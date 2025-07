Khởi tố 2 cựu Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Petrolimex PJICO

Ngày 7/7, tại họp báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, cho biết đã khởi tố, tạm giam ông Đào Nam Hải, bà Nguyễn Thị Giang để điều tra về tội “Nhận hối lộ”, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cả hai cùng là cựu Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Petrolimex PJICO.

Bị can Đào Nam Hải, cựu Tổng giám đốc PJICO.

Ngoài hai người, C03 còn bắt tạm giam ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc PJICO; Đặng Quang Dũng, Phó giám đốc PJICO phụ trách Ban Giám định bồi thường xe cơ giới; Đinh Quốc Thịnh, Phó giám đốc Ban Giám định bồi thường xe cơ giới.

Cùng vụ án, 4 người là giám định viên Ban Giám định bồi thường xe cơ giới cũng bị khởi tố trong vai trò đồng phạm ở tội “Nhận hối lộ”.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng C03, Bộ Công an.

PJICO là doanh nghiệp trong khối bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam với vốn điều lệ 1.109 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.907 tỷ đồng, tổng tài sản 8.425 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này bán các sản phẩm về bảo hiểm xe cơ giới, sức khỏe, tài sản và hỗn hợp, kỹ thuật, hàng không, hàng hải...

Ông Đào Nam Hải, 51 tuổi, thạc sĩ Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh và từng trải qua nhiều cương vị khác nhau tại PJICO. Từ tháng 3/2013, ông là Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc PJICO.

Tháng 3/2022, ông rời PJICO và chỉ giữ cương vị Tổng giám đốc Petrolimex, kiêm nhiệm thành viên HĐQT của Tập đoàn. Tháng 6 vừa qua, ông Hải bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Petrolimex và tạm dừng tư cách thành viên HĐQT Petrolimex.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, 50 tuổi, có hơn 3 năm đảm nhiệm vai trò điều hành cao nhất tại công ty bảo hiểm Petrolimex. Tháng 5/2025, bà Giang bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 7/7, phóng viên báo chí đặt câu hỏi về quá trình giải quyết vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan Mr Pips.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ, đến nay, cảnh sát đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này. Trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, công an ra lệnh truy nã quốc tế 4 bị can.

"Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol, bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) đang trốn tại Thái Lan và hiện đã yêu cầu dẫn độ. Đối tượng đang sinh cháu nhỏ, chúng tôi đợi đủ thời gian sẽ dẫn độ về Việt Nam. Trong vụ án này, Cảnh sát Interpol Thái Lan phối hợp rất chặt chẽ", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Bị can Phó Đức Nam tức Mr Pips, thời điểm chưa bị khởi tố.

Cũng theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, khi bị bắt giữ, Ngô Thị Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1982, TP.HCM). Đây là người được bị can Mr Pips tức Phó Đức Nam giao cho vai trò làm kế toán cho đường dây lừa đảo.

Lực lượng chức năng đã thu được thêm bất động sản và 7 xe ô tô hạng sang liên quan vụ án. Qua đấu tranh làm rõ, Mr Pips Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu đô la Singapore vào ngân hàng của nước này nên Công an TP Hà Nội hiện đang phối hợp với Interpol của Singapore để phong toả.

Tính tổng số, đến thời điểm này, cơ quan công an đã thu được hơn 5.300 tỷ đồng và khi đưa được Ngô Thị Thêu về nước sẽ khai thác và điều tra ra các tài sản khác.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, cơ quan công an đang yêu cầu đối tượng Lê Khắc Ngọ sớm về đầu thú và: “Chúng tôi đã xác định được địa điểm và đang phối hợp với Interpol để truy bắt. Liên quan vụ án, lực lượng chức năng đã triệu tập và làm rõ 1.100 đối tượng liên quan, trong đó phần lớn là các đối tượng thanh niên mới trưởng thành, sinh viên ở các trường”.

Công an phá đường dây mua bán hóa đơn gần 22.000 tỷ đồng

Sáng 7/7, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an đến các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng thời gian qua.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen thiếu tá Hồ Quang Cảnh, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) và đại úy Hồ Minh Đức, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP.Đà Nẵng. 2 cán bộ này đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh, thành trên cả nước.

Liên quan đến chuyên án này, cuối năm 2023, Phòng CSKT, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Hậu (40 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn gần 22.000 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Để qua mặt các cơ quan chức năng, Hậu hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng của 83 doanh nghiệp tại TP.HCM có giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Nhận thấy đây là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số đặc biệt lớn, có quy mô tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, Phòng CSKT đã báo cáo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng để tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau nhiều tháng tổ chức xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày 19 đến ngày 20/12/2023, lực lượng chức năng đồng loạt tổ chức thực hiện khám xét 17 địa điểm tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT… Đồng thời, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Mỹ Hậu và Đinh Thị Quỳnh Hương.

Mở rộng chuyên án, Công an TP.Đà Nẵng đã xác minh, làm rõ thêm 2 đối tượng cầm đầu 2 đường dây khác có liên quan. Tổng cộng có 4 đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT có doanh số đặc biệt lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước với tính chất tinh vi, phức tạp.

Cụ thể, 4 đường dây này đã xuất bán trái phép gần 150.000 tờ hóa đơn GTGT cho 8.000 tổ chức, cá nhân, tổng doanh số trước thuế gần 22 ngàn tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 200 tỷ đồng.

Tính đến ngày 10/6/2024, Ban chuyên án đã khởi tố 35 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn; đồng thời đã kê biên, thu hồi tài sản tổng trị giá khoảng 122 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 61%).

Trong dịp này, Bộ Công an cũng đã tặng Bằng khen đến tập thể Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ). Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Hậu cần cũng được nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công an nhân dân năm 2024.

Bắt tạm giam một thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk để điều tra tội môi giới hối lộ

Ngày 7/7, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan điều tra, Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông H.K.K. (Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) về tội Môi giới hối lộ.

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Theo một đại diện của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, khi mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt giữ ông H.K.K. để điều tra về hành vi môi giới hối lộ.

Theo đó, K. bị bắt giữ vào thứ 6 (ngày 4/7) khi làm việc với cơ quan điều tra.

“Hiện chúng tôi chưa nhận được lệnh hay văn bản chính thức nào. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông báo về việc bắt giữ thẩm phán H.K.K.”, đại diện của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Cùng ngày, một lãnh đạo TAND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, từ chiều 4/7 đến nay, ông H.K.K. không có mặt tại cơ quan.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào cuối năm 2024, Cơ quan Điều tra, Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tấn Đức, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk để điều tra tội nhận hối lộ; khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Văn Tú, Thẩm phán Tòa Kinh tế TAND tỉnh Đắk Lắk để điều tra tội đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối nhiều bị can trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và toà án một số tỉnh, thành phố.

Đà Nẵng: Một bệnh nhân tâm thần thích lái xe “diễn xiếc” trên cầu Rồng

Sáng 7/7, Công an phường An Hải, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã xác định được đối tượng điều khiển phương tiện thả hai tay lưu thông trên cầu Rồng.

Theo đó, tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng về đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy thả hai tay di chuyển trên cầu Rồng hướng Hải Châu - Sơn Trà, Công an phường An Hải đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố tiến hành xác minh, làm rõ.

Đối tượng điều khiển phương tiện thả hai tay lưu thông trên cầu Rồng.

Qua xác minh, lúc 20h ngày 6/7, lực lượng công an xác định chủ xe máy BKS: 43X6-8453 là P.D.N (66 tuổi, trú phường Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Đồng thời, cơ quan công an cũng xác định đối tượng Lê Huy Kh. (39 tuổi, trú tỉnh Thanh Hoá) là người thực hiện hành vi trên nên đã tiến hành tạm giữ để điều tra.

Qua xác minh thông tin, được biết Kh. đã 5 lần đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần, thường bỏ nhà sống lang thang. Đáng chú ý, trước đó, Kh. đã từng thực hiện hành vi tương tự và đã bị cơ quan công an mời làm việc, xử lý theo quy định.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, thủ tục để đưa anh Kh. vào bệnh viện tâm thần; đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý chủ phương tiện đã giao xe cho người không đủ điều kiện sử dụng theo quy định của pháp luật.