, Sơn tìm gặp chị P. để nói chuyện, cả hai sau đó xảy ra mâu thuẫn, Sơn bất ngờ dùng hung khí đâm liên tiếp vào chị P. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Cơ quan chức năng ban đầu xác định, vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn do ghen tuông.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - AIC bị xét xử vắng mặt trong vụ án thứ 5

Sáng 17/3, TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin Truyền thông.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 8 ngày dưới sự điều hành của thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử là 4 kiểm sát viên đại diện cho VKSND TP.Hà Nội.

Chủ tịch AIC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy nã quốc tế từ tháng 5/2022, đến nay chưa có kết quả.

Theo quyết định của tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC, vẫn đang bỏ trốn nên sẽ bị xét xử vắng mặt. Bà Nhàn trước đó nhận án tổng hợp 30 năm tù trong 4 vụ vi phạm đấu thầu, đưa hối lộ xảy ra tại Đồng Nai, Quảng Ninh, TP.HCM và Bắc Ninh.

Các bị cáo khác gồm Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc VNCERT, cựu Phó vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính của Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngô Quang Huy, cựu Phó giám đốc VNCERT; Trần Duy Hiếu, cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch - Tài chính; Nguyễn Huy Hùng, chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính; Trần Nguyên Chung, cựu Trưởng phòng thuộc Cục An toàn thông tin; Nguyễn Thị Ánh Hồng, chuyên viên VNCERT...

Hồ sơ vụ án VNCERT thể hiện năm 2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông khi đó là ông Trương Minh Tuấn (đang thụ án trong vụ Mobifone) duyệt "Dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin trên mạng" (Dự án); giao VNCERT làm chủ đầu tư.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn liền cử nhân viên phối hợp với VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra. Phương án ban đầu của Công ty AIC giới thiệu là hệ thống sử dụng công nghệ của Isarel nhưng có giá cao, không tương thích với thiết bị sẵn có của VNCERT.

Bị cáo Nguyễn Trọng Đường.

Trong vai trò Giám đốc VNCERT, bị cáo Nguyễn Trọng Đường liền yêu cầu cấp dưới khảo sát hiện trạng, tập hợp nhu cầu mua sắm thiết bị để rà soát danh mục cần đầu tư với quy mô dưới 100 tỷ đồng, báo cáo lãnh đạo Bộ. Quá trình này, phía Công ty AIC đưa nhiều hãng thiết bị đến giới thiệu để VNCERT đưa vào danh mục mua sắm.

Song song, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo liên hệ với các hãng bán hàng để hỏi giá đầu vào tất cả các thiết bị theo nhu cầu mua sắm của VNCERT sau đó cộng thêm từ 40 đến 60% để tạo giá Dự toán đầu ra thống nhất với VNCERT, đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi. VNCERT đã sử dụng danh mục, dự toán này; hợp thức các gói thầu tư vấn để lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt.

Quá trình đấu thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn dùng "quân xanh, quân đỏ" để Công ty AIC được trúng thầu Dự án với giá hơn 70 tỷ đồng. Mức này cao hơn thực tế và gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng cho ngân sách.

Sau khi đấu thầu, vào dịp Tết năm 2019, nhân viên của AIC gọi điện cho bị cáo Nguyễn Trọng Đường, hẹn tới chúc Tết nhưng không gặp. Phía AIC sau đó gửi quà và ông Đường nhận, mở ra thấy có 1 tỷ đồng.

Trong số này, Nguyễn Trọng Đường sử dụng cá nhân 200 triệu đồng, còn lại chia cho những người thực hiện Dự án và một phần để sử dụng phục vụ các hoạt động chung của VNCERT. Vị này hiện đang chịu kê biên một căn chung cư trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Khởi tố Chủ tịch Vinink Land Dương Văn Ninh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Vinink Land và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh.

Theo đó, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Ninh (SN 1982), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinink Land và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh; can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Dương Văn Ninh. Nguồn: VOV

Theo điều tra, năm 2011, Dương Văn Ninh thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Ninh, đăng ký hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch, với vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng.

Khi thành lập, Ninh nhờ một số cá nhân đều ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang đứng tên cổ đông sáng lập của công ty. Sau đó, Ninh hợp thức, làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần sáng lập cho 2 người thân của anh ta.

Từ thời điểm năm 2011 đến nay, Ninh đã thực hiện nhiều lần đăng ký thay đổi thành lập doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ… khống của công ty từ 1,6 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng. Trên thực tế, sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp, Ninh và những người liên quan đều không nộp tiền góp vốn vào tài khoản công ty như vốn điều lệ đã đăng ký.

Tiếp đó, ngày 20/6/2018, Ninh đăng ký thành lập thêm Công ty Cổ phần Vinink Land, với vốn điều lệ 180 tỷ đồng. Tương tự như việc thành lập Công ty Hoàng Ninh, Ninh chỉ làm thủ tục đăng ký trên giấy tờ, thực chất không góp vốn vào công ty.

Năm 2018, với mục đích huy động vốn của khách hàng, Ninh đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tham quan, giới thiệu các khách hàng về việc Công ty Hoàng Ninh sở hữu Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Thanh Nhớ (địa chỉ tại bản Nà Bó 1, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) và Dự án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Limosine 10 chỗ ngồi mới 100%.

Theo quảng cáo, Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Ninh sẽ đầu tư mua 30 xe để kinh doanh vận tải khách từ Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La và ngược lại.

Ninh cũng đưa ra “định hướng phát triển” và “tiềm năng thu lợi nhuận” của các dự án trên; mỗi nhà đầu tư khi góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh dưới hình thức ký kết hợp đồng góp vốn về việc “mua cổ phần công ty” trong thời gian 12 tháng kể từ ngày góp vốn, hàng tháng sẽ được hưởng lợi nhuận từ 15% đến 25% trên tổng số tiền góp vốn đầu tư.

Tin tưởng vào những lời giới thiệu của Ninh, tháng 10/2018, bà Phạm (SN 1958, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã ký kết hợp đồng, chuyển góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh hơn 170 triệu đồng. Tháng 11/2018, bà Lê (SN 1961, trú tại quận Hoàng Mai), đã ký kết hợp đồng, chuyển góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh gần 1,6 tỷ đồng.

Sau khi chuyển tiền, đến tháng 3/2019, bà Phạm được Ninh chi trả một phần lợi nhuận là 8,5 triệu đồng; bà Lê được trả hơn 280 triệu đồng.

Cuối năm 2018, đầu năm 2019, Dương Văn Ninh tiếp tục tổ chức nhiều cuộc nhiều buổi hội thảo, tour du lịch để quảng bá hình ảnh, giới thiệu cho các nhà đầu tư về việc Công ty Vinink Land có dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái hoàn thiện Vininkland, ngay bên cạnh thửa đất của dự án Thiên Thanh Nhớ.

Từ đó, Ninh kêu gọi các nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn vào Công ty Vinink Land, cam kết sau 3 tháng sẽ có lợi nhuận, thậm chí sẽ chia lô, tách thửa, sang tên “sổ hồng” cho nhà đầu tư mỗi người 1 lô đất.

Do đã đầu tư vào Công ty Hoàng Ninh, được Ninh chi trả một phần lợi nhuận, tin tưởng vào các thông tin giới thiệu quảng bá của Ninh, tháng 1/2019, bà Lê đã tiếp tục đầu tư, góp vốn vào Công ty Vinink Land tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Tháng 3/2019, hết thời hạn đầu tư, bà Lê không nhận được tiền lợi nhuận và cũng không được Ninh chuyển nhượng, chia tách sổ cho lô đất nào như Ninh đã cam kết. Khi tìm gặp Ninh, yêu cầu Ninh trả lại tiền thì bà Lê nhận được… hứa hẹn, cam kết sẽ trả đất của dự án. Nhưng cuối cùng, Ninh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bà Lê sử dụng vào mục đích cá nhân hết, không khắc phục trả tiền cũng như không trả đất…

Sự việc được bà Lê tố giác đến cơ quan điều tra. Tại cơ quan công an, Dương Văn Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận công ty Vinink Land không thực hiện dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái. Tất cả mới chỉ… nằm trong ý tưởng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2019, với thủ đoạn như trên, Dương Văn Ninh đã huy động vốn của nhiều người bị hại với tổng số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Trong đó, các bị hại góp vốn nhiều nhất vào Công ty Hoàng Ninh lên đến khoảng hơn 9,6 tỷ đồng.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được triệt để, đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền để tham gia ký hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh và Công ty cổ phần Vinink Land, đến Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định; địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; liên hệ điều tra viên Đặng Thị Hồng Hạnh, số điện thoại 0912281612.

Xe Mercedes tông vào 10 xe máy ở Thủ Đức, TP.HCM: Nữ tài xế lái ô tô đi không đúng phần đường quy định

Tối 16/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, về vụ "Nữ tài xế lái ô tô Mercedes bật khóc sau khi tông 10 xe máy ở Thủ Đức", Công an TP.HCM đang phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Vụ xe Mercedes tông vào 10 xe máy ở Thủ Đức, cơ quan điều tra xác định, nữ tài xế lái ô tô đi không đúng phần đường quy định. Clip: Chinh Hoàng

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nữ tài xế lái ô tô Mercedes là N.T.T.N (41 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức). Đồng thời, xác định nữ tài xế N. đã lái ô tô đi không đúng phần đường quy định (làn dành cho xe máy, cấm ô tô) rồi gây tai nạn.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h ngày 16/3, một nữ tài xế điều khiển ô tô Mercedes mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi Đồng Nai.

Khi đến ngã tư Thủ Đức (phường Hiệp Phú), chiếc xe bất ngờ lao thẳng vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ va chạm mạnh khiến 10 xe máy bị tông văng, một số người bị thương nặng, trong đó có một cô gái không may bị cuốn vào gầm ô tô và bị kéo lê khoảng 50m. Nhiều nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngay khi nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc cùng Công an TP.Thủ Đức đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.