Án mạng tại quán cà phê: Người đàn ông đâm tử vong một phụ nữ rồi tự sát

Tối 15/7, Công an quận 12 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ đôi nam nữ tử vong tại quán cà phê trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An.

Khoảng 19h cùng ngày, nhiều người hoảng loạn khi chứng kiến một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) dùng dao đâm người phụ nữ trung niên nhiều nhát ở vùng ngực.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Nạn nhân đổ gục xuống nền nhà. Sau đó, người đàn ông tự đâm vào người và gục xuống bên người phụ nữ.

Nhiều người có mặt trong quán không dám đến gần can ngăn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận 12 có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có mặt bên trong quán tại thời điểm xảy ra án mạng.

Theo các nhân chứng, đôi nam nữ trên là khách đến quán uống nước. Họ ngồi cùng bàn tại quán. Trước khi xảy xảy ra án mạng, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm gần người phụ nữ ở tầng 2 của quán cà phê. Cảnh sát yêu cầu người dân không được tụ tập. Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở ở vòng ngoài, phân luồng, điều tiết giao thông.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.