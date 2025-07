TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đau lòng vụ con trai nghi bênh mẹ, đánh cha ruột tử vong; xác định kẻ gây ra vết thương chí mạng cho hàng xóm bằng ná cao su

Đau lòng vụ con trai nghi bênh mẹ, đánh cha ruột tử vong

Ngày 6/7, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Chí Thành để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22 giờ 30 ngày 5/7, ông N.H.T (55 tuổi), ngụ Phú Sơn, Tuyên Quang, Lâm Đồng (xã Hàm Mỹ, tỉnh Bình Thuận cũ) đi nhậu về và xảy ra cự cãi với vợ.

Hiện trường vụ người con trai nghi bênh mẹ, đánh cha ruột tử vong ở Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Lúc này, thấy cha liên tục chửi bới mẹ mình, Nguyễn Chí Thành đã dùng chân đạp 2 cái vào vùng bụng của cha mình khiến ông T gục tại chỗ.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ đối tượng Nguyễn Chí Thành để điều tra theo quy định pháp luật.



Xác định kẻ gây ra vết thương chí mạng cho hàng xóm bằng ná cao su

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng vừa phối hợp Công an xã Hà Nha điều tra, làm rõ đối tượng Huỳnh Đại Hậu (SN 1982; trú thôn Lập Thuận, xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng) có hành vi dùng ná cao su, bắn đạn bi gây thương tích cho người khác.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 5/7, trực ban Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) về việc có một công dân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng bị thương ở ngực phải.

Huỳnh Đại Hậu cùng tang vật. Nguồn: NLĐO

Bệnh nhân là ông Nguyễn D. (SN 1968; trú xã Hà Nha) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tràn khí – máu màng phổi phải. Các bác sĩ đã giải phẫu cầm máu vết thương và lấy được dị vật là một viên bi kim loại hình tròn ra ngoài.

Qua điều tra, xác định khoảng 20 giờ 30 phút tối 4/7, Hậu đang ở nhà thì ông D. (là hàng xóm của Hậu) có biểu hiện say xỉn, đến nhà của Hậu chửi bới và cầm cây củi khô đánh Hậu.

Chém hàng xóm trọng thương vì... tiếng loa kẹo kéo

Hậu bực tức nên đã vào nhà lấy một ná cao su, bắn một viên bi kim loại hình tròn vào người ông D. làm ông bị thương tích ở ngực phải, được người nhà đưa đi cấp cứu.

Lực lượng công an tiến hành thu giữ tang vật tại nhà của Hậu gồm một ná cao su và một túi ni lông đựng nhiều viên bi kim loại hình tròn, trùng khớp với viên bi kim loại được lấy ra từ vết thương của nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự hiện đang tiếp tục cùng Công an xã Hà Nha củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ná cao su là dụng cụ tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn mức độ sát thương cao nếu sử dụng sai cách. Với lực bắn mạnh và độ chính xác cao, ná cao su có thể gây chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt khi dùng để bắn vào người hoặc động vật. Trong vụ việc lần này, việc sử dụng ná cao su đã dẫn đến hậu quả nguy hiểm đến tính mạng người khác. Vì vậy, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với loại ná cao su có độ chính xác và tính sát thương rất cao này.

Cảnh sát vào cuộc vụ cô gái bị cấm đứng trên vỉa hè trước bến xe Mỹ Đình gây xôn xao dư luận

Chiều 6/7, trao đổi với PV Dân Việt, chỉ huy Công an phường Từ Liêm, TP.Hà Nội, cho biết đang làm rõ vụ xô xát giữa một cô gái và người bán nước tại vỉa hè đường Phạm Hùng, đoạn trước bến xe Mỹ Đình.

Người phụ nữ bán nước được cho là đã đá vào vali của cô gái và không cho người này đứng trên vỉa hè. Ảnh: P.N.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ bài viết với nội dung cô gái đứng ở vỉa hè đợi xe đến đón thì bị một người phụ nữ bán nước đến yêu cầu rời đi với lý do "đây là chỗ tao bán hàng".

Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra va chạm, người bán nước được cho là đã đá vào vali của cô gái.

Sự việc khiến nhiều người dùng mạng xã hội bức xúc, cho rằng người bán hàng lấn chiếm vỉa hè còn hành xử thiếu chuẩn mực.

Truy bắt đối tượng dùng kiếm Nhật chém anh họ của vợ trọng thương sau mâu thuẫn tại tiệc sinh nhật

Chiều 6/7, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy bắt đối tượng Huỳnh Vĩnh Trọng (SN 2002, tên thường gọi Bôn, trú tại phường Ayun Pa) liên quan đến vụ cầm kiếm Nhật chém người trọng thương.

Trước đó, tối 24/6, Trọng có dự buổi tiệc sinh nhật tại nhà họ hàng ở phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai). Tại buổi tiệc này có anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1994, trú tại phường Diên Hồng) là anh họ của vợ Tuấn.

Đối tượng Trọng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nguồn: Báo Gia Lai

Trong quá trình ăn uống, nói chuyện tại đây, giữa Trọng và anh Tuấn nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ. Bực tức, Trọng bỏ đi rồi quay lại với 1 cây kiếm Nhật, xông vào chém anh Tuấn nhiều nhát vào vùng bụng và ngực. Được mọi người xung quanh can ngăn, Trọng đã rời khỏi hiện trường.

Anh Tuấn được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định vết chém gây tổn thương nặng phần dạ dày, phổi và gây nhiễm trùng huyết. Hiện nạn nhân vẫn đang được chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Được biết, Trọng đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” khi thực hiện hành vi vào năm 2019 và chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Gia Trung từ tháng 2/2023.

Ngày 21/12/2024, Trọng được xác định đã tham gia vào một vụ gây rối trên đường Phạm Văn Đồng thuộc địa phận phường Thống Nhất, TP.Pleiku (cũ). Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Trọng.



Tạm giữ đối tượng có hành vi dã man khi xích tay, chân trẻ em, dùng xe máy kéo lê ở Hải Phòng

Theo thông tin từ công an Hải Phòng, ngày 26/6, Phạm Văn Trường (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố 7 phường Bạch Đằng, TP.Hải Phòng) nghi ngờ con trai là P.M.T (sinh năm 2010) lấy trộm tiền, điện thoại nên chửi bới, đuổi đánh và cháu P.M.T đã bỏ nhà đi lang thang.

Đối tượng Phạm Văn Trường (áo vàng) tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP.

Đến sáng 5/7, cháu P.M.T về nhà ngủ. Khi phát hiện ra cháu P.M.T, Trường xích hai chân cháu, dùng thanh gỗ, ống nước nhựa, bàn chải đánh giày đánh vào đùi cháu P.M.T.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP khẩn trương phối hợp ngay với Công an phường Bạch Đằng tập trung xác minh, lập hồ sơ xử lý.

Do hoảng sợ, cháu P.M.T nhận đã lấy điện thoại, tiền và chỉ dẫn Trường ra quán bán điện thoại khu vực tỉnh lộ 359 để tìm điện thoại. Tại đây, cháu P.M.T hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ đưa cháu về trụ sở cơ quan công an.

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hải Phòng đã tạm giữ Phạm Văn Trường để điều tra về hành vi Hành hạ người khác quy định tại Bộ luật Hình sự.